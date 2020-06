Bắc Kinh Khuynh Đảo Liên Hiệp Quốc Để Phục Vụ Quyền Lợi Trung Quốc

Điển hình nhất là trường hợp Bắc Kinh đưa ông Tedros Adhanan thân Trung Quốc lên làm Tổng Giám Đốc của WHO để rồi sau đó WHO ém nhẹm những mưu đồ dối trá trong thời gian dịch bệnh bùn phát tại Vũ Hán. Sau đó Trung Quốc áp lực WHO phải thay đổi tên bệnh nhằm che dấu nguồn gốc của ôn dịch, cũng như xử dụng WHO nhằm quảng bá sự thành công và nổ lực hợp tác quốc tế theo mô hình kiểu mẫu của Bắc Kinh.