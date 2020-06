New York, New Jersey, Connecticut: Người Đến Từ Nơi Có Tỉ Lệ Dịch Bệnh Cao Sẽ Bị Cách Ly 14 Ngày; Lây Bệnh Tăng Cao Kỷ Lục Tại California

New York, New Jersey và Connecticut đã ban hành một khuyến cáo đi lại vào Thứ Tư, 24 tháng 6 năm 2020, yêu cầu những người đến từ các tiểu bang có tỷ lệ vi khuẩn corona cao phải cách ly trong 14 ngày, theo bản tin của CNN cho biết.

Thống Đốc New York Andrew Cuomo, Thống Đốc New Jersey Phil Murphy và Thống Đốc Connecticut Ned Lamont cho biết lời khuyên đi lại áp dụng cho bất kỳ ai đến từ một tiểu bang có tỷ lệ thử nghiệm dương tính cao hơn 10 trên 100,000 cư dân trên trung bình 7 ngày hoặc một trạng thái với tỷ lệ dương tính 10% hoặc cao hơn so với trung bình 7 ngày.

“Chúng tôi phải đảm bảo vi khuẩn không xuất hiện trên máy bay,” Cuomo nói.

“Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để giảm tốc độ truyền nhiễm vi khuẩn và chúng tôi không muốn thấy nó tăng lên,” theo ông nói thêm.

Tính tới Thứ Tư, lời khuyên trên áp dụng cho Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, North Carolina, South Carolina, Washington, Utah và Texas. Nó bắt đầu lúc nửa đêm Thứ Tư.

Thông báo này đã quay ngược 180 độ so với chỉ vài tháng trước, khi khu vực 3 tiểu bang và đặc biệt là Thành Phố New York, là tâm điểm của đại dịch.

Tính tới Thứ Tư, 26 tiểu bang đã báo cáo sự gia tăng các trường hợp trong tuần qua so với tuần trước, và sự gia tăng đó đặc biệt nghiêm trọng ở các tiểu bang đông dân như California, Texas, Florida và Arizona.

Trong khi đó, hôm Thứ Tư, trước khi nói về cuộc khủng hoảng vi khuẩn corona trong tiểu bang, Thống Đốc Gavin Newsom đã thông báo một trận động đất 5.8 độ tại Thung Lũng Owens của California.

Newsom cho biết số trường hợp bị lây Covid-19 được chẩn đoán mới đã cao kỷ lục, với 7,149 vụ mới. Đó là nhảy vọt từ 2,000 trường hợp bị lây chỉ 24 giờ.

“Chúng ta không thể tiếp tục làm những gì chúng ta đã làm trong những tuần qua,” theo ông Newsom.

“Tôi không ngây thơ,” Newsom cho biết. “Mọi người đang nhập nhằng. Chúng ta đang lan truyền vi khuẩn này. Chính những hành vi của chúng ta đang dẫn đến những con số này.”

Đối với các quận miền nam, Newsom cho biết ông rất lo ngại về Los Angeles, Riverside, San Bernardino, và Imperrial County.

- Tại California hiện có 191,039 trường hợp bị lây, với 5,637 người thiệt mạng.

- Tại Los Angeles có 88,262 trường hợp bị lây, với 3,171 người thiệt mạng.

- Tại Quận Cam có 11,016 trường hợp bị lây gồm 299 người thiệt mạng.

- Tại Hoa Kỳ hiện có 2,425,975 trường hợp bị lây, với 123,730 người thiệt mạng.

- Trên toàn cầu hiện có 9,394,558 trường hợp bị lây, với 481,078 người thiệt mạng.