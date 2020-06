Cố Vấn Thương Mại Của Trump Là Peter Navarro Nói Không Nghe Trump Nhờ Tập Giúp Thắng Cử

WASHINGTON – Cố vấn thương mại Tòa Bạch Ốc Peter Navarro hôm Chủ Nhật, 21 tháng 6, cho biết ông ở trong phòng với Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi họ gặp nhau, nhưng chưa bao giờ nghe Tổng Thống Mỹ yêu cầu sự giúp đỡ của Trung Quốc để chiến thắng tái đắc cử, theo Reuters cho biết.

Navarro nói trong chương trình “State of the Union” của CNN rằng cáo buộc bùng nổ được đưa ra trong một cuốn sách của cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton là “ngớ ngẩn” cho rằng Trump đã cứng rắn với Trung Quốc và các hoạt động thương mại không công bằng của họ.

“Tôi chưa bao giờ nghe thấy điều đó. Tôi đã ở trong phòng,” theo Navarro nói, phản ảnh lại nhận xét của Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer tuần trước.

Bolton nên đối mặt với hậu quả - gồm thời gian có khả năng ở tù - vì đã sử dụng “thông tin mật” qua cuốn sách, theo Navarro cho biết.

Navarro, con diều hâu hung dữ chống Trung Quốc, cũng làm sống lại một cuộc tranh cãi lâu dài về nguồn gốc của vi khuẩn corona mới gây ra căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong những tháng gần đây, ngay cả sau khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 vào tháng 1.

Ông nói rằng vi khuẩn corona là “sản phẩm của Đảng Cộng Sản Trung Quốc” và nó vẫn là “một câu hỏi bỏ ngỏ” nếu nó được tạo ra một cách có chủ đích.