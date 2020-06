Các Tiệm Nail Tại Quận Cam Mở Dịch Vụ Chăm Sóc Nhân Viên Y Tế Trong Ngày Đầu Tái Mở Cửa Trên Toàn Tiểu Bang Vào Thứ Sáu Này

Nội dung: Tại các tiệm nail tham gia vào chiến dịch, đội ngũ nhân viên y tế với đồng phục hoặc ID trong ngành sẽ nhận được dịch vụ miễn phí trong ngày đầu các salon trên khắp California mở cửa trở lại. Nhiều tiệm nail sẽ mở cửa ngay ngày đầu được tái hoạt động chỉ để phục vụ các nhân viên y tế trong khi các cơ sở khác sẽ có những khung giờ đặc biệt dành cho họ. Nhóm tình nguyện ‘Nailing It For America’ cho rằng đây là cách để ngành công nghiệp nail thể hiện lòng biết ơn dành cho sự hy sinh của những tâm hồn dũng cảm cao đẹp đã bất chấp nguy hiểm để bảo vệ cho cộng đồng, cứu sống các bệnh nhân trong giai đoạn cao điểm của đại dịch coronavirus (COVID-19).





Trong nhiều tuần liền, chủ các tiệm nail đã không ngừng chuẩn bị cho ngày tái mở cửa bằng việc chủ động lắp đặt các thiết bị an toàn, thực hiện các biện pháp làm sạch sâu và lên kế hoạch tăng cường các quy tắc đảm bảo an toàn nơi làm việc, đồng thời vẫn tiếp tục cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách hàng để giúp mọi người vừa được thư giãn, nghỉ ngơi, vừa được làm đẹp, phục vụ tận tình.





Và chỉ trong những ngày cuối tuần qua, các nhà lãnh đạo cùng các đại diện từ Phật giáo, Công giáo và các tín ngưỡng khác - bao gồm Hòa thượng Thích Viên Huy của chùa Điều Ngự, người đã hai lần tổ chức Đức Đạt Lai Lạt Ma - đã cầu nguyện và ban phước lành cho cộng đồng sau những tàn phá mà dịch bệnh coronavirus (COVID-19) gây ra cũng như sau lệnh cách ly tại nhà của Cali khiến 11,000 tiệm nail phải đóng cửa tạm dừng hoạt động trong gần 100 ngày. Thiên An, một nhóm những người Mỹ gốc Việt trẻ tuổi, cũng đã giúp đỡ hết mình cho sự kiện tái mở cửa các tiệm nail thông qua việc biểu diễn tiết mục đánh trống truyền thống của Việt Nam để truyền bá tấm lòng hảo tâm cùng sự an toàn trong cộng đồng.





Thời gian: 8:45 sáng thứ Sáu (ngày 19 tháng 6, 2020) cùng với những hoạt động đầy bất ngờ của đến các y tá và các nhân viên y tế khác dành cho các tiệm nail.





Địa điểm: Studio 18 Nail Bar, 13812 Newport Ave., Tustin, Calif. Sự kiện tái mở cửa này sẽ được phát sóng trực tiếp trên Facebook tại trang Nailing It USA. Studio 18 Nail Bar là một trong những tiệm nail ở miền Nam California trao tặng dịch vụ chăm sóc móng miễn phí cho nhân viên y tế có đồng phục hoặc ID của ngành. Images Nail Lounge sẽ sơn bóng móng tay và cạo lông mày miễn phí cho tất cả các nhân viên phải làm việc trực tiếp với khách hàng ở cả năm cơ sở trên Quận Cam và Long Beach.





Mục đích: Trong số 11,000 tiệm làm nail trên khắp California có đến 80% thuộc chủ sở hữu của người Mỹ gốc Việt nên nhóm tình nguyện ‘Nailing It For America’ cho rằng việc tái mở cửa tất cả các tiệm nail trong bang vô cùng cấp thiết. Nhóm các chuyên gia này đã cùng các chuyên gia từ các ngành khác làm việc trực tiếp với văn phòng Thống Đốc để đề xuất thêm các biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân viên, khách hàng cũng như người dân nói chung trong thời dịch.





Kể từ khi cuộc khủng hoảng COVID-19 xảy ra ở California, chiến dịch tình nguyện Nailing It For America đã ủng hộ và vận chuyển được hơn 120,000 mặt nạ, 30,000 găng tay và hàng ngàn đồ bảo hộ cá nhân khác cùng với hơn 32,000 suất ăn từ các nhà hàng đến cho các nhân viên y tế và các nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng ở khu vực Nam California để chiến đấu với đại dịch này. Nhóm chiến dịch cùng các cộng sự đã đóng góp 1 triệu thiết bị bảo hộ cá nhân khắp nước Mỹ với tổng trị giá lên đến khoảng 30 triệu đô.