Tuyên Bố Của Dân Biểu Rouda Về Việc Mở Cửa Lại Tiệm Nail

LAGUNA BEACH, CA -- Dân Biểu Harley Rouda (Địa Hạt 48) đã có thông báo sau đây về quyết định của Thống Đốc Gavin Newsom cho phép những tiệm nail và các dịch vụ chăm sóc cá nhân khác mở cửa vào ngày 19/06/2020.





“Tôi xin cảm ơn Thống Đốc đã đưa ra hướng dẫn công nghiệp và đồng ý cho tiệm nail mở cửa lại vào tuần tới”. Ông Rouda nói. “Những người thợ làm móng của California, gần ¾ trong số này người Mỹ gốc Việt, xứng đáng với sự cho phép và minh bạch như những ngành chăm sóc cá nhân khác. Tôi sẽ tiếp tục làm việc với những lãnh đạo doanh nghiệp Quận Cam và đội ngũ nhân viên của Thống Đốc để bảo đảm rằng những tiệm nail sẽ cung cấp một môi trường sạch sẽ và an toàn cho nhân viên và khách hang.”



***





Rep. Rouda Statement on Reopening of California Nail Salons

LAGUNA BEACH, CA -- Congressman Harley Rouda (CA-48) issued the following statement regarding Governor Gavin Newsom's decision to allow nail salons and other personal care services to reopen on June 19, 2020.

"I thank the Governor for releasing industry guidance and enabling nail salons to reopen next week,” said Rouda. “California manicurists, nearly three-quarters of whom are Vietnamese-Americans, deserve the same clarity and allowances as other personal care industries. I will continue working with Orange County business leaders and the Governor's team to ensure nail salons provide a safe and clean environment for workers and customers."