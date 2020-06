Cần Làm Gì Khi Chưa Nhận Được Tiền Trợ Cấp Đại Dịch?

Sau đây là thông tin từ Sở Thuế Hoa Kỳ (IRS) mà Việt Báo xin dịch để cống hiến cho độc giả khi cần.

Nếu bạn vẫn đang chờ ngân phiếu tài trợ kích thích kinh tế, bạn có thể tự hỏi khi nào nên liên hệ với IRS về số tiền bị thiếu. Mặc dù IRS đã gửi hơn 159 triệu ngân phiếu cho đến nay, nhưng nó có thể còn hơn 35 triệu để gửi đi, theo một ước tính gần đây của ủy ban House Way and Means (PDF). Nếu bạn thuộc nhóm sau, chúng tôi có thông tin về cách tìm hiểu điều gì đang xảy ra với khoản tiền của bạn và, nếu cần, hãy liên hệ với IRS để được trợ giúp.

Trong trường hợp tốt nhất, tiền của bạn vẫn có thể đang trên đường gửi tới. Tuy nhiên, ngân phiếu của bạn cũng có thể bị trì hoãn, vì một trong nhiều lý do. Có thể có vấn đề bạn cần báo cáo hoặc một số hành động khác bạn cần thực hiện để nhận khoản tiền cứu trợ vi khuẩn corona của mình.





Dù thế nào đi chăng nữa, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn một số khả năng cho việc nắm giữ và cũng giải thích cách liên hệ với IRS nếu bạn không thấy ngân phiếu của mình. Bạn cũng có thể muốn ghi danh một dịch vụ USPS miễn phí sẽ gửi cho bạn một hình ảnh của mỗi mẩu thư giao đến theo cách của bạn - bao gồm cả khoản tiền kích thích kinh tế của bạn.





Nếu bạn đang tìm kiếm thêm thông tin tài chính cá nhân, chúng tôi có đề xuất về cách chi tiêu tiền kích thích, làm thế nào vi khuẩn corona có thể ảnh hưởng đến tiền thuê nhà của bạn và các cách khác để được cứu trợ tài chính trong đại dịch. Và đây là tình trạng hiện tại của một phân phiếu kích thích thứ hai có thể. Câu chuyện này cập nhật thường xuyên.

Khi nào là lúc thông báo cho IRS





Nếu bạn vẫn còn chưa nhận tiền trợ cấp kinh tế, thì sau đây là các dấu hiệu cảnh báo mà bạn nên liên lạc với IRS ngay bây giờ:

- Nếu công cụ theo dõi Get My Payment nói rằng IRS đã trả tiền cho bạn vài tuần trước, và bạn vẫn chưa nhận được nó.

- Nếu bạn nghĩ rằng bạn vô tình ném thẻ trả tiền hay ngân phiếu của mình vào thùng rát (thì xem dưới đây).

- Nếu bạn đã nhận thư xác nhận từ IRS rằng tiền của bạn đã được gửi đi và bạn đã không nhận được nó.

- Nếu bạn nghi ngờ người nào đó ăn cắp ngân phiếu của bạn hay lừa gạt bạn.

Hãy tiếp tục đọc để biết thêm về những vấn đề này và số điện thoại để gọi để liên hệ với IRS.

Trước tiên hãy chắc chắn rằng bạn đủ điều kiện để nhận ngân phiếu kích thích kinh tế

Trước khi bạn tiến xa hơn, chỉ cần kiểm tra kỹ xem bạn có đáp ứng một trong các tiêu chuẩn đối với tiền kích thích kinh tế không. Các số dưới đây được dựa trên thuế 2018 hoặc 2019 của bạn (bất kỳ số nào bạn đã nộp gần đây nhất). Đặc biệt, bạn sẽ cần biết AGI của mình hoặc tổng thu nhập đã điều chỉnh mà bạn có thể tìm thấy trên mẫu thuế liên bang 1040 gần đây nhất của mình. Để biết thêm câu hỏi về việc đủ điều kiện, như nếu bạn không thường nộp thuế, chúng tôi khuyên bạn nên xem hướng dẫn của chúng tôi đối với ngân phiếu kích thích kinh tế.

Bạn có đủ điều kiện để nhận ngân phiếu trợ cấp nếu:

- Bạn là cư dân Hoa Kỳ độc thân và có thu nhập dưới $99,000.

- Bạn đã khai là đứng đầu gia đình (được xem đã có gia đình với ít nhất một người ăn theo) và thu nhập ít hơn $146,500.

- Bạn khai chung với người phối phẫu mà không có con cái và thu nhập dưới $198,000.

- Bạn là cha/mẹ của một đứa con 16 tuổi hay nhỏ hơn.

Bạn đã có sử dụng công cụ theo dõi của IRS, Get My Payment?

Sau khi xác định rằng bạn đủ điều kiện, đề xuất đầu tiên của chúng tôi là truy cập công cụ mạng của IRS được thiết kế để theo dõi tình trạng thanh toán năm 2020. Nói chung, nó sẽ cho bạn biết khi nào ngân phiếu của bạn sẽ được gửi đi và cách bạn sẽ nhận được ngân phiếu (ví dụ như ngân phiếu giấy trong thư). Nếu Get My Payment không cung cấp cho bạn thông tin mà bạn hiểu hoặc cho biết ngân phiếu của bạn đang được gửi và bạn chưa nhận được, cuối cùng bạn có thể cần báo cáo sự khác biệt cho IRS (chi tiết thêm bên dưới).

Bạn có thấy thông báo 'Cần Thêm Thông Tin' từ Get My Payment không?

Nếu Get My Payment cung cấp cho bạn ngày thanh toán nhưng bạn vẫn chưa nhận được tiền của mình, IRS có thể cần thêm thông tin cho bạn. Kiểm tra lại công cụ Get My Payment và nếu nó báo cáo "Cần Thêm Thông Tin", nó có thể cho biết ngân phiếu của bạn đã được trả lại vì bưu điện không thể gửi được, theo đại diện IRS nói với CNET.

Sau khi bạn thấy thông báo "Cần Thêm Thông Tin", công cụ mạng sẽ cho phép bạn nhập thông tin ngân hàng để nhận thanh toán thẳng vào trương mục ngân hàng của bạn. IRS cho biết nếu bạn không cung cấp thông tin trương mục ngân hàng của mình, họ sẽ giữ tiền của bạn cho đến khi nhận được địa chỉ gửi thư hiện tại. Đi đến trang thay đổi địa chỉ của IRS để biết cách cập nhật địa chỉ của bạn với IRS.

Có phải bạn đã vô tình ném ngân phiếu hoặc thẻ trả tiền của bạn?

Bốn triệu người sẽ nhận được tiền kích thích của họ trên thẻ trả trước được gọi là Economic Impact Payment Card (EIP) thay vì ngân phiếu giấy. Thẻ EIP đến trong một phong bì đơn giản, IRS cho biết, với "Money Network Cardholder Services" là người gửi.

Một số người, lấy nó bỏ vào junk mail, có thể đã ném nhầm những lá thư này. Nếu bạn đã đặt nhầm hoặc vứt thẻ của mình, dịch vụ thẻ EIP có mục AFQ (Câu hỏi thường gặp về việc cần làm) nếu thẻ của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp. Bạn cũng có thể gọi 800-240-8100 để yêu cầu thay thế. Nó miễn phí, theo phát ngôn viên của Bộ Tài Chính. Nhấn vào option 2 khi được nhắc yêu cầu thẻ mới.

Tuy nhiên, trang web thẻ EIP cho biết: "Thẻ của bạn sẽ bị vô hiệu hóa để ngăn chặn bất kỳ ai sử dụng nó và Thẻ thay thế mới sẽ được đặt hàng. Lệ phí có thể được áp dụng."

Chúng tôi khuyên bạn nên gọi số điện thoại trên cho một thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp và nói chuyện với một đại diện.