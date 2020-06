Thư Của Các Niên Trưởng West Point Gởi Khoá Sinh 2020

(Lời người dịch: Hồi cuối tuần qua, hơn một ngàn sinh viên sĩ quan West Point khóa 2020 đã làm lễ bế mạc khóa huấn luyện, bao gồm 7 sĩ quan gốc Việt. Ngay trước ngày lễ tốt nghiệp này, hàng ngàn niên trưởng West Point (The Long Gray Line), được xem là một giới tinh hoa và ưu tú của quân lực Hoa Kỳ, đã gởi thư chúc mừng khóa đàn em và tái nhắc nhở lời tuyên hứa cùng các giá trị mà người sĩ quan West Point cam kết sẽ theo đuổi và bảo vệ. Lá thư đăng trên trang Medium tái xác định vai trò phi chính trị và phi đảng phái của quân đội và chỉ bảo vệ hiến pháp, quốc gia cùng người dân. Bức tâm thư xem ra có giá trị với cả quân đội tại những quốc gia khác. ND)

Các chiến hữu đang khởi đầu binh nghiệp của mình tại một thời điểm xáo trộn. Hơn 110 ngàn người dân Mỹ đã chết vì COVID-19, hơn 40 triệu người thất nghiệp và quốc gia chúng ta lại đang bị thương tổn từ sự bất công chủng tộc, xã hội và con người. Hiện hữu trong đời sống thường nhật của quá nhiều người dân là sự t uyệt vọng, nỗi sợ hãi, lo lắng, sự phẫn nộ và bất lực . Đây là thời điểm khó khăn nhưng chúng tôi tin tưởng rằng các chiến hữu sẽ vượt qua thách đố này để tròn vai trò là những cấp lãnh đạo trong quân lực chúng ta.

Tựa như các khóa huấn luyện trước đây, khóa 2020 tụ họp vô vàn nền tảng đa dạng trong khắp và ngoài nước Mỹ . C ác chi ến h ữu đại diện cho sự đa chủng tộc, đa sắc tộc, đa bản sắc và đa tín ngưỡng của quốc gia chúng ta. Hành trình huấn luyện West Point đã đưa c ác chi ến h ữu đến giây phút này, khi mà c ác chi ến h ữu đưa tay phải lên để tuyên thệ sẽ "bênh vực và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ trước mọi kẻ thù ngoại bang và quốc nội". Lời tuyên thệ này mang giá trị vô thời hạn. Trọng trách cả trách nhiệm và bổn phận sẽ đặt lên vai và ảnh hưởng trong suốt cuộc đời các chiến hữu. Những lời tuyên hứa là trang nghiêm, cam kết với công chúng mang ý nghĩa quan trọng và có trọng lượng của đạo đức. Khi chúng bị phá vỡ, quốc gia bị tổn thất.

Tuyên thệ bởi những người đã chọn phục vụ quân đội Hoa Kỳ là khát khao. Chúng ta tuyên hứa không phục vụ cho kẻ chuyên quyền, cho chính phủ, cho đảng phái, cho bạo chúa. Mà t uy ên th ệ của các chiến hữu là tập hợp các nguyên tắc và một lý tưởng được thể hiện trong Hiến pháp cùng các Tu Chính án. Hiến pháp của chúng ta thiết lập các quyền tự do ngôn luận, báo chí, tụ họp, tôn giáo, bảo vệ sự bình đẳng dựa theo pháp luật, bất kể chủng tộc, màu da hay tín ngưỡng, mà chúng ta không thể xem nhẹ những sự tự do được rất nhiều quốc gia trên thế giới ao ước .

Chấp nhận nhiệm vụ, các chiến hữu mang bổn phận và mục đích đầy đạo đức để thực hiện sự bảo vệ thông thường. Làm như vậy là các chiến hữu tạo khả năng cho quốc gia thực hiện trọn vẹn các mục tiêu của mình. Hôm nay, những ước vọng hiến pháp của chúng ta vẫn chưa được thực hiện trọn vẹn.

Vụ sát nhân ghê tởm với George Floyd đã thúc đẩy cho hàng triệu người xuống đường phản đối sự tàn bạo của cảnh sát và tình trạng kéo dài của nạn phân biệt chủng tộc. Đáng buồn thay, chính phủ đã đe dọa sử dụng quân đội mà các chiến hữu phục vụ như là một vũ khí chống lại đồng bào mình đang tham gia vào những cuộc biểu tình hợp pháp. Tồi tệ hơn nữa là các cấp chỉ huy quân đội, những người từng tuyên hứa như các chiến hữu hôm nay, lại can dự vào các sự kiện chính trị này. Nguyên tắc kiểm soát dân sự là quan trọng của quân sự vụ. Nhưng nguyên tắc đó không bao hàm sự vâng phục mù quáng. Chính trị hóa các lực lượng vũ trang đặt sự tin tưởng giữa quân đội và xã hội dân Mỹ vào trong rủi ro. Vì nếu niềm tin này bị rạn vỡ thì tổn thất cho quốc gia sẽ là vô lường. Nước Mỹ cần sự lãnh đạo của các chiến hữu.

Cam kết với lời tuyên thệ của các chiến hữu sẽ được thử thách trong suốt sự nghiệp của mình. Lòng trung thành của các chiến hữu sẽ bị nghi ngờ và một số kẻ còn cố gắng dùng nó để chống lại các chiến hữu. Lòng trung thành là biểu hiện bị lạm dụng nhất từ giới lãnh đạo. Các lãnh đạo yếu kém hoặc chỉ biết lợi ích cá nhân sẽ nhấn mạnh lòng trung thành lên trên trách nhiệm qua vỏ bọc "trật tự và kỷ luật tốt". Đáng tiếc là một số kẻ còn bán linh hồn cho quỷ dữ và cố làm hài lòng lãnh đạo để thăng quan tiến chức hơn là chăm lo cho những người lính, cho các thủy thủ, không quân và thủy quân lục chiến đang chiến đấu. Đó không chỉ là vấn nạn mà còn là một sự ô nhục. Nước Mỹ cần sự lãnh đạo của các chiến hữu.

Chúng tôi, một nhóm sinh viên sĩ quan đa dạng từng tốt nghiệp West Point đang có sự lo ngại . Chúng tôi lo ngại rằng những đồng môn West Point đang phục vụ ở các vị trí chính phủ cấp cao đang thất bại trong việc giữ lời tuyên thệ và cam kết của mình theo khẩu hiệu "Trách Nhiệm, Danh Dự, Quốc Gia" của West Point. Hành động của họ đe dọa đến uy tín của một quân đội phi chính trị. Chúng tôi kêu gọi các chiến hữu hãy cùng chúng tôi khắc phục lỗi lầm và chịu trách nhiệm lẫn nhau bằng những lý tưởng được thấm nhuần từ trường cũ và được mỗi chúng ta x ác quy ết khi mãn khóa huấn luyện.

Nền giáo dục tại West Point mà các chiến hữu vừa thụ hưởng là một tặng thưởng sâu đậm, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng. Quốc gia đã đầu tư và trao phó cho các chiến hữu để thể hiện những giá trị mà chúng ta mong đợi nơi các nhà lãnh đạo. Họ mong đợi đầy chính đáng sự đáp trả cho sự đầu tư này. C ác chi ến h ữu có sự ủng hộ của cả quốc gia cũng như sự gắn kết chân thành từ những đồng môn chúng tôi.

Các sinh viên sĩ quan tốt nghiệp West Point phục vụ mỗi ngày trong tư cách những lãnh đạo có ảnh hưởng, là điều cần chú trọng. Khi các nhà lãnh đạo phản bội niềm tin của công chúng qua những lời dối trá, ngụy biện hoặc hành vi phi đạo đức, nó xói mòn niềm tin nơi công chúng. Khi có những đồng môn thông đồng việc ngược đãi và không bảo vệ những thuộc cấp đầy danh dự, nó gây tổn hại cho quốc gia và nhóm cựu sinh viên sĩ quan chúng ta. Khi có những đồng môn không tôn trọng cơ chế kiểm soát và cân bằng guồng máy chính phủ, tung hô quyền lực cá nhân lên trên quốc gia hay trung thành với các cá nhân đứng trên các lý tưởng được diễn đạt trong hiến pháp, đó là trò hề với lời tuyên thệ nhậm chức của họ.

Trước ngày tốt nghiệp của các chiến hữu để gia nhập nhóm cựu sinh viên sĩ quan West Point và quân lực Hoa Kỳ, chúng tôi, những người đã đồng ký tên, xin xác quyết bằng mọi nỗ lực về trách nhiệm với các nguyên tắc "Trách Nhiệm, Danh dự, Quốc gia" trong việc phục vụ vô vụ lợi cho quốc gia. Chúng tôi sẽ không dung túng cho những kẻ "nói dối, lường gạt hay trộm cắp" (Người dịch: Từ quân cách West Point, "A cadet will not lie, cheat, steal or tolerate for those who do"). Chúng tôi cam kết bảo vệ nguyên tắc dân chủ đầy thiêng liêng rằng, tất cả mọi người đều được đối xử bình đẳng và mỗi người có quyền được sống, được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Đây không phải là vấn đề đảng phái mà là nguyên tắc. Cam kết trọn đời của chúng ta là trách nhiệm lâu dài được thể hiện trong lời cầu nguyện của khóa sinh: "Chọn lấy điều đúng khó khăn thay sự sai trái dễ dàng và không bao giờ thỏa mãn với một nửa sự thật khi toàn bộ sự thật có thể giành chiến thắng".

Các chiến hữu khóa 2020, xin chào mừng gia nhập hội cựu sinh viên sĩ quan. Chúng tôi tin tưởng nơi các chiến hữu. Chúng tôi ủng hộ các chiến hữu . Khi đời binh nghiệp của các chiến hữu bắt đầu, chúng tôi cầu nguyện rằng phương châm của khóa 2020 là "Chúng ta lãnh đạo với tầm nhìn" ("With Vision We Lead") rồi sẽ chứng minh là sấm ngôn. Nước Mỹ cần sự lãnh đạo của các chiến hữu.

Siết chặt tay,

(The Long Gray Line)

Nhã Duy chuyển dịch

Ghi chú: Một số cựu sinh viên sĩ quan West Point đang phục vụ cho nội các chính phủ Hoa Kỳ hiện nay bao gồm Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark Esper, Ngoại trưởng Mike Pompeo cùng vài tướng lãnh quân đội. Trên chính trường có Thượng Nghị Sĩ John Francis Reed của tiểu bang Rhode Island, Thống Đốc các tiểu bang Nebraska, Louisiana và một số Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ .

