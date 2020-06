Thiên Chúa, Thánh Kinh, Nhà Thờ Không Phải Là Phương Tiện Tuyên Truyền Tranh Cử

Tổng Thống Trump đã viếng thăm nhà thờ St. John’s Episcopal Church gần Nhà Trắng vào ngày đầu tháng 6. Trước khi ông tới nhà thờ, cảnh sát liên bang đã dùng đạn cao su, lựu đạn chống biểu tình và hơi cay để giải tán một đám đông biểu tình ôn hòa ở công viên Lafayette Square giữa Nhà Trắng và nhà thờ để dọn đường cho ông Trump.





Giám Mục Episcopal Mariann Budde của giáo phận Wahington cho biết bà không nhận được thông báo nào về cuộc thăm viếng bất ngờ này và không đồng ý về cách xua đuổi những người biểu tình ôn hòa và cách bảo vệ an ninh cho Tổng Thống Trump xuất hiện. Chính quyền sử dụng một trong những nhà thờ của Episcopal Church chỉ như một phương tiện dàn dựng để tuyên truyền.





Giám Mục Budde tuyên bố “Tất cả những gì Tổng Thống nói và làm chỉ để khích động bạo lực. Tôi không thể hiểu được. Chúng ta cần một lãnh đạo tinh thần, và ông ta làm mọi thứ để chia rẽ chúng ta, và ông ta đã sử dụng một trong những biểu tượng thiêng liêng nhất của truyền thống Thiên Chúa – Do Thái Giáo … Không ai biết việc này xẩy ra. Tôi không muốn Tổng Thống Trump nói thay cho nhà thờ St. John. Chúng tôi muốn tách biệt khỏi những thông điệp của tổng thống này.”





Giám Mục Budde cho biết thêm rằng khoảng hơn 10 thành viên mục vụ của nhà thờ đã có mặt tại Lafayette Square hôm nay để ủng hộ những người những người biểu tình chống lại việc cảnh sát giết George Floyd và đòi hỏi công lý.





Mục Sư Gini Gerbasi có mặt tại St. John’s Church hôm thứ Hai đầu tuần khi Tổng Thống cho phép giải tán đám biểu tình ôn hòa. Bà mô tả chuyện đã xẩy ra ở nhà thờ ngày hôm đó như sau “Chúng tôi bị đẩy ra sân của nhà thờ St John’s – nơi đang bình yên và thảnh thơi đang lo dịch vụ y tế - để Trump có thể có cơ hội chụp hình trước nhà thờ! Ông ta có thể dẫm lên những thiết bị y tế chúng tôi để lại vì bị hơi ngạt tấn cống! Người ta bị tổn thương để ông ta có thể đứng trước nhà thờ với cuốn Thánh Kinh. Tôi bị xúc phạm sâu sa, Nhưng hiện nay tôi thành một lực lượng phải đối phó.”





Trong một cuộc phỏng vấn với Ký Giả Anderson Cooper của CNN, Giám Mục Budde nói rằng “Tôi bị xúc phạm. Tổng Thống đến nhà thờ St. Johns không để cầu nguyện, mà cũng như ông vừa nói rõ rằng, không công nhận nỗi đau đớn của đất nước chúng ta hiện nay.”





Trong một bản tuyên bố, Tổng Giám Mục Michael Curry của Dòng Episcopal kết tội Tổng Thống Trump đã lợi dụng trụ sở nhà thờ và Kinh Thánh cho mục tiêu chính trị phe đảng. Hành động của ông không giúp gì được cho chúng ta hoặc hàn gắn vết thương trong thời gian đất nước bị thiệt hại và đau đớn. Ông viết tiếp “Để tưởng nhớ đến George Floyd, vì tất cả những ai bị thiệt hại một cách sai lầm, vì lợi ích của tất cả, chúng ta cần những người lãnh đạo để giúp chúng ta ở trong cùng một quốc gia, dưới sự che chở của Thượng Đế, có tự do và công bằng cho tất cả mọi người.”





Mục Sư Robert W. Fisher, Giám Đốc St. John’s Episcopal Church, nói rằng ông cảm thấy bị tấn công bất ngờ bởi cuộc viếng thăm của Tổng Thống. Thông thường, Nhà Trắng báo trước cho nhà thờ ít nhất 30 phút trước khi tổng thống đến. MS Fisher nói “Chúng tôi muốn nhà thờ St. Johns là một không gian vinh dự, một nơi quý vị có thể nghỉ ngơi. Bị lạm dụng như một phương tiện dàn dựng để tuyên truyền, đã lấy đi tất cả những gì chúng tôi cố gắng làm.”

Bà Nancy Pelosi, Chủ Tịch Hạ Viện, là một người chỉ trích Tổng Thống Trump nhẹ nhàng nhất khi bà nói những gì đã xẩy ra vào ngày 1-6-2020 là “bất hạnh” và việc dơ cuốn Thánh Kinh lên để chụp hình không phải là cách hay nhất để sử dụng cuốn sách này.





Tổng Thống Trump luôn luôn nhắm vào lá phiếu của người Mỹ da trắng chiếm 72.4% dân số trên toàn quốc và 69.8% người theo Thiên Chúa Giáo bao gồm Tin Lành, Công Giáo, Mormon và các dòng Thiên Chúa Giáo khác, đặc biệt là Thiên Chúa Giáo Phúc Âm bảo thủ (evangelical). Cuộc viếng thăm chớp nhoáng bên ngoài nhà thờ St John chỉ để chụp hình là một hành động tranh cử ấu trĩ, kệch cỡm và vụng về. Đối với Tổng Thống Trump, Thiên Chúa và Thánh Kinh chỉ giản dị là phương tiện tranh cử. Ông Trump có thể nghĩ rằng một nước Mỹ chia rẽ sẽ có lợi cho cá nhân ông ta khi mà ông ta có thể lôi 70% dân số Hoa Kỳ về phía mình.





Hầu hết mọi người đều biết Tổng Thống Trump ít khi nào đi lễ nhà thờ. Cầm Thánh Kinh đứng trước nhà thờ St John’s không bịp được ai cả. Đức Giáo Hoàng Francis từng chỉ trich bức tường biên giới Mexico của ông Trump. Ngài nói “Tôi chỉ muốn nói rằng nhân vật này không phải là người Thiên Chúa Giáo nếu ông ta nói như vậy. Một người chỉ nghĩ về xây bức tường ở bất cứ chỗ nào, thay vì xây cầu, không phải là người Thiên Chúa Giáo.”





Giám Mục Greg Brewer thuộc giáo phận Episcopal ở Central Florida nói rằng ông sửng sốt khi thấy những người biểu tình ôn hòa tại công viên Lafayette bị tấn công bằng hơi ngạt để dọn đường cho tổng thống có cơ hội chụp hình trước St. John’s Episcopal Church tay cầm cuốn Thánh kinh.

Hành động này vi phạm quyền biểu tình của công chúng được hiến pháp bảo vệ. Nghị Sĩ Ben Sasse (Cộng Hòa, Nebraska) tuyên bố “Không có quyền phá rối trật tự công cộng. Nhưng có quyền biểu tình theo hiến định, và tôi chống việc giải tán một cuộc biểu tình ôn hòa để có cơ hội chụp hình, biến những lời răn dậy của Thượng Đế thành một ohuo7ng tiện dàn dựng để tuyên truyền chính trị.





Cùng đi đến nhà thờ St. Johns với Tổng Thống Trump còn có một số phụ tá như cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien, Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr, cố vấn cao cấp – con rể Jared Kushner, tham mưu trưởng Mark Meadows, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark Esper và thư ký báo chí Kayleigh McEnany. Tổng Thống và đoàn tùy tùng đứng ở trước nhà thờ vài phút để chụp hình rồi qua trở về Nhà Trắng.





Theo một nguồn tin từ Nhà Trắng mà CNN thu thập được, sau khi báo chí loan tin ông phải xuống hầm của Nhà Trắng trú ẩn trong ngày Chủ Nhật 31/5/2020 vì có biểu tình trước Nhà Trắng. Tin này lộ ra ngoài làm ông tức giận. Do đó Tổng Thống Trump muốn bước ra ngoài cổng Nhà Trắng để tẩy xóa hình ảnh xấu xí của hôm trước.





Giám Mục Budde cho biết “Tổng thống Trump không phải là người cầu nguyện vào sáng Chủ Nhật. Chúng ta đều biết như thế. Ông không phải là người đi lễ tại St. John’s thường xuyên hay bất cứ nhà thờ nào khác trong giáo phận của chúng tôi.”





Theo Pew Research Center, 49% thành viên của Episcopal Church là Dân Chủ hay ngả theo Dân Chủ và 39% theo Cộng Hòa hay thiên về Cộng Hòa. Tuy nhiên chính sách của Episcopal Church là ủng hộ quyền phá thai, định cư dân tị nạn, mở rộng chương trình y tế và một số vấn đề khác trái với chủ trương của Tổng Thống Trump.





Nhà thờ St Johns bị thiệt hại nhẹ vì một vài cá nhân lợi dụng lúc rối loạn phá hoại trong khi đa số biểu tình ở công viên Lafayette ở sát bên. Nhà thờ St John’s được xây vào 1815 và hoàn tất vào 1816. Kể từ đó đến nay tất cả các tổng thống đang tại chức đều đến nhà thờ này ít nhất một lần, bắt đầu với James Madison vì gần với dinh tổng thống. Do đó St John’s còn được gọi là Nhà Thờ của Tổng Thống.





Vào ngày thứ Ba, 02/06, vợ chồng Tổng Thống Trump đã viếng thăm một cơ sở tôn giáo khác là Saint John Paul II National Shrine cũng tại Washington-DC. Đây chủ yếu cũng chỉ là một cơ hội chụp hình tranh cử. Đức Tổng Giám Mục Wilton Gregory thuộc giáo phận Washington đã lên tiếng đả kích kịch liệt cuộc thăm viếng này. Ngài tuyên bố “Tôi cảm thấy khó hiểu và đáng khiển trách rằng một cơ sở Công Giáo tự cho phép bị lạm dụng và thao túng một cách đáng kể, đống thời vi phạm những nguyên tắc tôn giáo đòi hỏi chúng ta phải bảo vệ quyền của tất cả mọi người, kể cả những ai chúng ta không đồng ý.”





Đức Tổng Giám Mục Gregory còn nói “St. John Paul II không tha thứ việc dùng hơi cay và những phương tiện khác để bịt miệng, giải tán hay hăm dọa những người biểu tình để có cơ hội chụp hình trước nơi thờ phượng và yên bình.”





Ông Stephen Schneck, Giám Đốc của Franciscan Action Network nói với nhật báo National Catholic Reporter (NCR) rằng “Thật là tuyệt đối không thích hợp để tổng thống Hoa Kỳ sử dụng cơ sở Công Giáo như đền thờ để chụp hình tranh cử. Chúng tôi cần phải nhấn mạnh rằng Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ muốn giữ khoảng cách đối với một người không đại diện cho bất cứ điều gì mà giáo hội của chúng tôi đại diện.”





Ông Scheck cho biết Khoảng 2,000 đã biểu tình trước đền thờ St. John Paul II. Nữ tu sĩ Marie Lucey nói với NCR rằng cô “đau đớn” vì cuộc viếng thăm của Tổng Thống Trump “St. John Paul II nói rằng kỳ thị chủng tộc là tội lỗi. Và chúng tôi tin rằng tổng thống khuyến khích những chính sách kỳ thị sắc tộc. Chúng tôi có mặt ở nơi đây để nói rằng Mạng Sống Của Người Da Đen Quan Trọng; chúng tôi có mặt ở đây để nói rằng ngoại trừ có sự thay đổi, đất nước của chúng ta sẽ bị hủy diệt.”





Nữ tu sĩ Maggie Conley, một thành viên của Sisters of Mercy of the Americas nói rằng “Là người Công Giáo, chúng tôi muốn tiếng nói của chúng tôi chắc chắn được nghe, chúng tôi không đồng ý với những chính sách của Tổng Thống Trump và mạng sống của người da đen quan trọng đối với cộng đồng Công Giáo.”





Linh Mục James Martin, SJ viết trên Twitter “Tôi muốn rõ ràng. Điều này gây phẫn nộ. Kinh Thánh không phải là phương tiện dàn dựng để đánh bóng. Nhà Thờ không phải là nơi để chụp hình quảng cáo. Tôn giáo không phải là công cụ chính trị. Thượng Đế không phải là đồ chơi.”





Đức Giáo Hoàng Francis nói chuyện với cử tọa người Mỹ hôm nay 4/6/2020 rằng ngài theo rõi với nhiều quan ngại về tình trạng bất ổn tại Mỹ trong mấy ngày vừa qua sau cái chết của ông George Floyd. Đức Giáo Hoàng Francis nói “Chào các bạn, chúng ta không thể tha thứ hoặc nhắm mắt trước nạn kỳ thị sắc tộc và loại trừ dưới bất cứ hình thức nào và lại nói là bảo vệ sự thiêng liêng của mọi mạng sống con người. Trong khi đó, chúng ta cần phải thừa nhận rằng bạo lực trong những đêm vừa qua là tự hủy diệt và tự thất bại. Bạo lực không đem lại ích lợi và nhiều thứ sẽ bị mất đi.”



Nguyễn Quốc Khải