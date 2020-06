Đức, Bạo loạn ở Stuttgart ngoài sự kiểm soát - "Chưa từng thấy trong 46 năm phục vụ"

Lời phi lộ: Bạo loạn có thể xảy ra ở mọi quốc gia. Ở Đức xưa nay cũng không ngoại lệ. Điều đáng lưu ý, Đức nói riêng là một nước Dân Chủ Pháp Trị và có một lực lượng cảnh sát (chưa nói đến chuyện sử dụng quân đội hổ trợ khi cần thiết !) để giữ gìn an ninh xã hội và bảo vệ dân chúng. Cảnh sát Đức luôn có mặt trong các cuộc biểu tình để giữ gìn an ninh, bảo vệ đoàn biểu tình, ngăn cản xung đột giữa các phe nhóm có khuynh hướng khác nhau. Họ cũng luôn có mặt khi cần thiết, điển hình như cuộc bạo loạn trong đêm 20.06.2020 xảy ra tại thành phố Stuttgart. Với một lực lượng cảnh sát khá hùng hậu gần 300 người mà vẫn không kiểm soát nổi sự bạo loạn, cướp phá … Thử hỏi NẾU một thành phố, một tiểu bang hay một quốc gia KHÔNG có cảnh sát là những công chức của nhà nước thì vấn đề an ninh sẽ như thế nào .? Và AI đảm bảo là KHÔNG CÓ nạn làm loạn, cướp phá, đánh người … xảy ra ở một nơi NẾU KHÔNG CÓ "cảnh sát (rất tiếc cảnh sát ở các nước dân chủ đôi khi cũng có người thế này, người thế kia) được tuyển dụng, huấn luyện dưới sự lãnh đạo của những người trách nhiệm" - (khác với lực lượng tự lập !) lo cho an ninh xã hội .?. Thử hỏi giả thử rằng nếu một quốc gia không có nhân viên an ninh hay cảnh sát biên phòng/ cảnh sát phi trường kiểm soát người ra vào (cứ để họ ra vào như chỗ không người) thì tình trạng an ninh xã hội sẽ như thế nào ?. Hãy cùng nhau suy ngẫm vậy .!





***





* Kết toán cuộc bạo loạn ở Stuttgart :





19 cảnh sát bị thương, xe bị phá hủy, các cửa hàng bị cướp phá - đó là sự kết toán của đêm bạo loạn ở Stuttgart. Giới lãnh đạo cảnh sát đã bị sốc bởi bạo lực. Tâm trạng "xâm lăng" đã có trong nhiều tuần.





Cảnh sát đã đưa công khai kết quả đầu tiên của điều tra tại một cuộc họp báo sau các cuộc bạo loạn xảy ra trong đêm ở Stuttgart. Không những lãnh đạo cảnh sát mà cả Thị trưởng Fritz Kuhn đều bị sốc rõ rệt trước các sự kiện.





Theo cảnh sát, 400 đến 500 người đã tham gia vào lúc cao điểm của các cuộc bạo loạn tại sân cung điện (Schlossplatz). 24 người đã bị bắt giữ trong thời điểm hiện tại, phó chủ tịch cảnh sát Thomas Berger cho biết. Mười hai trong số họ là công dân Đức, mười hai người kia có quốc tịch khác.





19 quan chức bị thương - một trong số họ bị thương không tiện cho việc phục vụ, Berger nói. Số lượng có thể tăng lên, vì các công chức trong lĩnh vực này thường chỉ báo cáo thương tích sau đó.





* Chín cửa hàng bị cướp phá :



Điểm khởi đầu là sự kiểm soát một người Đức 17 tuổi trong "vườn cung điện (Schlossgarten)" vì nghi ngờ phạm tội ma túy. 200 đến 300 người từ "bữa tiệc và sự kiện" ngay lập tức bày tỏ tình đoàn kết với người thanh niên trẻ và tấn công các cảnh sát bằng đá và ném chai. Khu vườn lâu đài là một nơi phổ biến cho các lễ kỷ niệm trong những tháng mùa hè.



Mặc dù có một "lực lượng đáng kể", cảnh sát chỉ có thể kiểm soát được tình hình vào lúc 4:30 sáng, Berger thừa nhận. Có tổng cộng 280 nam nữ cảnh sát tại chỗ.



Danh sách thiệt hại đồ đạt còn dài: 40 cửa hàng ở trung tâm thành phố đã được "giải quyết", chín trong số đó đã bị cướp phá ở các mức độ khác nhau. Theo cảnh sát, mười hai xe cảnh sát đã bị hư hỏng hoặc bị phá hủy. Một nhóm điều tra đã được thành lập. Berger, người có mặt tại đó trong đêm đã nói về "những cảnh chưa từng xảy ra ở Stuttgart".





* Bạo lực được dàn dựng trực tuyến (online):



Chủ tịch cảnh sát Franz Lutz đã "choáng váng" trước "những sự kiện khó tin" trong đêm. Ông chưa bao giờ trải qua bất cứ điều gì như thế này trong 46 năm làm cảnh sát.



Công việc của cảnh sát đã không trở nên dễ dàng hơn trong những tuần gần đây. Trong các hoạt động, hiện nay các "quan chức" thường được giải quyết bằng lời nói hoặc thể lực từ ​​một đám đông. Bối cảnh bữa tiệc ở Stuttgart đã hoạt động trở lại trong khoảng gần bốn tuần. Một sự dàn dựng trên phương tiện truyền thông xã hội là mới. Các hành vi hung hăng chống lại cảnh sát được ghi lại và ăn mừng ở đó.





Theo Lutz, sự hiện diện của cảnh sát đã tăng lên đáng kể trong những tuần gần đây. Nhưng ông không mong đợi một sự leo thang như đêm qua. Trong những tuần tới, nhiều nam nữ cảnh sát sẽ được bổ nhiệm để ngăn chặn những cuộc bạo loạn như vậy.



Theo điều tra hiện tại, các cuộc bạo loạn không có động cơ chính trị. "Từ quan điểm hiện tại, chúng ta có thể loại trừ một cánh tả hoặc thậm chí là một động lực chính trị cho những hành động bạo lực này," Lutz nói.





* "Một ngày chủ nhật buồn cho Stuttgart":



Thống đốc của tiểu bang Baden-Wuerttemberg Winfried Kretschmann và Thị trưởng thành phố Stuttgart Kuhn đã lên án các cuộc bạo loạn có tính chất cưỡng bức. Những hành vi này "chống lại mọi người và mọi thứ là những hành vi tội phạm cần phải kiên trì, liên tục truy nã (lùng bắt) và kết án", ông Kretschmann nói. "Suy nghĩ của chúng tôi là với các cảnh sát bị thương và các nạn nhân của nạn cướp bóc." Nó phải được làm rõ "với áp lực cao", ai là kẻ đứng đằng sau các hành vi bạo lực .?



"Một điều phải rõ ràng: không được có những không gian bất hợp pháp tại Stuttgart," Kuhn nói trên Twitter. Đó là một ngày chủ nhật buồn cho Stuttgart.



+ Đòi hỏi phiên họp đặc biệt của nghị viện tiểu bang:



Các chính trị gia muốn biến đêm bạo lực trở thành chủ đề trong nghị viện tiểu bang. Tổng trưởng Nội vụ Thomas Strobl (CDU) phải báo cáo chi tiết về bạo lực hình sự và các biện pháp của nó để bảo vệ xã hội và cảnh sát, lãnh đạo nhóm nghị sĩ FDP, Hans-Ulrich Ruelke yêu cầu. Người phát ngôn an ninh nội điạ của khối nghị sĩ của đảng Xanh, Uli Sckerl, cũng nói rằng điều bắt buộc là nghị viện tiểu bang phải có một "bức tranh (Bild/ picture)" về tình hình với một phiên họp đặc biệt của ủy ban nội vụ.







* Lê-Ngọc Châu (Nam Đức, chuyển ngữ và tóm lược chiều tối ngày 21.06.2020)





* Theo Tagesschau (Daily News) ngày 21 tháng 6 năm 2020, 4h09 chiều - hình internet