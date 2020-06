Costa Mesa Biểu Tình Đốt Cháy Một Khu Thương Mại; Nhiều Thành Phố Nam California Tiếp Tục Giới Nghiêm Vào Tối Thứ Ba, 2 Tháng 6

Sáng sớm Thứ Ba, 2 tháng 6 năm 2020 trận cháy thiêu nhiều căn nhà tại một khu thương mại tầng trệt tại thành phố Costa Mesa, theo các viên chức cứu hỏa cho báo OC Register biết.

Trận cháy đã được báo cáo vào khoảng 3 giờ rưỡi sáng tại địa điểm 1515 MacArthur Blvd., theo Đại Úy Joseph Noceti của Ty Cứu Hỏa Costa Mesa cho biết.

“Có người nào đó tại chỗ cháy đã gọi cho cứu hỏa,” theo Noceti cho biết. “Khi lính cứu hỏa tới nơi thì lửa đã bùng lên tới mái nhà.”

Trong khi đó, hơn 300 người biểu tình đã hô to khẩu hiệu tại góc đường Birch Street và Brea Blvd., tại đường phố của thành phố Brea hôm Thứ Ba, 2 tháng 6, để biểu tình chống cái chết của George Flyod.

Người biểu tình cầm các tấm biểu ngữ viết rằng “Sự im lặng của bạn là câm diếc” và “Đủ là đủ” và hô to “Sinh Mạng Của Người Da Đen Là Vấn Đề” và “George Flyod,” trong khi nhiều chiếc xe bóp còi để ủng hộ.

Một vài cảnh sát đứng gần đám đông để giữ ôn hòa. Hầu hết các cơ sở kinh doanh trong khu vực đều không đóng ván để bảo vệ.

Cuộc biểu tình tại Brea là một trong nhiều cuộc biểu tình diễn ra tại Quận Cam hôm Thứ Ba.

Trong trường hợp hãn hữu cho thấy sự đoàn kết, tất cả 7 dân biểu quốc hội của Quận Cam, và hầu hết các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đểu ra tuyên bố kết án cái chết của George Flyod trong tay của cảnh sát Minneapolis.

Hàng trăm người đã tụ tập tại Anaheim để biểu tình chống cái chết của George Flyod, lắng nghe những người địa phương phát biểu tại công viên địa phương, họ diễu hành qua Tòa Thị Chánh và đi bộ qua các đường phố vào chiều tối Thứ Hai, 1 tháng 6.

Vào lúc tối, và khi cảnh sát tuyên bố tụ tập là bất hợp pháp sau giới nghiêm, một đám khoảng 200 người vẫn còn, với cảnh sát bắn đạn cao su để giải tán những người biểu tình. Lúc 9 giờ tối hầu hết người biểu tình đều đã rời khu vực.

Cảnh sát đã bắt từ 20 tới 25 người tại khu vực biểu tình, theo Trung Sĩ Cảnh Sát

Anaheim Shane Carringer cho biết.

Sau đây là những quận và thành phố tại Miền Nam California sẽ giới nghiêm vào tối Thứ Ba, 2 tháng 6.

- Los Angeles County: 6 p.m. to 6 a.m. Wednesday.

- Beverly Hills: From 1 p.m. until 5:30 a.m. Wednesday

- Burbank: From 6 p.m. until 5 a.m. until further notice

- Culver City: From 4 p.m. until 5:30 a.m. Wednesday

- Long Beach: From 6 p.m. until 6 a.m. Wednesday

- Santa Monica: From 2 p.m. until 5:30 a.m. Wednesday

- Anaheim: From 9 p.m. to 5:30 a.m. Wednesday

- Garden Grove: From 6 p.m. until 5 a.m. Thursday

- Hemet: From 6 p.m. to 6 a.m. until further notice

- Moreno Valley: From 8 p.m. to 6 a.m. Wednesday

- Fontana: 6 p.m. to sunrise until further notice

- Highland: 6 p.m. to 6 a.m. until further notice

- Loma Linda: 6 p.m. until 5 a.m. until further notice

- Rialto: 6 p.m. to 6 a.m. until further notice

- San Bernardino: 6 p.m. to 6 a.m. until further notice

- Upland: 6 p.m. to 6 a.m. until Monday, June 8.