Quận Cam: Mời Xét Nghiệm Miễn Phí Kháng Thể COVID19



Trường Đại Học UCI cùng Tổ Chức Project Vietnam, Vietnamese Physicians Association Nam Cali và Hội Time to Give Back Foundation.

Khi doanh nghiệp ở các nơi bắt đầu mở cửa vận hành, điều thiết yếu nhất là giữ cho mọi người an toàn và ngăn ngừa sự lây lan của Covid-19. Mục đích của việc xét nghiệm này là tìm những cá nhân gốc Việt không có triệu chứng và có khả năng lây nhiễm.



Xét nghiệm này miễn phí, dành cho những người làm việc thiết yếu trong lĩnh vực thương mại, nhà hàng, giáo dục và phục vụ cộng đồng xã hội.



Thứ Năm, ngày 11 tháng 6/2020, từ 12 giờ trưa tới 6 giờ chiều.

Tại Vietnamese Taekwondo Center

14891 Moran St., Westminster, CA 92683



Xin liên lạc Thủy-Vân Nguyễn để biết thêm chi tiết

(949)328-7135



www.projectvietnam.org

To sign up – xin ghi danh qua link dưới đây

https://tinyurl.com/pvnfcovidtest/