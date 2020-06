TQ Công Bố Dự Thảo Luật An Ninh Quốc Gia Hồng Kông Mở Rộng Kiểm Soát, Hạn Chế Thêm Quyền Tự Trị

Trung Quốc đã công bố một kế hoạch vào tối Thứ Bảy, 20 tháng 6 năm 2020, cho luật an ninh quốc gia mới gây tranh cãi, mà các nhà phê bình cho rằng đe dọa các quyền tự do chính trị và dân sự ở Hồng Kông và mở rộng sự kiểm soát trực tiếp của Bắc Kinh đối với thành phố bán tự trị, theo CNN.

Theo dự thảo luật, Bắc Kinh sẽ có thể gạt bỏ hệ thống pháp lý độc lập được đánh giá cao của Hồng Kông và các viên chức đại lục sẽ thành lập một văn phòng an ninh quốc gia tại Hồng Kông, làm xói mòn thêm quyền tự trị của thành phố.

Dự thảo, đang được cơ quan lập pháp hàng đầu của Trung Quốc xem xét, cho phép quan chức hàng đầu của Hồng Kông lựa chọn thẩm phán xét xử các vụ án an ninh quốc gia, theo hãng tin Tân Hoa Xã cho biết, gây nguy hiểm cho tư pháp độc lập quý báu của thành phố.

Và trong khi các tòa án Hồng Kông sẽ chủ tọa các vụ án hình sự an ninh quốc gia, các cơ quan an ninh Trung Quốc đại lục sẽ có quyền “thực thi quyền tài phán” đối với các vụ án “gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia trong những trường hợp cụ thể.”

Các đặc điểm của những trường hợp đó không được xác định. Theo Tân Hoa Xã, các tội phạm hình sự theo dự thảo luật bao gồm ly khai, lật đổ quyền lực nhà nước, hoạt động khủng bố và thông đồng với các thế lực ngoại quốc hoặc bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, theo Tân Hoa xã.

Văn phòng an ninh quốc gia của Bắc Kinh tại Hồng Kông sẽ hướng dẫn và giám sát chính sách an ninh quốc gia của các quan chức địa phương, đồng thời sẽ “thu thập và phân tích tình báo an ninh quốc gia,” theo Tân Hoa Xã đưa tin hôm Thứ Bảy.

Chính quyền Hồng Kông cũng sẽ được yêu cầu thành lập một ủy ban an ninh quốc gia, đứng đầu là Giám Đốc Điều Hành Carrie Lam. Bắc Kinh sẽ cử một cố vấn an ninh quốc gia ngồi vào ủy ban Hồng Kông.

Theo Tân Hoa Xã, các quy định trong luật an ninh quốc gia sẽ có hiệu lực khi luật pháp địa phương của khu vực bán tự trị không chống lại.

Nếu được thông qua, luật sẽ được Bắc Kinh áp đặt, bỏ qua cơ quan lập pháp của Hồng Kông, thông qua một cửa hậu hiến pháp hiếm khi được sử dụng.

Đáp lại các chi tiết mới, Lam cho biết chính quyền Hồng Kông “hoàn toàn ủng hộ đạo luật để bảo vệ an ninh quốc gia” và đang “thực hiện các công việc chuẩn bị cần thiết.”