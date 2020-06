Cần Vắc-xin Cho Bệnh Mù Quáng

có thể chúng ta sẽ có thuốc chủng ngừa COVID-19 không lâu lắm

nhưng cũng cần có vắc-xin cho bệnh mù quáng, cố chấp





đất nước nầy đặt nền tảng trên người dân ̶ ̶ ̶

of the people by the people for the people





mà sao lãnh đạo coi người dân như kẻ thù

và thách thức chế ngự người dân bằng vũ lực quân sự





cầm quyển thánh kinh trong tay không làm mình

thánh thiện hơn người khác ̶ ̶ ̶ chỉ biểu hiện sự yếu đuối





tột cùng của người ẩn nấp trong hầm cần vật chống lưng

cho photo op trên cạn ̶ ̶ ̶ ôi khổ thân đất nước tôi





Quảng Tánh Trần Cầm