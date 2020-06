Human Rights Watch Tố Cáo CSVN Gia Tăng Đàn Áp, Bắt Bớ Giới Bất Đồng Chính Kiến Trước Đại Hội Đảng 13

Để chuẩn bị cho đại hội đảng 13, chính quyền CSVN đã ra tay bịt miệng trước các nhà bất đồng chính kiến bằng việc gia tăng đàn áp à bắt bớ trong thời gian qua theo tố cáo của tổ chức theo dõi nhân quyề quốc tế Human Rights Watch qua bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) hôm 19 tháng 6 năm 2020. Bản tin RFA cho biết chi tiết về việc này như sau.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Human Rights Watch-HRW, vào ngày 19 tháng 6 ra thông cáo báo chí lên án chính phủ Việt Nam gia tăng đàn áp các nhà bất đồng chính kiến và hoạt động nhân quyền trước kỳ đại hội đảng 13 dự kiến diễn ra vào tháng 1 sang năm.

Theo HRW từ cuối năm ngoái đến tháng sáu năm nay, chính phủ Việt Nam cho bắt giữ và kết án nhiều người với những tội danh chính trị.

Giám đốc Vận động Châu Á của HRW, ông John Sifton, được dẫn lời trong thông cáo báo chí rằng ‘Năm nay Việt Nam đang trấn áp bất đồng chính kiến một cách nặng nề và các quốc gia khác cần phải lên tiếng. Các nước đồng minh và đối tác thương mại của Việt Nam cần nêu quan ngại về những vụ án mới này với Hà Nội và yêu cầu phóng thích các tù chính trị.”

Human Rights Watch nêu rõ cơ quan chức năng tại các địa phương trên cả nước Việt Nam đã bắt giữ và cáo buộc thành viên Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam, một thành viên trong nhóm nhân quyền Hội Anh Em Dân Chủ, và một số nhà hoạt động, người cầm bút độc lập khác. Tòa án cũng tiến hành xét xử buộc tội một số nhà bất đồng chính kiến bị giam từ trước với những mức án tù khá nặng.

Các vụ bắt giữ gây nhiều quan ngại nhắm vào thành viên của Hội Nhà Báo Độc lập Việt nam gồm có vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt ông Nguyễn Tường Thụy vào tháng 5 và anh Lê Hữu Minh Tuấn vào tháng Sáu. Chủ tịch Hội Nhà báo Độc Lập Việt Nam, ông Phạm Chí Dũng, bị bắt hồi tháng 11 năm ngoái. Lý do bắt ông này có thể liên quan đến việc phản đối Hiệp định Thương mại Tự Do Việt Nam- Liên Minh Châu Âu.

Cả ba thành viên vừa nêu của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đều bị buộc tội ‘tuyên truyền chống nhà nước’ theo điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam

Ông John Sifton phát biểu rằng các văn bản của chính phủ Việt Nam luôn có dòng tiêu đề với hàng chữ ‘độc lập-tự do-hạnh phúc’; nhưng qua các vụ bắt bớ như thế, mọi người đều thấy bất cứ ai thực hiện ‘độc lập’ liền bị tước đoạt tự do và hạnh phúc.

Theo thống kê của Human Rights Watch có ít nhất 150 người hiện đang bị giam giữ chỉ vì thực thi các quyền tự do biểu đạt hay tự do lập hội. Có ít nhất 15 người khác đã bị khởi tố nhưng chưa đưa ra xét xử.