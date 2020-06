Báo cáo ca nhiễm Wuhan Virus mới ở Đức, Ý, Nga, Ấn Độ, Mexico, Thụy Điển … - gần một triệu người nhiễm Coronavirus ở Brazil

* Thế giới : Hơn tám triệu trường hợp trên toàn thế giới. Số ca nhiễm coronavirus được ghi nhận trên toàn thế giới là hơn 8,46 triệu vào sáng thứ Sáu, theo Đại học Johns Hopkins. Hơn 453.000 người đã chết vì bệnh phổi do coronavirus Covid-19.





Ý tiếp tục đấu tranh với đại dịch corona, con số đang tăng nhanh hơn lần trước. Brazil đang đạt được mức hàng triệu trong tổng số người nhiễm bệnh.





- Corona ở Ý : Số ca nhiễm trùng và tử vong mới được biết đến ở Ý tiếp tục tăng nhanh hơn. Cơ quan Bảo vệ Dân sự đã báo cáo 333 trường hợp mới sau 329 trường hợp vào ngày hôm trước. Ngoài ra, thêm 66 trường hợp tử vong đã được ghi nhận sau 43 cái chết cuối cùng. Tổng cộng có 238.159 ca nhiễm và 34.514 ca tử vong được biết đến ở Ý.





- Brazil : Virus corona tiếp tục lây lan nhanh chóng ở Brazil. Bộ Y tế đã báo cáo 22.765 ca nhiễm mới vào thứ Năm (ghi chú thêm 18.06.2020). Điều này mang lại tổng số ca nhiễm trùng là 980.142. Số người chết tăng 1238 lên 47.748 trong vòng 24 giờ. Brazil có số ca nhiễm và tử vong cao nhất trên toàn thế giới trong đại dịch coronavirus sau Hoa Kỳ (USA).



- Mỹ : Số ca nhiễm bệnh ở Mỹ đã tăng lên gần 2,19 triệu từ sáng thứ Sáu, theo Đại học Johns Hopkins. 118.420 người đã chết vì virus corona.





* Đức Quốc: Trong vòng 24 giờ, các cơ quan y tế ở Đức đã báo cáo 770 ca nhiễm mới với coronavirus cho Viện Robert Koch (RKI). Kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng Corona, 188.534 người ở Đức được chứng minh là đã bị nhiễm Sars-CoV-2, theo báo cáo của RKI vào sáng thứ Sáu (tình trạng dữ liệu vào ngày 19 tháng 6.2020, nửa đêm).





Theo RKI, 8872 người nhiễm virus đã chết ở Đức - tăng 16 so với ngày trước. RKI ước tính rằng khoảng 174.400 người đã hồi phục sau khi bị nhiễm bệnh. Đó là hơn 400 người so với ngày trước.





RKI ước tính rằng số lần "sao chép" (Reproduktionszahl/ Number of reproductions), hoặc giá trị ngắn là R, kể từ ngày 18 tháng 6, 00:00, không thay đổi ở mức 0,86 và do đó dưới mức quan trọng là 1,0. Điều này có nghĩa là trung bình một người nhiễm bệnh lây sang ít hơn một người khác (giải thích thêm, ví dụ với tỷ lệ 1:1 có nghĩa 1 người bị bệnh lây 1 người). Giá trị R cho thấy quá trình lây nhiễm trước đó khoảng một tuần rưỡi.





* Nga: Tại Nga, theo Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm bệnh là hơn 560.000. Khoảng 7650 người đã chết. Chính quyền gần đây cho biết, nhiều hơn hai lần số người chết vì nhiễm coronavirus trong tháng 4 so với báo cáo trước đây. Cơ quan y tế Rosstat cho biết rằng 2.712 người đã chết vào tháng Tư do virus này. Cho đến nay, các cơ quan hành chánh đã đưa ra con số là 1152. Lý do cho những con số cao hơn là một cách đếm mới.!





* Ấn Độ: Tổng số trường hợp ở Ấn Độ đã tăng lên hơn 366.000 vào thứ năm, theo Johns Hopkins. Trong vòng một tuần, số trường hợp nhiễm trùng ở Ấn Độ đã tăng khoảng 100.000 - thực tế đồng thời với việc mở lại các trung tâm mua sắm, nơi cầu nguyện và nhà hàng. Chính phủ đã áp đặt các hạn chế "xuất cảnh" trên toàn quốc vào cuối tháng ba. Số người chết tăng lên hơn 12.200.



Ở New Delhi, hầu hết các bệnh viện công đều đầy, nhà hỏa táng và nghĩa trang có vấn đề đối phó với hàng loạt thi thể. Đối với riêng khu vực thủ đô, chính phủ ở New Delhi đã dự báo rằng số trường hợp nhiễm bệnh có thể tăng lên hơn nửa triệu vào cuối tháng Bảy. Thành phố đang xem xét chuyển đổi các khách sạn và sân vận động sang trọng thành bệnh viện dã chiến.



* Anh Quốc: Vương quốc Anh cũng bị ảnh hưởng xấu bởi đại dịch. Theo Johns Hopkins, hơn 301.000 trường hợp đã được tính ở đó. Khoảng 42.300 người đã chết vì Covid-19.





* Thụy Điển : Tại Thụy Điển, hiện có hơn 5.000 người nhiễm virus corona đã chết. Số ca tử vong được ghi nhận bởi cơ quan y tế nhà nước đã tăng lên 5053 vào thứ Năm (18.06.2020). Cho đến nay hơn 56.000 ca nhiễm corona đã được phát hiện tại quốc gia EU Scandinavia.





Để so sánh: Ở nước láng giềng Đan Mạch, nơi có khoảng một nửa số người sống so với Thụy Điển, khoảng 12.500 ca nhiễm bệnh được xác nhận và 600 trường hợp tử vong đã được ghi nhận.





Thụy Điển đã thực hiện các biện pháp ít nghiêm ngặt hơn trong cuộc khủng hoảng Corona so với bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác. Tuy nhiên, ở đây cũng vậy, một số hạn chế corona nhất định áp dụng cho công dân, chẳng hạn như cấm đi thăm viện dưỡng lão hoặc giới hạn tối đa 50 người cho các cuộc họp công cộng. Tuy nhiên, các nhà hàng, quán rượu và quán cà phê vẫn được mở cửa cả ngày, cũng như các trường học và nhà trẻ.





* Mexico : Mexico báo cáo sự gia tăng kỷ lục trong các bệnh nhiễm trùng mới. Theo Bộ Y tế, số trường hợp nhiễm corona được xác nhận đã tăng 5.662 lên 165.455. 667 người khác đã chết, đến nay Mexico có tổng cộng 19.747 người tử vong. Tuy nhiên, chính phủ giả định một số lượng lớn các trường hợp không báo cáo.





* China : Sau khi dịch coronavirus mới bùng phát ở Bắc Kinh, số người nhiễm bệnh đã tiếp tục tăng thêm. Như ủy ban y tế nhà nước công bố vào thứ Sáu, 25 bệnh truyền nhiễm khác đã được phát hiện. Kể từ khi dịch bệnh mới bùng phát trên thị trường bán buôn ở thủ đô Trung Cộng được công bố vào thứ Năm tuần trước, số người nhiễm bệnh đã tăng lên con số 183 người. Số ca nhiễm mới vào thứ Sáu cao hơn so với lần trước khi trường hợp được báo cáo, nhưng thấp hơn so với thứ tư khi còn có 31 ca nhiễm.





Để đối phó với đợt bùng phát mới bắt đầu tại chợ bán buôn Xinfadi của thành phố vào tuần trước, các cơ quan hành chánh đã công bố "mức độ bảo mật" cao thứ hai vào thứ ba, qua đó một phần niêm phong Bắc Kinh. Các chuyến bay từ và đến thủ đô đã được giảm mạnh. Lưu lượng xe buýt đến các tỉnh khác cũng bị ngưng. Mọi người không nên rời khỏi thành phố nữa. Nếu du lịch là cần thiết, một thử nghiệm corona âm tính phải có sẵn.



Trên toàn quốc, China đã báo cáo tổng cộng 32 ca nhiễm mới vào thứ Sáu. Như vậy có hai trường hợp địa phương khác ở tỉnh Hà Bắc (Hebei), liền kề Bắc Kinh (Peking) và một trường hợp khác ở tỉnh Liêu Ninh (Liaoning), đông bắc Trung Cộng. Bốn bệnh nhiễm trùng "nhập khẩu" đã được phát hiện ở những người vào China.







* © Lê-Ngọc Châu (Nam Đức, chuyển ngữ và tóm lược chiều ngày 19.06.2020)

- Trích từ nhật báo die Welt / Đức (status: 06h49 sáng 19/06/2020) - hình internet.