10 Tiểu Bang Mỹ Dịch Bệnh Tăng Cao Nhất Kể Từ Đại Dịch; Bắc Kinh Hủy Bỏ Chuyến Bay, Đóng Trường, Yêu Cầu Dân Ở Trong Nhà

Theo phân tích dữ liệu của CNN từ Đại Học Johns Hopkins, 10 tiểu bang của Hoa Kỳ đang chứng kiến số mức tang cao nhất trong 7 ngày các trường hợp bị lây nhiễm vi khuẩn corona mỗi ngày kể từ khi đại dịch bắt đầu từ nhiều tháng trước, theo CNN cho biết hôm 17 tháng 6 năm 2020.

Dữ liệu gồm các trường hợp bị lây mới được tường trình bởi Đại Học Johns Hopkins tính tới Thứ Ba, 16 tháng 6. Các tiểu bang đang chứng kiến mức gia tăng cao kỷ lục là Alabama, Arizona, California, Florida, Nevada, North Carolina, Oklahoma, Oregon, South Carolina và Texas.

Texas cũng đã báo cáo số người vào bệnh viện vì Covid-19 cao kỷ lục hôm Thứ Hai, với 2,326 người.

Trong khi một số chính trị gia đã quy kết các số trường hợp cao hơn vì việc thử nghiệm tốt hơn, thì các đợt tăng gần đây đang vượt xa sự gia tăng các thử nghiệm, theo Tiến Sĩ Ezekiel Emanuel, chủ tịch của Phân Khoa Chính Sách Y Tế và Đạo Đức Y Tế tại Đại Học Pennsylvania cho biết.

“Bạn có thể có một tỷ lệ phần trăm nhỏ vì thử nghiệm về số lượng các trường hợp,” ông nói.

“Nhưng khi bạn thấy số lượng các trường hợp bạn đang thấy tăng 50% hoặc 150% - đó là những gì chúng ta đang thấy trên toàn miền Nam - đó không phải là thử nghiệm. Đó là những trường hợp mới. Đó là sự lây lan cộng đồng.”

Theo dữ liệu từ Đại Học Johns Hopkins:

- 21 tiểu bang đang chứng kiến chiều hướng gia tăng trong các trường hợp mới được báo cáo từ một tuần: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Kansas, Oregon, Louisiana, Montana, Nevada, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, West Virginia và Wyoming.

- 8 tiểu bang đang chứng kiến đều đặn số trường hợp mới được báo cáo: Connecticut, Indiana, Maine, Mississippi, Ohio, South Dakota, Utah and Washington.

- 21 tiểu bang đang có chiều hướng giảm: Colorado, Idaho, Illinois, Iowa, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Mexico, New Jersey, New York, North Dakota, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia và Wisconsin.

- 1 tiểu bang là Vermont đã chứng kiến giảm tới ít nhất 50%.

“Chúng ta đang chứng kiến những đợt bùng phát này, những điểm nóng này hiện lên ở một số bang – đặc biệt tại Texas, Florida, Arizona,” theo Erin Bromage, phó giáo sư sinh học tại Đải Học University of Massachusetts Dartmouth cho biết.

Trong khi đó Quận Los Angeles báo cáo số trường hợp mới bị lây vi khuẩn corona cao kỷ lục.

Sau 2 ngày kỷ lục về số trường hợp bị lây COVID-19 mới được ghi nhận vào tuần trước, Giám Đốc Y Tế Công Cộng Quận là Bác Sĩ Barbara Ferrer đã tiết lộ con số vào Thứ Tư đã làm lu mờ những những con số đó, báo cáo 2,126. Điều đó bao gồm 600 trường hợp bị trì hoãn từ một phòng thí nghiệm.

So sánh, đã có 1,633 trường hợp mới trong quận vào Thứ Sáu, theo Sở y tế. Đó là tổng số cao thứ 3 trong một ngày kể từ khi dịch bệnh bắt đầu, theo bảng điều khiển vi khuẩn corona của Quận Los Angeles. Ferrer cho biết con số hơm Thứ Sáu đã gồm 500 trường hợp bị trì hoãn từ một phòng thí nghiệm.

Khi phong tỏa được gỡ bỏ và các công ty tái mở cử, nhiều người Mỹ dễ bị tổn thương nhất khi phát triển một trường hợp nghiêm trọng từ vi khuẩn corona có thể không đủ khả năng để tránh xa từ công việc.

Theo một báo cáo của Kaiser Family Foundation, một tổ chức bất vụ lợi tập trung vào các vấn đề sức khỏe quốc gia, gần 1/4 công nhân, tương đương 38 triệu người Mỹ gặp nguy cơ cao của các trường hợp nghiêm trọng từ COVID-19 vì các điều kiện cơ bản hay tuổi tác.

Điều này cũng có thể dẫn đến việc bị truyền nhiễm gián tiếp cho thêm 12 triệu người lớn có nguy cơ không phải là công nhân, nhưng sống với ít nhất một công nhân làm việc toàn thời gian.

Trong khi đó tình hình dịch bệnh tại Bắc Kinh ngày càng nghiêm trọng đã khiến thành phố này phải hủy bỏ khoảng 1,200 chuyến bay hôm Thứ Tư, 17 tháng 6.

Sự bùng phát mới của vi khuẩn corona tại thủ đô Trung Quốc đã khiến các nhà chức trách tăng ứng phó khẩn cấp chính thức trở lại Cấp II vào tối Thứ Ba, khi họ chạy đua để ngăn chặn tình trạng mà người ta gọi là tình huống “cực kỳ nghiêm trọng.” Việc điều chỉnh mức ứng phó của Bắc Kinh diễn ra chỉ 10 ngày sau khi bị hạ cấp xuống cấp III.

Bây giờ các chuyến bay đang bị hủy bỏ, các trường học đã được yêu cầu đóng cửa, và toàn bộ cộng đồng gần chợ, hoặc với các trường hợp COVID-19 đã biết, đã bị đóng cửa và cư dân bị cấm rời đi. Cho đến nay 29 khu phố đã được rào chắn phong tỏa hoàn toàn.

Chính quyền thành phố đã hạn chế các nơi công cộng như thư viện, bảo tàng viện, phòng triển lãm nghệ thuật và công viên tới 30% sức chứa người.

Phần còn lại của Bắc Kinh, người dân được khuyên nên tránh đi lại "không cần thiết" bên ngoài thành phố.

- Trên toàn cầu hiện có 8,061,549 trường hợp bị lây, với 440,290 người thiệt mạng.

- Tại Hoa Kỳ hiện có 2,205,567 trường hợp bị lây, với 119,471 người thiệt mạng.

- California hiện có 159,598 trường hợp bị lây, với 5,202 người thiệt mạng.

- Tại Quận Cam hiện có 9,197 trường hợp bị lây gồm 243 người thiệt mạng.