Cảnh Sát Garden Grove Tăng Cường Tuần Tra, Phạt Những Ai Đốt Pháo Lậu Vào Ngày Lễ Độc Lập

Trong dịp Lễ Độc Lập (July 4) sắp tới đây, Sở Cảnh sát và Sở cứu hỏa Orange County Fire Authority sẽ làm việc chặt chẽ để hạn chế tình trạng đốt pháo lậu. Những ai đốt pháo lậu hoặc sở hữu pháo lậu sẽ bị phạt lên đến $1,000. Vì vậy, Thành phố kêu gọi sự hợp tác của cộng đồng để giảm số lượng biên phạt. Chỉ các loại pháo bông an toàn có đóng dấu của Tiểu bang California (California State Fire Marshal) được phép sử dụng vào ngày 4 tháng Bảy, từ 10:00 giờ sáng đến 10:00 giờ tối. Theo quy định về việc đốt pháo bông của Bộ luật Thành phố Garden Grove, chỉ được phép xài pháo bông an toàn tại những địa điểm tư gia cá nhân. Năm nay vì dịch COVID-19, nên những ‘block party’ sẽ không được phép tổ chức.





Vào ngày 4 tháng Bảy, Sở cứu hỏa sẽ sắp xếp thêm nhân viên cứu hỏa và điều tra hỏa hoạn, gia tăng cảnh sát đi tuần để giữ an toàn trong cộng đồng. Dịch vụ Chăm sóc Động vật (Animal Care Services) của Garden Grove cũng sẽ có một nhân viên trực điện thoại vào Thứ Năm, 4 tháng Bảy. Nếu các thú nuôi trong nhà bị mất tích, hãy gọi (714) 741-5565 và bấm số 1.

Để tránh tình trạng đốt pháo lậu tại những nơi công cộng, một số công viên trong Thành phố sẽ đóng cửa lúc 5:00 giờ chiều ngày 4 Tháng Bảy, 2020. Các sân quần vợt và sân banh cũng sẽ đóng cửa và các hệ thống tưới nước tự động sẽ khởi động lúc 5:00 giờ.





Pháo bông an toàn "safe and sane" được bán trong những sạp (booth) dựng quanh trong khu vực Garden Grove từ ngày 1 tháng Bảy đến ngày 4 tháng Bảy. Để báo cáo những vụ đốt pháo lậu/ bất hợp pháp, hãy gọi cho số không khẩn cấp của Sở Cảnh sát Garden Grove theo số (714) 741-5704. Hãy chuẩn bị để cung cấp địa chỉ nơi pháo lậu được đốt và gọi 9-1-1 cho trường hợp khẩn cấp. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi số Hotline Garden Grove tại (714) 741-5270, hoặc ghé thăm trang web của thành phố ở ggcity.org/july-4-safety-tips-regulations, hoặc có thể theo dõi trên mạng xã hội Facebook tại City of Garden Grove, Garden Grove Police Department.