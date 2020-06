Nghị Viên Diedre Thu-Hà Nguyễn PHối Hợp Buổi Đối Thoại Với Tiểu Bang California Về Tầm Quan Trọng Của Ngành Nail Trong Cộng Đồng Việt Nam

GARDEN GROVE, CA—Garden Grove, CA – Tuần qua, Diedre Thu-Hà Nguyễn, Nghị viên thành phố Garden Grove, cùng với Dân Biểu Tiểu Bang David Chiu (Dân Chủ - San Francisco), Chủ tịch Uỷ Ban Lập Pháp Châu Á Thái Bình Dương đã dẫn đầu một số nhà lập pháp và các lãnh đạo ngành nail trong buổi họp với văn phòng Thống Đốc Newsom để bàn thảo các quy định thi hành chuẩn bị cho việc tái mở cửa an toàn của các tiệm nail.





“Các tiểu thương này là trụ cột văn hoá và kinh tế của cộng đồng chúng ta tại quận Cam và tiểu bang California,” Nghị Viên Diedre Thu-Hà Nguyễn phát biểu. “Tôi rất tự hào đại diện cho họ và mang thông điệp của họ đến cấp chính quyền tiểu bang cao nhất để văn phòng Thống Đốc hiểu và cảm thông những nhu cầu kinh tế của họ gây ra bởi đại dịch.”





“Tôi xin tri ân chính quyền thống đốc đã mang lại các biện pháp ứng biến khẩn cấp cho các lo ngại mà Uỷ ban Lập pháp Châu Á Thái Bình Dương, Nghị viên Diedre Thu-Hà Nguyễn và các lãnh đạo ngành nail đã nêu ra,” Dân Biểu Tiểu Bang David Chiu, thay mặt cho Uỷ Ban Lập Pháp Châu Á Thái Bình Dương của Tiểu Bang California, phát biểu. “Trong buổi họp, các đại diện lãnh đạo chia sẻ những khó khăn trong việc truy cập hỗ trợ thất nghiệp và các khoản vay cho nhân viên hành nghề và doanh nghiệp của họ. Họ cũng chia sẻ các giải pháp tham khảo cho việc tái mở cửa an toàn, và tin rằng chính quyền này sẽ xem xét kỹ lưỡng các giải pháp tham khảo để đưa ra các quy định thi hành tiểu bang.”





Dân Biểu Tiểu Bang Tyler Diệp (Cộng Hoà – Huntington Beach), Đại diện Địa hạt Tiểu bang 72, cũng được mời tham dự buổi họp và có lời phát biểu như sau: “Tôi đánh giá cao chính quyền Newsom đã lắng nghe các lo ngại của chúng tôi. Tôi tin rằng cộng đồng chúng ta sẽ sớm cảm thấy an tâm hơn khi biết được thời điểm tái mở cửa và các quy định thi hành để các tiệm nail có thể quay lại làm việc.”





Dân Biểu Tiểu Bang Ash Kalra (Dân Chủ - San Jose), Đại diện Địa hạt Tiểu bang 27, cũng có lời phát biểu: “Tôi trân trọng cuộc đối thoại và sự hợp tác của chính quyền Thống Đốc, và cơ hội vinh danh một ngành nghề đã cống hiến trong mọi mặt của tiểu bang chúng ta. Ngành nail tại tiểu bang California được gây dựng các tiểu thương thuộc sở hữu của phần lớn phụ nữ và người Mỹ gốc Việt, và thành công của họ là bằng chứng cho sự kiên cường của các cộng đồng tị nạn và di dân. Chúng ta cần phải bảo đảm các quy định thi hành được hoàn tất để các nhân viên hành nghề và khách hàng được bảo vệ một cách tốt nhất, để các tiệm nail tiếp tục làm việc và phát triển.”





Tâm Nguyễn, Christie Nguyễn, Hà Dương, Johnny Ngô, và Ted Nguyễn là những nhà đồng sáng lập của tổ chức Nailing It for America, bao gồm các doanh nhân ngành nail đã đóng góp hàng ngàn thiết bị bảo hộ cá nhân cho các nhân viên y tế tại miền Nam California trong đại dịch COVID-19, cũng tham dự cuộc họp và cho lời phát biểu sau:

“Qua cuộc họp với đại diện Thống Đốc Newsom, chúng tôi đã giúp họ hiểu được hơn tầm quan trọng của ngành nail và niềm tự hào của người Mỹ gốc Việt trong sự phát triển của ngành nghề này. Chúng tôi đã đệ trình biên bản quy định thi hành và các phương pháp tối ưu với mong muốn các tiệm nail sẽ sớm được tái mở cửa an toàn cho người dân tại California.”





Lisa Fu, Giám Đốc của tổ chức tiểu bang California Healthy Nail Salon Collaborative, nhằm giảng dạy và tổ chức các nhân viên ngành nail, cũng như đáp ứng các nhu cầu của họ trong khủng hoảng đại dịch, phát biểu:





“Chúng tôi tri ân sự lãnh đạo của Uỷ ban Lập pháp Châu Á Thái Bình Dương và chính quyền Thống Đốc đã tổ chức buổi họp quan trọng này. Là một ngành nghề rất phổ biến đối với người Việt Nam tị nạn và di dân, đây là bước quan trọng để đưa ra một chiến lượng tái mở cửa cho các tiệm nail để đảm bảo sức khỏe, an toàn và quyền công nhân cho mọi người, bao gồm nhân viên, chủ tiệm, và khách hàng.”





Julia Liou, Phó Giám Đốc Quản Lý tại trung tâm y tế cộng đồng Asian Health Services tại Oakland, tham dự buổi họp tuần qua và phát biểu:





“Tôi xin tri ân sự lãnh đạo của Uỷ Ban Lập Pháp Châu Á Thái Bình Dương và cơ hội hợp tác với nhân viên của Thống Đốc, các tổ chức, và lãnh đạo. Đảm bảo sức khỏe và an toàn, cộng đồng, các nhân viên ngành nail, và khách hàng vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng chúng ta có thể cùng nhau đưa ra các giải pháp tối ưu để đảm bảo sức khỏe và an toàn, cũng như đẩy mạnh an ninh kinh tế cho cộng đồng. Người Mỹ gốc Châu Á và Thái Bình Dương không chỉ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID 19 mà còn phải cam chịu sự phân biệt chủng tộc đối với người Châu Á gia tăng trong thời gian đại dịch. Chúng tôi hy vọng được hợp tác chặt chẽ để đưa ra một kế hoạch nhằm tăng cường lực lượng lao động ngành nail như một trong các ngành nghề thiết yếu khác tại California.”