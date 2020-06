Hơn Một Ngàn Người Biểu Tình Ôn Hòa Đòi Công Lý và Cầu Nguyện Cho Ông George Floyd Tại Thành Phố Westminster

Westninster (Thanh Huy) -- Vào lúc 3 giờ chiều Thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2020 tại công viên Westminster số 1402 Magnolia, thành phố Westninster hơn một ngàn người đủ các sắc tộc đa số là giới trẻ đã tham dự cuộc biểu tình ôn hoà đòi công lý và cầu nguyện cho ông Floyd, về phía Việt Nam rất đông những người trẻ tham dự trong đó có một số nhân sĩ như Tiến sĩ Lê Minh Nguyên, Tiến sĩ Đinh Xuân Quân… và rất đông các cơ quan truyền thông.







Trong lúc này chúng tôi có tiếp xúc với anh Hiều Nguyễn và một số anh chị em trong nhóm cầu vòng VROC được anh Hiếu Nguyễn cho biết sở dĩ anh và một số anh chị em tham dự cuộc biểu tình là vì các anh "đã trải qua sự kỳ thị đối với những người đồng tính luyến ái và những người thay đổi giới tính vì vậy chúng tôi rất cảm thông với những người bị kỳ thị, mặt khác chúng ta đi tham dự cuộc biểu tình hôm nay cũng chính là cho chúng ta, vì biết đâu trong tương lai chúng ta cũng là người nạn nhân của vấn đề kỳ thị…”







Mở đầu anh Justice trưởng ban tổ chức lên tuyên bố lý do và thông qua lộ trình cuộc biểu tình, sau đó mọi người hô vang khẩu hiệu “Người da đen cũng đáng sống – Black lives Matter,” “Latinx Natives for Black Lives Matter # Tronger Together,”

“I’m not Black Batisee you

I’m not Black But I hear you

I’m not Black stand but I will With You “…







Tiếp theo đoàn người biểu tinh bắt đầu di chuyển trên đường Magnolia với sự yểm trợ dẫn đường của sở cảnh sát thành phố Wesminster, đoàn người đã đến ngả tư Magnolia và Westminster tất cả cùng ngồi tại đây để cầu nguyện cho công lý và chống kỳ thị chủng tộc. Khoảng 15 phút sau đoàn biểu tình bắt đầu di chuyển trên đường Westminster đến trước City Hall Westminster tập trung tại đây.





Trong lúc này có nhiều người đã lên phát biểu đòi thực thi công lý và chống kỳ thị chủng tộc. Sau đó tất cả mọi người cùng nằm úp mặt xuống đất khoảng 8 phút để cầu nguyện cho công lý và tưởng niệm ông George Floyd.

Sau phần cầu nguyện mọi người tự động giải tán trong vòng trật tự. Suốt cuộc biểu tình không có gì đáng tiếc xảy ra.