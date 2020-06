Hội Đồng Chưởng Quản Khu Đại Học Cộng Đồng Rancho Santiago Bổ Nhiệm Ph.D. Marilyn Flores Làm Hiệu Trưởng Lâm Thời Trường Đại Học Santa Ana

Vào lúc 1 giờ chiều Thứ Hai ngày 8 tháng 6 năm 2020, trước khu Thương Xá Phước Lộc Thọ, hằng trăm các chủ tiệm nail, các chuyên viên nghề nail đã đến từ Sacramnto, San Jose, San Diego và các vùng phụ cân Nam California cùng một số đồng hương yểm trợ tinh thần cho ngành nail cũng đã tham dự biểu tình do nhóm Nailing it For America tổ chức để bày tỏ nguyện vọng và yêu cầu Ông Thống Đốc Gavin Newsom cho mở của lại ngành nail.