Võ Sư Đặng Thông Phong Mở Cửa Lại Võ Đường Westminster Aikikai Sau 3 Tháng Tạm Ngưng Vì Covid-19

Westminster (Thanh Huy)- - Sau ba tháng vì đại dịch Covid-19 Võ Sư , Giáo Sư Đặng Thông Phong phải đóng cửa võ đường, nay tình hình dịch tương đối, nhiều cơ sở thương mại đã tái mở cửa vì vậy Võ Sư Đặng Thông Phong cũng cho mở cửa lại Võ đường Westminster Aikikai.





Võ đường đã mở cửa lại các lớp võ dành cho trẻ em bắt đầu từ 5 PM đến 6:30 PM và lớp dành cho người lớn từ 6:30 PM đến 8:00 PM, mọi sinh hoạt đều phải tuân theo quy định phòng chống dịch của chính quyền tiểu bang California.

Lễ khai giảng vào chiều thứ Ba ngày 16 tháng 6 năm 2020, hiện diện trong buổi lễ ngoài một số các võ sinh, quý phụ huynh , buổi khai giảng dưới sự chủ tọa của Giáo Sư, Võ Sư Đặng Thông Phong.





Tiếp xúc với Võ Sư Đặng Thông Phong được ông cho biết, trước khi xảy ra nạn dịch Covid -19, lớp trẻ em có trên 40 võ sinh, còn các lớp người lớn mỗi lớp có khoảng 20 võ sinh thuộc đủ các đẳng cấp khác nhau. Hôm nay nhiều võ sinh vẫn còn sợ bị lây nhiễm coronavirus nên chưa đến lớp.





Mỗi võ sinh khi vào võ đường đều được Võ Sư Đặng Thông Phong đo nhiệt độ, người nào nhiệt từ 100 trở lên thì Thầy khuyên nên về nhà. Chúng tôi quan sát từng người nhưng không thấy ai bị ra về, người nào Thầy đo xong cũng cho xem kết quả và ai nấy đều dưới 100, mọi người đều lộ vẻ vui mừng được gặp lại Thầy và bạn sau ba tháng phải tự giam mình tại nhà.







Nói đến Võ Sư Đặng Thông Phong, không chỉ trong giới võ thuật mới biết mà rất nhiều người Việt Nam cả trong nước lẫn hải ngoại đều nghe danh ông.





Võ sư Đặng Thông Phong sinh tại Thừa Thiên, Huế năm 1935. Ngay từ lúc mới 15 tuổi, thầy Đặng Thông Phong đã làm quen với võ nghệ và năm 22 tuổi đã bắt đầu sự nghiệp dạy võ. Không chỉ với 7 đẳng Hiệp Khí Đạo (Aikido) võ sư Đặng Thông Phong còn đạt 6 đẳng Taekwondo, 5 đẳng Judo, 8 đẳng Thiếu Lâm Hàn Bái; hiện nay giáo sư Đặng Thông Phong là một trong những vị võ sư lừng danh nhất của Việt Nam. Với 63 năm võ thuật, võ sư Đặng Thông Phong đã đào tạo hàng ngàn môn sinh trở thành những võ sư, những huấn luyện viên võ thuật cho quân đội, cảnh sát và nhiều đơn vị hành chính trong thời Việt Nam Cộng Hòa, ông đã từng hướng dẫn phái đoàn Aikido Việt Nam sang Nhật biểu diễn vào năm 1967 và vinh dự được diện kiến Sư Tổ Morihei Ueshiba. Mặc dù nhuần nhuyễn nhiều môn võ khác nhau, môn nào võ sư Phong cũng đạt đẳng cấp rất cao nhưng ông luôn thể hiện một con người khiêm tốn, vui vẻ, hòa nhã với mọi người. Võ sư Phong cho chúng tôi biết, ông thường xuyên nhắc nhở môn sinh “…Sự luyện tập võ không chỉ là đạt đẳng cấp cao nhưng chúng ta phải đạt tới cái thuật. Nói cách khác, khi đạt tới trình độ cao, võ nghệ trở thành Võ Thuật, và cao hơn nữa là đến Võ Đạo. Đây mới chính là cái thực của sự luyện tập. Võ Đạo là con đường giúp ta tu thân rèn chí học tập để dần dần có những điều kiện và phương tiện giúp người và giúp đời, bồi đắp cho mình một tinh thần kỷ luật tự thắng chính bản thân vời sự tự tin và lòng tự trọng - tinh thần bình đẳng và tôn trọng mọi người và tinh thần trách nhiệm, vượt thắng những thử thách khó khăn…”







Võ Sư Đặng Thông Phong cho biết, vài nét về cuộc đời võ thuật của ông: “Năm 1964 võ sư Nobuyoshi Tamura của Tổng đàn Aikido thế giới tại Nhật bản, nhân chuyến ghé thăm Việt Nam đã tổ chức một cuộc khảo sát, và tôi đạt được 2 đẳng Aikido. Từ đó tôi tiếp tục truyền bá võ thuật khắp đất nước Việt Nam, và sau đó là Hoa kỳ và một số quốc gia Âu châu như Pháp quốc, Hòa Lan và Anh quốc.



Tôi quan niệm rằng dạy võ là hình thức giúp tôi trả ơn đối với những vị thầy đã dày công dạy dỗ tôi trên con đường võ thuật. Cho dù tôi có đang phát triển bộ môn nào đi chăng nửa thì tôi cũng không bao giờ quên tất cả các vị Thầy mà tôi đã từng có thời gian được thụ huấn qua trong đời.



Tiếp tục con đường phát triển võ thuật, năm 1962 tôi ra làm việc tại Nha trang, nơi tôi dạy Aikido và Judo tại Ty Thanh niên Nha Trang, Judo Club Nha trang và trường Hạ Sĩ quan Đồng Đế. Năm 1963 tôi ra Qui Nhơn mở lớp Judo và Aikido cho Ty Cảnh sát Quốc gia Bình Định. Đến tháng 10 năm 1964, tôi lại trở về Sài Gòn để theo học khóa 2 Đào tạo Huấn luyện viên Taekwondo do Tổng Cục Quân Huấn thuộc Bộ Tổng Tham Mưu đứng ra tổ chức với sự giúp đở của Phái bộ Taekwondo Đại Hàn phụ trách tại trường Vũ Thuật và Thể dục quân đội Thủ đức.



Sau biến cố 1975, cũng như bao chiến hữu khác, tôi đã phải chịu cảnh tù đày và bị giam tại các trại tập trung. Tôi đã 17 lần thất bại trong những chuyến vượt biên và vươt biển; và bị bắt 2 lần, lần thứ nhất tại Ghềnh Hào, Cà mau, nơi tôi bị nhốt 8 tháng; và lần thứ hai tại Cambodia nơi tôi bị giam 5 tháng tại Ty Công an Battambang rồi đưa về Việt Nam để tiếp tục giam tại Khám Lớn Chí hòa. Trong những lần bị bắt đó tôi đã bị đưa đi lao động cải tạo tổng cộng 37 tháng.





Khi ra tù, tôi lai tìm cách ra đi và trong lần thứ 18 tôi đã thành công. Tôi đến được đất nước tự do Hoa kỳ vào tháng 2 năm 1986. Trong 2 năm đầu vì sinh kế gia đình tôi phải đi làm với số lương 5 đồng 25 cent/giờ. Mười tám tháng sau tôi quyết định trở về con đường võ thuật với võ đường đầu tiên được mở ở thành phố Garden Grove. Tuy nhiên, mới hoạt động được 40 ngày thì chủ phố lấy lại cơ sở để xây cất một trung tâm thương mại rộng lớn hơn. Sau 1 tháng lang thang tìm địa điểm khác thì tôi lại mở được võ đường thứ 2. Võ đường thứ 2 này hoạt động được 12 năm thì bị cháy; tuy nhiên chỉ 1 tuần lễ sau đó thì tôi đã may mắn được Bác sĩ Michael Đào ưu ái cho phép tôi sử dụng 1 căn phòng rộng lớn phía sau Trung tâm Y tế của mình để giúp cho môn sinh của tôi có nơi luyện tập mà không bị gián đoạn. Sau 8 tháng võ đường thứ tư là Westminster Aikikai được tôi mở chỉ cách nơi bị cháy trước đây mấy căn phòng, và liên tục hoạt động cho đến ngày hôm nay. Võ đường phát triển rất tốt và được đồng hương tín nhiệm gởi con em đến luyện tập rất đông.”