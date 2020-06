Lá Thư Từ Đức Quốc: Donald Trump Cố Thủ Trong Hầm! Nơi Trú Ẩn Khét Tiếng Là Gì?

Dẫn nhập: Sau khi người Mỹ gốc Phi bị chết do một cảnh sát gây ra thì không những ở Mỹ mà truyền thông báo chí Đức cũng loan tin này. Ngay cả các cảnh người biểu tình bạo động, cướp bóc cũng được đài truyền hình Đức chiếu đi chiếu lại. Cá nhân người viết/ dịch không sống ở Mỹ nên chỉ ghi nhận, nhận xét và xin đươc miễn bàn tiếp để tránh phiền toái không cần thiết. Cũng có đọc trên diễn đàn một vài tin tức, xem youtube liên quan đến các cuộc bạo loạn ở Mỹ. Đặc biệt có đề cập đến chuyện cho rằng TT Mỹ, Donald Trump xuống hầm trú ẩn "lánh nạn những người biểu tình bạo động".





Tuy không ở Mỹ nhưng có thể nói tôi theo dõi thời sự xã hội, chính trị thế giới nói chung ở Âu Mỹ, Á Châu … khá thường xuyên. Tuy nhiên vì tự biết khả năng hạn hẹp, không am tường nhiều về chính trị như một số "thức giả trên diễn đàn" nên hầu như chỉ đọc và ghi nhận kiểu như người xưa khuyên dạy "… không biết dựa cột mà nghe". Có điều, đừng quên là một khi ai muốn biết về vấn đề nào thì với kỹ thuật tin học hiện tại chẳng khó khăn gì cả. Tình cờ đọc tin " The Presidential Emergency Operations Center, (or short: PEOC)" phổ biến trên "Yahoo Nachrichten Deutschland (Yahoo News Germany)" nên tôi mạo muội chuyển ngữ, giới thiệu để rộng đường dư luận.





Chính trị vốn phức tạp và đa diện. NẾU chỉ nhìn một cách phiến diện và NẾU gặp người bảo thù và luôn chủ quan thì phiền toái khó tránh khỏi vì vậy cho "phó thường dân tôi" được miễn tranh cãi. Có điều theo thiển ý, chắc gì "các chuyên gia phê bình" biết rõ mục đích của TT Trump nói riêng muốn làm?. Đừng quên, đôi khi các lãnh đạo quốc gia cần sự yên tĩnh để làm việc, để tìm ra phương thức đối phó với một sự kiện "chính trị nào đó". Ở xứ Đức hay bất cứ nơi nào khác cũng vậy thôi, thà tìm nơi an toàn "đề phòng" trước vẫn hơn là ngồi đợi đến chuyện xui bất ngờ xảy ra thì trễ rồi … Biết đâu lúc đó NẾU bị nạn còn bị chửi là này kia, làm lớn - lãnh đạo một quốc gia - mà không biết "hành xử, thiếu tầm nhìn xa". Đời là thế nếu không ưa đằng nào cũng nói được hết .! Khách quan mà nói, chẳng ai muốn "bị nạn" cả. Nếu có được sự an toàn hay xa hơn nữa tìm cách để "bảo vệ cho bản thân" là chuyện thường tình.





Mời quý vị đọc bản tin phía dưới để biết rõ rằng (tuy hai trường hợp khác nhau nhưng "an toàn" vẫn là yếu tố quan trọng đối với các nhà lãnh đạo), trích dẫn: " PEOC được sử dụng trong cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ở hầm trú ẩn gồm có: Phó Tổng thống Dick Cheney và vợ Lynne, cố vấn an ninh lúc đó là Condoleeza Rice, các chính trị gia khác như Lewis Libby và Joshua Bolten, và một số nhân viên Mật vụ (ngưng trích). Rõ ràng, đâu chỉ có TT Trump, các chính trị gia Mỹ đã vào nơi trú ẩn.!





***









Donald Trump đã phải tìm nơi trú ẩn vào cuối tuần trước do kết quả của các cuộc biểu tình dân sự trong hầm ngầm của Tòa Bạch Ốc. (Hình: Polaris / ddp)





Vào cuối tuần qua, Tổng Thống Hoa Kỳ, Donald Trump đã phải tìm kiếm sự bảo vệ khỏi những người biểu tình trong hầm ngầm bên dưới Tòa Bạch Ốc.





Nơi trú ẩn khét tiếng là gì? Chúng tôi giải thích nó ở đâu và được xây khi nào và cho mục đích gì.

Hoa Kỳ đang trong tình trạng khẩn cấp. Không chỉ vì cuộc khủng hoảng corona, mà còn ngày càng tăng do các cuộc biểu tình dân sự sau khi người Mỹ gốc Phi George Floyd bị giết bởi một cảnh sát. Các cuộc biểu tình ở nhiều thành phố trên cả nước đã đạt tỷ lệ đến mức Tổng thống Donald Trump phải đi đến nơi an toàn trong một hầm ngầm vào thứ Sáu tuần trước.





Một hầm ngầm? Nơi trú ẩn khét tiếng này là gì? Chính xác thì nó được dùng để làm gì? Được xây khi nào? Nó nằm ở đâu? Chúng tôi cung cấp câu trả lời cho những điều này và các câu hỏi khác.





* Mục đích của hầm trú ẩn (Bunker) là gì?





Trung tâm điều hành khẩn cấp của Tổng thống, viết tắt là PEOC, dành cho các tình huống nguy hiểm đặc biệt. Trong trường hợp tấn công khủng bố hoặc tấn công chiến tranh, các quan chức chính phủ cấp cao, đặc biệt là Tổng thống Mỹ, có thể đến nơi đó để được an toàn.





* Nơi trú ẩn nằm ở đâu?





Trung tâm chỉ huy khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ nằm dưới cánh phía đông của Tòa Bạch Ốc ở Washington D.C. Để tiếp xúc với thế giới bên ngoài và phối hợp chính trị trong tình huống nguy hiểm, nơi trú ẩn được trang bị các hệ thống liên lạc thích hợp như truyền hình (TiVi) và điện thoại.





* PEOC được xây dựng khi nào?





Hầm được xây dựng trong Thế chiến thứ hai. Nó được thiết kế để bảo vệ Tổng thống Hoa Kỳ Franklin D. Roosevelt, người trị vì từ năm 1933 đến năm 1945, trước một cuộc tấn công bằng máy bay (Luftangriff / Air raid) có thể xảy ra ở Washington.









Condoleezza Rice và Dick Cheney tại Trung tâm hoạt động khẩn cấp của Tổng thống (PEOC) trong vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 (Ảnh: Sipa USA / ddp)





* Hầm trú ẩn (Bunker) phải được sử dụng khi nào?



PEOC hiếm khi được sử dụng. Nó được sử dụng trong các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Tổng thống George W. Bush, trong tất cả mọi người, không nằm trong số những người tìm kiếm sự bảo vệ, ông đã ở Florida trong các cuộc tấn công. Ở hầm trú ẩn bao gồm: Phó Tổng thống Dick Cheney và vợ Lynne, cố vấn an ninh lúc đó là Condoleeza Rice, các chính trị gia khác như Lewis Libby và Joshua Bolten, và một số nhân viên Mật vụ.



* Có nơi trú ẩn khác cho tổng thống?



Như Ronald Kessler viết trong cuốn sách năm 2018 của mình "Tòa Bạch Ốc Trump: Thay đổi luật chơi ("The Trump White House: Changing The Rules of Game")", có một hầm ngầm khác trong Tòa Bạch Ốc. Nơi trú ẩn mới được xây dựng như một bài học từ ngày 9/11, tác giả giải thích trong cuộc phỏng vấn với The Washington Post. Người ta đã lo lắng rằng trong trường hợp có một cuộc tấn công tương tự hoặc một cuộc tấn công hạt nhân hoặc sinh học, hầm ngầm cũ sẽ không đủ an toàn.





Hầm trú ẩn mới được cho là nằm cách Tòa Bạch Ốc vài mét về phía bắc bên dưới cái gọi là North Lawn, và sâu năm tầng. Nó có nguồn cung cấp không khí và thực phẩm riêng trong vài tháng, Kessler nói. Và Tổng Thống & Co. có thể trốn thoát nếu cần thiết thông qua hệ thống đường hầm.







* © Lê-Ngọc Châu (Nam Đức, chuyển ngữ và tóm lược sáng ngày 04.06.2020)

- W. F (tác giả tự do cho Yahoo) * Yahoo News Đức • 02. Tháng 6 năm 2020 & hình internet.