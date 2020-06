Hít Vào Bằng Mũi, Thở Ra Bằng Miệng: Ngăn Ngừa COVID-19

Đại dịch vi khuẩn corona đang tái phát đợt hai tại Nam Hàn và vẫn còn hoành hành tại Hoa Kỳ và một số quốc gia khác, trong khi nhân loại đang sốt ruột chờ đợi thuốc chích ngừa và thuốc chữa trị chứng bệnh quái ác đã làm hơn 9 triệu người trên toàn cầu bị truyền nhiễm và gần nửa triệu người thiệt mạng.



Giáo Sư Danh Dự Về Dược Học Phân Tử & Y Học tại Trường Y của Đại Học UCLA là Louis J. Ignarro, trong bài viết “The right way to breathe during the coronavirus pandemic” được đăng trên trang mạng www.theconversation.com hôm 19 tháng 6 năm 2020, nói đến một phương pháp rất tự nhiên nhưng có thể rất hữu hiệu trong việc ngăn ngừa COVID-19 là chỉ đơn giản “hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng.” Việt Báo xin đăng bản dịch Việt của Thụy Âm để cống hiến cho độc giả tường lãm.

Hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng.( www.healthline.com Hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng của bạn. Đó không chỉ là bạn thực tập yoga – hít thở theo cách này thực sự mang đến lợi ích y khoa rất lớn mà có thể giúp cho cơ thể chống lại việc bị truyền nhiễm vi khuẩn.



Lý do là vì khoang mũi của bạn sản xuất khí nitric oxide phân tử, mà các nhà hóa học viết tắt là NO, làm tăng lưu lượng máu qua phổi và tăng nồng độ oxy trong máu. Hít thở bằng mũi mang NO thẳng vào phổi, nơi nó giúp chống lại việc truyền nhiễm vi khuẩn corona bằng việc ngăn chận sự sinh trưởng bằng cấp số nhân của vi khuẩn corona trong phổi. Nhưng nhiều người tập yoga cũng nhận được lợi ích của việc hít thở bằng mũi thay vì bằng miệng. sự dung nạp oxy nhiều hơn của máu có thể làm cho con người cảm thấy tươi tắn và mang lại độ dẻo dai lớn hơn.





Tôi là 1 trong 3 dược sĩ đã nhận được Giải Nobel năm 1998 về công trình khám phá cách khí nitric oxide được sản xuất trong cơ thể và cách nó hoạt động.

Vai trò của khí nitric oxide trong cơ thể

Khí nitric oxide là phân tử hiệu lệnh rộng khắp gây ra nhiều hiệu ứng sinh lý khác nhau. Nó cũng được sử dụng lâm sàng như một loại khí để làm nở một cách có chọn lọc các động mạch phổi ở trẻ sơ sinh bị tăng huyết áp phổi. Không giống như hầu hết các phân tử hiệu lệnh, NO là một chất khí ở trạng thái tự nhiên.





NO được tạo ra liên tục bởi 1 ngàn tỉ tế bào hình thành lớp lót bên trong, hoặc nội mạc, trong số 100,000 dặm của động mạch và tĩnh mạch trong cơ thể chúng ta, đặc biệt là phổi. NO có nguồn gốc nội mạc có tác dụng làm thư giãn cơ trơn của động mạch để ngăn ngừa huyết áp cao và thúc đẩy lưu lượng máu đến tất cả các cơ phận. Một vai trò quan trọng khác của NO là ngăn ngừa cục máu đông trong các động mạch bình thường.





Ngoài việc làm thư giãn cơ trơn mạch máu, NO còn giúp thư giãn cơ trơn trong khí quản - khí quản và tiểu phế quản – làm cho dễ thở hơn. Một loại thư giãn cơ trơn khác qua trung gian NO xảy ra trong mô cương lên (một trong hai khối mô cương cứng tạo thành phần lớn của dương vật và âm vật), làm cứng dương vật. Trên thực tế, NO là trung gian chính của sự cương cứng dương vật và kích thích tình dục. Khám phá này đã dẫn đến sự phát triển và tiếp thị của sildenafil, tên thương mại Viagra, hiệu quả bằng cách tăng cường hoạt động của NO.





Các loại khác của những tế bào trong cơ thể, gồm việc lưu thông các tế bào bạch huyết và các đại thực bào, sản xuất khí nitric oxide cho các mục đích kháng sinh. NO trong những tế bào này phản ứng với những mô bào khác, cũng được tạo ra bởi những tế bào tương tự, để hình thành các chất chống vi khuẩn để tiêu hủy các vi sinh vật xâm nhập gồm vi trùng, ký sinh trùng và vi khuẩn. Như bạn có thể thấy, NO là một mô bào hoàn toàn kỳ diệu.

Khí Nitric oxide như liệu pháp hít thở

Vì NO là khí, nó có thể được sử dụng với sự trợ giúp của các thiết bị chuyên môn như một liệu pháp cho các bệnh nhân bằng đường hô hấp. NO hít vào được sử dụng để điều trị cho trẻ sơ sinh bị tăng huyết áp phổi dai dẳng, một tình trạng trong đó các động mạch phổi bị hạn chế lưu lượng máu và thu hoạch oxy.





NO hít vào làm giãn các động mạch phổi bị tắc nghẽn và làm tăng lưu lượng máu trong phổi. Kết quả là, tế bào máu đỏ có thể trích xuất nhiều oxy hơn và đưa nó vào lưu thông chung. NO hít vào đã biến những đứa trẻ màu xanh thành màu hồng và cho phép chúng được chữa khỏi và về nhà với bố mẹ. Trước khi NO hít vào, hầu hết những đứa trẻ này đã chết.









Hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng.( www.healthline.com NO hít vào hiện đang được thử nghiệm lâm sàng để điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Các nhà nghiên cứu đang hy vọng rằng 3 hành động chính của NO có thể giúp chống lại covid: làm giãn động mạch phổi và tăng lưu lượng máu qua phổi, làm giãn đường thở và tăng lượng oxy cung cấp cho phổi và máu, và trực tiếp giết chết và kềm chế sự phát triển và lan rộng của vi khuẩn corona trong phổi.

Làm sao khí nitric oxide giết chết vi khuẩn

Trong một nghiên cứu trong ống nghiệm được thực hiện vào năm 2004 trong đợt dịch SARS trước đây, các hợp chất thí nghiệm giải phóng NO đã làm tăng tỷ lệ sống sót của các tế bào động vật có vú chứa hạt nhân bị nhiễm SARS-CoV. Điều này cho thấy NO có tác dụng chống vi khuẩn trực tiếp. Trong nghiên cứu này, NO đã kềm chế đáng kể chu kỳ sinh trưởng của SARS-CoV bằng cách ngăn chặn sản xuất protein vi khuẩn và vật liệu di truyền của nó, RNA.





Trong một nghiên cứu lâm sàng nhỏ vào năm 2004, NO hít vào có hiệu quả chống SARS-CoV trong những bệnh nhân viêm phổi trầm trọng.





SARS CoV, gây ra vụ dịch năm 2003/2004, chia xẻ hầu hết bộ di truyền của nó với SARS CoV-2, vi khuẩn chịu trách nhiệm về COVID-19. Điều này cho thấy rằng liệu pháp NO hít vào có thể có hiệu quả để điều trị bệnh nhân COVID-19. Thật vậy, một số thử nghiệm lâm sàng về NO hít vào ở bệnh nhân COVID-19 từ trung bình đến nặng, cần phải thở máy, hiện đang được tiến hành ở một số viện nghiên cứu. Hy vọng là NO hít vào sẽ chứng tỏ là một liệu pháp hiệu quả và giảm bớt nhu cầu về máy thở và giường trong ICU.





Các xoang trong khoang mũi, nhưng không phải miệng, liên tục tạo ra NO. NO được tạo ra trong khoang mũi về mặt hóa học giống hệt với NO được sử dụng lâm sàng bằng đường hô hấp. Vì vậy, bằng cách hít vào qua mũi, bạn đang cung cấp NO trực tiếp vào phổi, nơi nó làm tăng cả luồng không khí và lưu lượng máu và giữ cho vi sinh vật và các hạt vi khuẩn được kiểm soát.





Trong khi hồi hộp chờ đợi kết quả của các thử nghiệm lâm sàng khi hít NO, và phát triển một loại thuốc chích ngừa hiệu quả chống lại COVID-19, chúng ta nên đề phòng và tập thở đúng cách để tối đa hóa việc hít khí nitric oxide vào phổi. Nhớ hít vào bằng mũi; thở ra bằng miệng.