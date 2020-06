Nhiều Tướng Mỹ Chỉ Trích Trump, Fox News Tấn Công Con Rể Trump



WASHINGTON (VB) -- Một số tướng lãnh Hoa Kỳ đã công khai chỉ trích phương pháp Tổng Thống Trump đối phó với những cuộc biểu tình --- đa số biểu tình ôn hòa, một số dẫn tới bạo loạn và hôi cùa --- tại nhiều thành phố Hoa Kỳ. Và TT Trump đã lên mạng phóng tweet để đáp trả các tướng lãnh phản đối. Trong khi đó, Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ tuyên bố không đồng ý với TT Trump và sẽ không cho dùng quân đội dẹp biểu tình.



Đặc biệt, Fox News, tiếng nói bênh vực Trump nhiều năm qua cũng chỉ trích cách Trump phản ứng với biểu tình.

Báo Politico ghi rằng Tucker Carlson, người dẫn chương trình Fox News, bày tỏ thất vọng về cách Trump lãnh đạo hôm Thứ Hai, chỉ trích cách Trump phản ứng với những cuộc biểu tình bùng nổ tại nhiều thành phố Hoa Kỳ, phê bình đích danh một số người trong gia đình Trump.



Carlson, người thường dùng chương trình trên Fox News của ông để bênh Trump và tấn công đối thủ Trump, tố cáo Jared Kushner, con rể và là cố vấn cao cấp của Trump, đã dẫn dắt Trump ra khỏi nghị trình ban đầu của Trump và đã thuyết phục Trump có hành vi chia rẽ đất nước thêm.



Trong khi đó, bản tin NBC News ghi rằng Cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis hôm Thứ Tư đã chỉ trích cách Trump phản ứng với các cuộ biểu tình vì cái chết của George Floyd, nói rằng Trump đã "tìm cách chia rẽ chúng ta" trong khi gọi việc ra "đứng chụp hình kiểu kinh dị" trước nhà thờ St. John's Episcopal Church là một "lạm dụng thầm quyền hành chánh."



Tướng Mattis viết trên báo The Atlantic bài bình luận nói, "Trump là Tổng Thống đầu tiên trong đời tôi không nỗ lực đoàn kết dân Mỹ -- không ngay cả giả vờ nỗ lực. Thay vào đó, Trump cố gắng chia rẽ chúng ta," và đàn áp người dân biểu tình ôn hòa là vi hiến.



Cũng nên nhắc rằng NBC trong khi phỏng vấn Bộ Trưởng Quốc Phòng đương nhiệm Mark Esper đã được Esper nói rằng việc Esper đi theo TRump ra chụp hình trước nhà thờ St. John là hành vi bất ngờ, vì tưởng rằng Trump muốn đưa Esper bước qua bên kia đường trước Bạch Ốc để xem một cầu tiêu bị đập phá hư hại.



Trong khi đó báo Arkansas Online ghi nhận rằng Bộ Trưởng Quốc Phòng Esper đã đảo ngược một quyết định gửi hàng trăm chiến binh vào thủ đô Washington, D.C., nhằm giúp ngăn chận biểu tình, và Esper hủy lệnh đưa chiến binh giúp đàn áp.



Thứ Trưởng Lục Quân Ryan McCarthy nói với thông tấn The Associated Press rằng ông được lệnh ngưng xuất quân sau khi Esper dự một buổi họp ở Bạch Ốc và sau các cuộc họp nội bộ khác trong Bộ Quốc Phòng.



Lệnh ban đầu của Bộ Quốc Phòng là gửi 200 chiến binh Sư Đoàn Nhảy Dù 82 vào lực lượng đặc nhiệm tức khắc khoảng sau 10 giờ sáng Thứ Tư. Vài giờ sau, Bộ Quốc Phòng thông báo McCarthy rằng Bộ Trưởng Esper đã đảo ngược quyết định xuât quân.



Trong khi đó, thông tấn Quốc Tế Pháp RFI loan tin rằng Lãnh đạo Ngũ Giác Đài Mark Esper hôm Thứ Tư 03/06/2020, đã công khai lên tiếng phản đối ý định của tổng thống Mỹ Donald Trump, đòi triển khai quân đội đến dẹp các cuộc biểu tình bạo động đang bùng lên tại nhiều thành phố trên đất Mỹ. Đương kim lãnh đạo bộ Quốc Phòng Mỹ đã có động thái trên trong bối cảnh người tiền nhiệm của ông là tướng James Mattis cũng công khai lên tiếng đả kích ông Trump về những hành động lạm quyền và chia rẽ người Mỹ.



Trong một cuộc họp báo tại Washington, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ đã lên tiếng chống lại việc kích hoạt Đạo Luật Chống Nổi Loạn có từ năm 1807 để điều động quân đội dập tắt biểu tình đang diễn ra trên đất Mỹ.



RFI ghi rằng theo ông Mark Esper, phương án triển khai quân đội vào nhiệm vụ thực thi luật pháp chỉ có thể được sử dụng “trong các trường hợp khẩn cấp và nghiêm trọng nhất”. Hiện nay, theo lãnh đạo Lầu Năm Góc, nước Mỹ “không ở trong tình huống như vậy”, do đó ông “ không ủng hộ việc kích hoạt Đạo Luật Chống Nổi Loạn”.



Tuyên bố của ông Esper đã đi ngược lại với mong muốn mà tổng thống Mỹ Donald Trump nêu lên, đe dọa rằng ông sẽ cho triển khai quân đội đến dẹp tan các cuộc biểu tình nếu các thành phố hay các bang không tự giải quyết được.



Theo hãng tin Mỹ AP, như để cho thấy rõ thái độ bất đồng tình đối với ý muốn của ông Trump, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ đã cho rút khoảng 200 binh sĩ ra khỏi khu vực Washington D.C.



Trong khi đó, TT Trump luôn luôn hung dữ, kể cả với những người từng làm việc trong nội các của TRump. Bản tin từ thông tấn Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA hôm Thứ Năm 4/6/2020 cho biết Tổng thống Trump vừa đáp trả trách cứ hôm 2/6 của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis bằng dòng tweet tấn công vị tướng bốn sao đã nghỉ hưu.



Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mattis, nghỉ hưu vào năm 2013, đã đưa ra lời chỉ trích nặng nề về cách lãnh đạo của Tổng thống Trump trong việc xử lý bất ổn từ những cuộc biểu tình đang diễn ra trên khắp nước Mỹ. Ông Mattis nói rằng ông Trump đã tìm cách chia rẽ người Mỹ và cảnh báo về việc “quân sự hoá cách đối phó” với biểu tình.



“Khi tôi gia nhập quân đội khoảng 50 năm trước, tôi đã tuyên thệ ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp”, Tướng Mattis nói trong một tuyên bố được công bố trên tờ The Atlantic.



“Có nằm mơ tôi cũng không ngờ rằng các binh sĩ đã thực hiện lời tuyên thệ tương tự lại nhận được lệnh vi phạm các quyền hiến định của đồng bào họ dù trong bất kỳ tình huống nào, nhằm tạo điều kiện cho bức ảnh quái gở của vị tổng tư lệnh dân cử”, ông Mattis viết, đề cập đến sự kiện xảy ra vào đầu tuần, khi người biểu tình ôn hòa bị xua ra khỏi Nhà Trắng để nhường chỗ cho sự xuất hiện bất ngờ của tổng thống bên ngoài một nhà thờ, với cuốn Kinh thánh trên tay.



Tướng Mattis gọi hành động này của tổng thống Mỹ là “lạm dụng quyền hành pháp”.



Đáp trả lại chỉ trích của Tướng Mattis, Tổng thống Trump viết trên trang Twitter rằng ông Mattis là “vị tướng được đánh giá cao quá đáng nhất thế giới” và điểm chung duy nhất giữa ông và Tổng thống Obama là “vinh dự được sa thải ông Jim Mattis”, một tuyên bố mà báo chí Mỹ nói là “không chính xác” vì ông Mattis đã từ chức để phản đối quyết định của ông Trump rút lực lượng Mỹ ra khỏi Syria, từ bỏ đồng minh người Kurd.



“Tên cúng cơm của ông ta là ‘Hỗn loạn’, nhưng tôi không thích và đã đổi thành ‘Chó điên’”, Tổng thống Mỹ viết.



Ông Mattis không phải là cựu lãnh đạo quân đội duy nhất chỉ trích việc Tổng thống triển khai quân đội ở thủ đô và đe dọa sẽ đưa quân đến các thành phố khác.



Hai cựu Tổng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ, Đô đốc Mike Mullen và Đại tướng Martin Dempsey, cũng chỉ trích phản ứng quân sự của ông Trump trước các cuộc biểu tình hợp pháp vào hôm 2/6.



VOA cũng cho biết rằng một cựu quan chức hàng đầu khác của Ngũ Giác Đài hàng đầu, James N. Miller – cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ - cũng đã từ chức trong Hội đồng Khoa học của Bộ Quốc phòng để phản đối.