Dân Cử Westminster cùng Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali Tặng Vật Dụng Y Tế cho Bệnh Viện

Westminster, (Thanh Huy)- - Vào sáng Thứ Hai ngày 1 tháng 6 năm 2019, Mặc dù rất bận rộn với nhiều cơng tác cần thiết trong vấn đề phòng chống dịch Covid-19, cũng như tình hình biểu tình sau cái chết của ông George Floyd nhưng quý vị dân cử gồm ông Thị Trưởng Trí Tạ, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, Nghị Viên Chí Charlie Nguyễn, và Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove luật sư Nguyễn Quốc Lân cùng ông Nguyễn Kim Bình Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California, đã đến bệnh viện Kindred Westminster để trao tặng vật dụng bảo hộ cho các nhân viên y tế đang làm việc tại đây.



Những vị nầy đã tận tay trao đến Bà Julie Myers, CEO của bệnh viện Kindred tại Westminster, khoảng 500 tấm che mặt (face shields) và gần 200 khẩu trang y tế. Được biết trong thời gian qua, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ do cô Trà My Nguyễn (Atlanta, GA) làm chủ tịch đã phát động phong trào quyên góp mua face-shields để tặng các bệnh viện trên khắp Hoa Kỳ và đã được các cộng đồng người Việt ở nhiều tiểu bang hưởng ứng, trong đó có cộng đồng và đồng hương California. Thị Trưởng Trí Tạ đã dại diện nhận một số face-shields từ phong trào quyên góp này để trao lại cho bệnh viện ở địa phương, cộng với khẩu trang y tế từ một nhà hảo tâm khác, để có được buổi trao tặng vật dụng bảo hộ này.



Được biết, Bệnh viện Kindred Westminster có 109 giường bệnh với khoảng 500 nhân viên, chuyên về lãnh vực “chăm sóc chuyển tiếp” (transitional care) dành cho các bệnh nhân cần nhiều thời gian để phục hồi.

Trong dịp nầy chúng tôi tiếp xúc với quý vị dân cử Westminster được những vị nầy cho biết: Thành Phố Westminster hoản mở cửa một số công sở cho đến ngày 8 tháng 6 để thực hiện những biện pháp bảo đảm an toàn cho cư dân theo những quy định của Quận Hạt.



Tòa thị chính và Trung Tâm Cộng Đồng và Giải Trí mở cửa từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, từ Thứ Hai đến Thứ Năm, để mọi người có thể đến không cần lấy hẹn (walk-in), còn từ 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều thì phải lấy hẹn trước.



Tuy nhiên, để giảm thời gian chờ đợi và tiết kiệm thời gian cho nhân viên, thành phố đề nghị cư dân nên lấy hẹn trước, đối với các dịch vụ sau đây:



-Sở Quy Hoạch và Giấy Phép Kinh Doanh (Planning Division and Business Licenses): (714) 548-3247

-Phòng Xây Dựng (Building Division): (714) 548-3254

-Phòng Kỹ Thuật (Engineering Division): (714) 548-3243

-Trung Tâm Cộng Đồng và Giải Trí (Community Services and Recreation): (714) 895-2860



Khu vực tiếp khách của sở cảnh sát mở cửa từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa để mọi người có thể đến không cần lấy hẹn (walk-in), còn từ 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều, hoặc sau giờ này, xin nhấn điện thoại ở bên phải cửa trước để liên lạc với nhân viên bên trong. Liên lạc sở cảnh sát trong trường hợp khẩn cấp nên gọi số điện thoại (714) 898-3315.



Để bảo đảm an toàn cho cư dân và nhân viên tại các cơ quan thành phố, mọi người được yêu cầu phải đeo khẩu trang khi bước vào các tòa nhà, hoặc tiếp xúc nhân viên, trừ em bé dưới 2 tuổi hoặc những trường hợp đặc biệt mà không thể đeo được.



Thành phố cũng có một số lượng khẩu trang giới hạn để cung cấp cho ai đến tiếp xúc với nhân viên mà không có khẩu trang.