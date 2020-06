TT Trump Đang Gặp Khó Khăn Trong Kế Hoạch Triển Khai Quân Đội

Đào Như

Hoạch đỊnh triển khai quân đội để trấn áp người dân Mỹ biểu tình của Tổng thống Trump đã dấy lên sự phản kháng chống đối dữ dội từ phía các tướng lãnh hồi hưu và các đại biểu liên bang congressmen thuộc đảng Dân chủ tại Hạ viện Hoa kỳ. Hôm 2 tháng 6, TNS Tim Kaine của đảng dân chủ bang Virginia cảnh cáo theo điều lệ National Authorization Act-NDAA- nghiêm cấm bất cứ ai không được dùng ngân quỹ nhà nước để triển khai quân đội Mỹ đàn áp công dân Mỹ biểu tình.





Lời phản kháng của TNS Tim Kaine, D-Va hôm 2-6 được đưa ra tiếp theo sau lời phát biểu của Tổng thống Trump: ”Tôi sẽ sử dụng quyền lực của một vị tổng thống triển khai tất cả nguồn lực quốc gia dân sự và quân đội để tái lập trât tự an ninh, chấm dưt tinh trạng rối ren, cướp bốc đập phá các cửa hàng trên nhiều tiểu bang của Mỹ.”





TNS Chuck Schumer, D-NY, lãnh tụ khối thiểu số Thượng Viện, cũng lên tiếng chỉ trích thâm tệ Tông thống Trump và Chuck Schummer cho rằng Tổng thống Trump đã trắng trợn vi phạm hiến pháp Mỹ ”blatantly unconstitutional”.



Tuy nhiên chiếu theo luật Tinh trang khẩn trương-Insurrection Act-1807, người ta tìm thấy một kẽ hở cho phép một vị tổng thống có quyền triển khai lực lượng quân đội để đâp tan cuộc nội loạn- với điều kiện thể theo lời yêu cầu của vị Thống đốc của bang sở tại. Trong tình hình hiện tại không có vị thống đốc nào đưa ra lời yêu cầu như vậy ngay cả trong phạm vi của thủ đô Hoa Thinh Đốn-District of Columbia- Hơn thế nữa nhiều vị thống đốc đã phát biểu họ không thấy thích thú khi thấy chính phủ liên bang triển khai lực lượng vũ trang vào tiểu bang của họ.





Theo luật Insurrection Act-1807 cho phép tổng thống được quyền đơn phương hành động (triển khai lưc lượng quân đội ) ở bất cứ đâu trong tình trạng cuộc nội loạn trở nên quá nguy ngập. Tuy nhiên khi triển khai quân đội vào vùng thủ đô Washington hôm 2-6, Tổng thống Trump không hề viện dẫn điều khoản này, vì có lẽ trong thực tế ông không tìm thấy cuôc biểu tình tiếp theo cái chết của George Floyd là cuôc nội loạn quá nguy ngập cho sự tồn vong của nước Mỹ. https://yahoo.com/news/trump-plan-to-deploy-troops-in-cities-shocks-generals-and-alarms-democrats-in-congress-215623626.html





Hôm 2- 6, Adam Smith, D-Wash, Chủ Tịch Ủy Ban Quân Đội tại Congess House, đưa ra lời chỉ trích thâm tệ Tổng thống Trump, khi ông Trump thất bại trong việc làm xoa dịu cơn giân dữ của người da đen vì kỳ thị chủng tộc: “ Thay vì khi đứng trước nhà thờ St John’s Episcopal Church ông yêu cầu dân chúng và ông đứng lặng yên trong một phút mật niệm, cầu nguyên cho vong linh những người đẫ chết vì nạn kỳ thị chủng tộc trong mấy ngày qua, ông Trump lại kết hợp với những cộng sự viên đứng truóc nhà thờ để chụp hình kỷ niêm. Thay vì đây là cơ hội tốt để cho Tổng thống Trump làm điều phải, ông lại làm toàn điều bá vơ đâu đâu...”





Các tướng lãnh hồi hưu khác như tướng Martin Dempsey, Mike Mullen, Tony Thomas ...đều lên tiếng phàn nàn về tư cách lãnh đạo quân đội của ông Trump.





Có điều chúng ta cần nhắc đến trước khi kết thúc bài viết này, sáng nay, thứ Tư ngày 3 tháng 6, đương nhiêm bộ trưởng Quốc Phòng, Tướng Mark Esper, đã phải lên tiếng nói rằng “I do not support using active duty forces to quell the protesters”- ông không ủng hộ việc sử dụng quân đội hiện dịch để trấn áp các cuộc biểu tình đang xảy ra khắp nước Mỹ sau cái chết của George Floyd...





Lại một cộng sự viên tầm cỡ như tướng Mark Esper, đương nhiệm bộ trưởng quốc phòng, lai phải xách gói ra đi chỉ vì họ không tìm ra được sự đồng thuận với chiến lược lãnh đạo nước Mỹ của Tổng thống Trump?./.





