CSVN Tiếp Tục Leo Thang Bắt Bớ Nhiều Nhà Bất Đồng Chính Kiến Trước Đại Hội Đảng XIII Gồm 4 Nhà Hoạt Động Về Vụ Đồng Tâm

Hình minh hoạ. Bốn người hoạt động về đất đai bị bắt giữ hôm 24/6/2020 vì đưa tin vụ đụng độ ở Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội. Từ trái sang: ông Trịnh Bá Tư, bà Cấn Thị Thêu, ông Trịnh Bá Phương, bà Nguyễn Thị Tâm.(hình từ trang web của Đài RFA)

HÀ NỘI, VN – Các nhà hoạt động tại VN gồm Cấn Thị Thiêu và 2 người con trai là Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư, bà Nguyễn Thị Tâm, Trịnh Cẩm Thúy đã bị công an CSVN bắt tại nhiều nơi khác nhau ở VN hôm 24 tháng 6 năm 2020, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Tư. Bản tin RFA cho biết chi tiết về việc này như sau.

Sáng sớm ngày 24-6-2020, Công an thành phố Hà Nội tiến hành bắt giữ nhà hoạt động Cấn Thị Thêu và con trai là Trịnh Bá Phương ở phường Dương Nội, quận Hà Đông với cáo buộc "làm, tàng trữ, phát tán thông tin, vật phẩm nhằm chống nhà nước".

Bà Nguyễn Thị Tâm, một người dân oan và cũng thường xuyên lên tiếng về các vấn đề chính trị xã hội ở chung phường cũng bị bắt giữ. Cùng lúc, công an tỉnh Hòa Bình tiến hành bắt giữ anh Trịnh Bá Tư cũng là con trai của bà Cấn Thị Thêu.

Cả bốn người này thời gian qua đều lên tiếng mạnh mẽ về vụ việc xảy ra ở xã Đồng Tâm hồi đầu năm và đồng thời cung cấp thông tin về vụ đụng độ cho các viên chức ngoại giao ở các tòa đại sứ nước ngoài ở Việt Nam.

Vào chiều ngày 24/6, cô Trịnh Thị Thảo, em gái của ông Trịnh Bá Phương kể lại sự việc mẹ và anh trai bị bắt như sau:

"Công an bắt giữ anh của em là Trịnh Bá Phương và mẹ em là Cấn Thị Thêu.

Họ có đọc lệnh khám nhà, họ cáo buộc anh trai của em vào tội tàng trữ, tuyên truyền chống phá nhà nước."

Phóng viên Đài Á Châu Tự Do gọi điện thoại cho công an phường Dương Nội thì được viên công an trực ban xác nhận là có vụ việc như thế xảy ra.

"Dạ vâng, việc này là phương án của công an thành phố Hà Nội. Chúng tôi xác nhận có sự việc này nhưng việc này chúng tôi chỉ có phối hợp với công an thành phố thôi.

Còn có việc gì anh cứ liên hệ với công an thành phố Hà Nội."

Phóng viên gọi đến số điện thoại đường dây nóng công an thành phố Hà Nội thì người trực cho biết nên liên hệ với công an quận Hà Đông. Tuy nhiên, các cố gắng kết nối tới số điện thoại công an quận Hà Đông đều không có kết quả.

Một đoạn video phát trực tiếp trên Facebook cá nhân vào khoảng 5 giờ sáng ngày 24 tháng 6 năm 2020 của ông Trịnh Bá Phương cho thấy, lực lượng công an lôi 2 người phụ nữ đứng trước cửa nhà của ông Phương ra, đồng thời một người mặc trang phục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy dùng kềm cộng lực cắt ổ khóa nhà, trong tiếng gọi của công an yêu cầu "hợp tác".

Việc bắt giữ xảy ra chỉ khoảng hơn 1 tuần sau khi Công an Hà Nội công bố kết luận điều tra vụ Đồng Tâm, và cáo buộc 29 người dân Đồng Tâm đang bị giam giữ các tội giết người và chống người thi hành công vụ.

Ngày 17/6, Tuỳ viên Chính trị Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã liên hệ với ông Trịnh Bá Phương để hỏi thông tin liên quan đến kết luận điều tra này.

Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương trước khi bị bắt đã để lại di chúc, nói thân thể khỏe mạnh, không có ý định tự tử và trình bày về vụ việc thời gian qua như sau:

"Trong thời gian vừa qua, tôi chỉ lên tiếng nói sự thật về vụ việc của Đồng Tâm.

Tôi cố gắng đưa những thông tin, hình ảnh trung thực nhất để đến được công luận trong nước và quốc tế.

Họ đã coi cái việc đó là làm ảnh hưởng đến cơ quan điều tra, ảnh hưởng đến cả hệ thống chính trị chính trên bài báo của Công An Nhân Dân hôm 21 tháng 6 đã ra một bài báo như vậy.

Vâng thưa quý vị, tôi bị bắt thì mọi người không phải lo lắng cho tôi.

Họ bắt tôi ngày hôm nay thì có nghĩa là vụ của Đồng Tâm... rất mong muốn công luận và tất cả những cơ quan ngoại giao quốc tế quan tâm tới Đồng Tâm.

29 con người đang phải đối mặt với những bản án rất là nặng nề - 29 người dân Đồng Tâm."

Ông Trịnh Bá Khiêm người sinh sống cùng với con trai là Trịnh Bá Tư ở tỉnh Hòa Bình tường thuật lại sự việc con trai ông bị bắt giữ như sau:

"Sáng nay là tôi còn chưa ngủ dậy thì công an đã kéo bầy đến phá cửa xông vào khống chế.

Tôi đang ở tỉnh Hòa Bình thì có tôi với Trịnh Bá Tư. Tư thì ngủ ở một nhà, còn tôi ngủ một nhà.

Nó đến nó không chế tôi, nó đọc lệnh khám nhà mà sau đó nó khám và thu vài tờ giấy là bản nháp bài viết của tôi rồi nó đưa tôi về nhà chỗ Tư đang ngủ.

Nó cũng không chế Tư và khám nhà, sau khoảng 20 phút nó bắt Tư lên xe tù. Tôi không nghe được lệnh bắt người của bọn cộng sản vì tôi đang ở nhà khác và bọn cộng sản khám ở nhà khác."

Hồi tháng 9 năm 2014, bà Cấn Thị Thêu sinh năm 1962 cùng chồng là Trịnh Bá Khiêm bị Tòa án quận Hà Đông, Hà Nội tuyên phạt 15 tháng tù với cáo buộc "gây rối trật tự công cộng" khi cùng gia đình giữ đất không cho chính quyền cưỡng chế vì phản đối việc đền bù với giá rẻ mạt.

Đến năm 2016, bà Thêu tiếp tục bị công Hà Nội bắt giữ và Tòa án quận Đống Đa tuyên án 20 tháng tù với cáo buộc bà "gây rối trật tự công cộng" khi tham gia biểu tình ôn hòa cùng nhiều người khác.

Hai con trai bà Cấn Thị Thêu là Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư cũng là những người thường xuyên lên tiếng trên mạng xã hội về các vấn đề chính trị xã hội của đất nước và đưa thông tin cho các tổ chức quốc tế về thực trạng nhân quyền ở Việt Nam.

Riêng bà Nguyễn Thị Tâm cũng là một người bị cưỡng chế thu hồi đất ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội sau đó lên tiếng mạnh mẽ về các vấn nạn của đất nước.

Liên quan đến vụ việc ở Đồng Tâm, hồi tháng 4 năm nay, Facebooker Chung Hoàng Chương bị tòa án nhân dân Cần Thơ tuyên 18 tháng tù với cáo buộc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ông Chương bị quy kết là xuyên tạc vụ 3 chiến sĩ công an qua đời trong khi tấn công vào xã Đồng Tâm rạng sáng ngày 9-1-2020.

Trong cùng ngày 24 tháng 6, vào buổi chiều, Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành bắt bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy, sinh năm 1976, ngụ tại thôn Tân Quý, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm. Lý do bắt giữ được nói để điều tra về tội danh ‘làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước’ theo điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.

Cơ quan An ninh Điều Tra cho rằng từ ngày 29 tháng 4 đến 3 tháng 5 vừa qua, bà Nguyễn thị Cẩm Thúy cùng một số người khác livestream trên Facebook nói xấu đảng, nhà nước. Ngoài ra còn có hai lần đốt cờ đảng, cờ nước Việt Nam hiện nay, đốt hình ông Hồ Chí Minh sau khi dùng kéo cắt.