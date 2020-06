Tổ Chức Nailing It For America, Chủ Tiệm Nail và Nhân Viên Ngành Nail California Biểu Tình Yêu Cầu Thống Đốc Cho Mở Cửa Ngành Nail

Westminster (Thanh Huy)- - Vào lúc 1 giờ chiều Thứ Hai ngày 8 tháng 6 năm 2020, trước khu Thương Xá Phước Lộc Thọ, hằng trăm các chủ tiệm nail, các chuyên viên nghề nail đã đến từ Sacramnto, San Jose, San Diego và các vùng phụ cân Nam California cùng một số đồng hương yểm trợ tinh thần cho ngành nail cũng đã tham dự biểu tình do nhóm Nailing it For America tổ chức để bày tỏ nguyện vọng và yêu cầu Ông Thống Đốc Gavin Newsom cho mở của lại ngành nail.





Về phía các cơ quan truyền thông có Các đài truyền hình Mỹ như KTLA, ABC7 News, CNBC, Đài số 52, các đài truyền hình, truyền thanh và báo chí Việt-Mỹ cũng đã co mặt trong cuộc biểu tình nầy.







Cuộc biểu tình diễn ra dưới cơn nắng gắt nhưng những người tham dự đã không quản ngại, trên tay mỗi người đầu có tấm bảng yêu cầu Thống Đốc cho mở cửa lại ngành nail, “Thống Đốc Gavin Newsom phải mở cửa các tiệm nail ngay bây giờ” các tấm bảng vừa viết bằng tiếng Anh, cũng như tiếng Việt.





Trong dịp nầy chúng tôi đã tiếp xúc với một số chủ tiệm nail cũng như thợ nail đến từ các nơi xa được những người nầy cho biết: “Trong thời gian qua, chúng tôi phải ở nhà, chi phí tiền chi tiêu gia đình, tiền thuê cơ sở cũng phải trả trong khi tiệm đóng cửa, vì vậy đa số chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, nên việc mở cửa lại các tiêm nail là nhu cầu cấp bách đối với chúng tôi. Dĩ nhiên khi cho mở cửa chúng tôi sẽ chấp hành nghiêm chỉnh luật định trong việc phòng chống dịch Covid-19. Mặc khác nhiều người còn cho rằng ở nhà ăn tiền thất nghiệp sướng hơn; ý nghĩ đó là hoàn toàn sai lầm, vì biết bao nhiêu người như bác sĩ, y tá người ta trực tiếp với bệnh nhân mà người ta vẫn đi làm thì tại sao mình lại không dám làm, nhưng mà muốn đi làm mà thống đốc không cho mở cửa nên rất uất ức. Hơn nữa, những người không làm nghề nail không biết chứ mấy tháng nay khách người ta gọi vô mỗi ngày, người ta cứ hỏi chừng nào mở cửa vì chân tay đau nhức khó chịu lắm rồi nên chúng tôi mong phải được mở cửa để đi làm cho khách.”







Một chị đến từ Pomona nói: “Tôi có một cái rất là đau khổ là tôi mở tiệm nail 27 năm rồi, chúng tôi làm việc rất hăng hái, đóng thuế đầy đủ, làm ăn lương thiện, không gian dối mà tại sao cho tiệm tóc mở mà không cho tiệm nail chúng tôi mở thì lấy gì chúng tôi có tiền trả tiền nhà, tiền ăn, nên chúng tôi đòi hỏi phải công bằng và chúng tôi mong các cơ quan truyền thông nói giùm chúng tôi điều đòi hỏi này.”





Một người thợ trẻ tay cầm hai tấm biểu ngữ nét mặt rất giận dữ nói: “Nhà tôi đã lâm vào cảnh nghèo túng, con tôi muốn có tiền mua bánh, muốn có một món đồ chơi tôi cũng không có tiền cho nó, chúng tôi không có tiền trả tiền nhà, xin tiền thất nghiệp cũng không cho, chúng tôi không thể sống được nếu cứ tiếp, tục đóng cửa không cho chúng tôi làm, bất công, thiên vị quá!”





Trong lúc biểu tình bà Tiffany. Nói thật to: “Mỗi đêm chúng tôi không thể ngủ. Chủ đất gửi thư đòi tiền thuê. Ai có thể trả đây? Tiền túi không có. Con của tôi muốn mua một cái bánh mà tôi không có tiền mua cho con tôi. Tôi muốn mua cho con tôi một món đồ chơi cũng không có tiền mua. Tiền PPP không có. Tiền thất nghiệp không có. Hãy mở tiệm nail để chúng tôi đi làm có tiền trả tiền bill. Newsom, hãy lắng nghe chúng tôi nói.”







Sau đó mọi người cùng ho to những khẩu hiệu: “Newsom, open nail salon now – Newsom, mở cửa tiệm nail salon.”

Những người tham dự biểu tình cũng đã cho biết, “Chúng tôi đã chuẩn bị rất đầy đủ những vật dụng bảo hộ cần thiết như khẩu trang, tấm che mặt (face shield), nước rửa tay diệt khuẩn, cho thợ và cả khách hàng. Tất cả vật dụng đều dùng một lần cho một dịch vụ. Chúng tôi chuẩn bị tuân thủ đúng luật giữ khoảng cách, chỉ còn chờ ngày mở của là chúng tôi sẵn sàng phục vụ cư dân.





Bắt đầu từ khu Thương Xá Phước Lộc Thọ, đoàn biểu tình đã đi trên đường Bolsa, đến Magnolia, vòng đến Brookhurst và trở về điểm xuất phát giải tán tại đây, Trong lúc mọi người vừa đi vừa hô vang những khẩu hiệu yêu cầu Thống Đốc Tiểu Bang cho mở của ngành nail thì những người lái xe cũng bày tỏ sự ủng hộ nên cũng đã nhấn còi xe vang lên làm cho cuộc biểu tình them phần sôi nổi hơn.