Điểm Nóng Thời Cuộc: Gia Tăng Xung Đột Vì Đạo Luật An Ninh Hồng Kông?

Nhìn lại trên 3 năm vừa qua được ghi nhận Mỹ càng ngày xung đột với Trung Cộng mà có lẽ cao điểm là trong tháng qua. Quả thực vậy cả 2 bên đã không còn coi nhau như là đối tượng hợp tác thân thiết như trong thời kỳ TT Obama mà nay càng ngày càng công khai chống nhau kịch liệt trên mọi phương diện, nếu hoàn cảnh cho phép!.

I/ Trung Cộng tìm cách xiết chặt Hồng Kông qua Đạo Luật An Ninh?

Đó là giấc mơ của Bắc Kinh từ lâu, nhưng trong quá khứ họ đã thất bại thê thảm vì sự chống đối mãnh liệt của chính người dân Hồng Kông. Lần này Trung Cộng thay đổi cách làm. Thay vì cho quốc hội Hồng Kông thông qua Đạo Luật An Ninh đã gặp quá nhiều khó khăn, thì nay họ mang về cho quốc hội Trung Cộng làm chuyện này để dễ dàng hơn nhiều.

1/ Vào ngày thứ năm 28/05/2020, như thường lệ xảy ra trong chế độ độc tài cộng sản, quốc hội Trung Cộng đã bỏ phiếu trên 99% thuận để thông qua đạo luật này.

Đạo Luật An Ninh Hồng Kông này cho phép chính quyền Bắc Kinh có quyền can thiệp trực tiếp vào nội bộ Hồng Kông. Nói cách khác đi, từ nay Hồng Kông không còn quyền tự trị đúng nghĩa theo thỏa hiệp giữa Anh Quốc và Trung Cộng trước khi trao trả hòn đảo này lại cho Bắc Kinh vào năm 1997. Bất cứ lúc nào dựa vào đạo luật này, Trung Cộng đều có thể hành động như tại đại lục. Như vậy cam kết “Một quốc gia với hai chế độ” bị vứt vào sọt rác của lịch sử.

2/ Trung Cộng cũng đã dự trù sẽ có phản ứng chống đối từ quốc tế và ngay tại Hồng Kông. Quả thực chuyện này đã xảy ra:

a) Trước hết là 4 quốc gia Mỹ - Anh - Úc - Canada ( vùng nói tiếng Anh ) đã đưa ra tuyên bố chung chỉ trích Bắc Kinh đưa ra Đạo Luật An Ninh Hồng Kông như sau:

"Hồng Kông phát triển mạnh mẽ như một pháo đài của tự do. Sự thịnh vượng và ổn định của Hồng Kông có lợi ích to lớn và lâu dài đối với cộng đồng quốc. Tuy vậy, chính quyền Bắc Kinh đã trực tiếp lập pháp, hành động ngang ngược phá hủy tự do của người dân Hồng Kông và sẽ làm suy yếu đáng kể mức độ tự trị cao của Hồng Kông.”

Các quốc gia khác trong thể chế tự do dân chủ cũng đã lần lượt lên tiếng ủng hộ quan điểm chỉ trích hành động độc tài của Trung Cộng đối với Hồng Kông. Quan trọng nhứt là Ngoại trưởng Pompeo và Tổng Thống Trump đã khẳng định với Đạo Luật An Ninh Hồng Kông thì Trung Cộng đã chấm dứt thể chế tự trị của Hồng Kông như bao nhiêu năm qua từng quy định. Chính thức trong cuộc họp báo vào ngày thứ sáu 29/05/2020, TT Trump đã tuyên bố không thể tiếp tục xem Hồng Kông là một vùng tự trị đối với Trung Cộng. Vì vậy ông đã thông báo hủy quy chế đặc biệt trong quan hệ giữa Mỹ và Hồng Kông. Như vậy Hồng Kông không còn được hưỡng một số điều khoản ưu đãi về thượng mại của Mỹ và không còn hợp tác với nhau trong lĩnh vực tư pháp. Nhiều biện pháp trừng phạt mới đánh vào Trung Cộng. Chẳng hạn như việc cấm nhập cảnh vào Mỹ một số công dân Trung Quốc và sinh viên “gián điệp” bị xem là nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

b) Mặt khác, ngay tại Hồng Kông đã xảy ra liên tiếp các cuộc biểu tình chống đối dữ dội được biết đến qua những tin tức truyền thông cùng các hình ảnh sống động.

Những nhà tranh đấu dân chủ đều có quyết tâm chiến đấu tới cùng. Điển hình như nhà tỷ phú nổi tiếng Lê Trí Anh (Jimmy Lai), mặc dù đã già 72 tuổi , đã dõng dạc tuyên bố đưa lên trên YouTube là : “I'm going to stay and fight”. Những sự kiện này cho thấy vấn đề Hồng Kông chưa dễ dàng giải quyết được như Trung Cộng mong ước. Chắc chắn máu, tù đầy, chết chóc và xung đột quốc tế sẽ vẫn còn tiếp diễn. Trong đó còn ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng chính trị của Đài Loan.

II/ Đài Loan vì thế đang có thể trên đường tuyên bố độc lập?

Đạo Luật An Ninh Hồng Kông đã cho thế giới thấy rõ mưu đồ lường gạt trắng trợn của Trung Cộng qua chiêu bài “Một quốc gia với hai chế độ” để thâu tóm Hồng Kông và Macao. Một trong những hậu quả đưa tới là ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền chính trị Đài Loan trong cả thập niên tới.

1/ Thực vậy, trước đây vì lo sợ dân Đài Loan đòi độc lập nên Trung Hoa Quốc Dân Đảng theo chủ nghĩa Tam Dân đã thay đổi chánh sách đối với Trung Cộng. Thay vì triệt để chống độc tài cộng sản như dưới thời Tưởng Giới Thạch thì họ xoay ra thân Trung Cộng bằng cách cho giới tư bản Đài Loan đầu tư khổng lồ vào đại lục. Họ thường gián tiếp ủng hộ chiêu bài “Một quốc gia với hai chế độ” để đất nước Trung Hoa khỏi bị mất Đài Loan. Nhưng nay Trung Cộng đã lộ rõ ra mưu đồ trắng trợn lường gạt đối với người dân Hồng Kông thì toàn dân Đài Loan đã sợ hết hồn trước chiêu bài đó. Điều này này sẽ khiến cho Trung Hoa Quốc Dân Đảng khó có thể thắng cử để nắm lại quyền hành tại Đài Loan.

2/ Như vậy Đảng Dân Tiến của Nữ Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn vững tâm điều khiển Đài Loan trong thập niên tới và nhờ đó có thể tiến hành thực hiện mục tiêu cuối cùng là biến Đài Loan thành quốc gia độc lập tách rời ra khỏi Trung Hoa.

Một trong cố gắng lớn của Đảng cầm quyền Dân Tiến là gia tăng sức mạnh quân sự của Đài Loan để làm Trung Cộng e ngại không dám tấn công. Một tin tức làm rúng động Trung Cộng là Đài Loan chế tạo được hỏa tiển Vân Phong có thể bắn đạt mục tiêu tới khoảng 2000 cây số.

Tại sao Trung Cộng lại phải rúng động?

Rất dể hiểu là trong quá khứ Nữ Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn và Đảng Dân Tiến đã từng cảnh cáo Trung Cộng trong mưu đồ muốn tấn công quân sự thì Đài Loan sẽ trả đủa bằng cách bắn tàn phá Đập nước Tam Hiệp khổng lồ của Trung Cộng. Theo giới chuyên viên cho biết nếu Đập nước Tam Hợp khổng lồ bị vỡ thì có ít nhứt 100 triệu dân Trung Cộng bị chết & bị thương và đồng thời kinh tế Trung Cộng sẽ bị tàn phá tận gốc .

Ngay cả việc chế tạo bom nguyên tử để gắn vào hỏa tiễn thì Đài Loan vẫn có thể thực hiện được vì hiện nay họ có trong tay 4 nhà máy nguyên tử:

Không phải tình cờ Đài Loan chế tạo ra được hỏa tiễn mà trước đó Chánh phủ TT Trump & PTT Pence đã chính thức cho phép các chuyên viên võ khí thượng thặng của Mỹ được hợp tác làm việc với Đài Loan đặt trọng tâm chế tạo hỏa tiễn tầm xa và tầu ngầm.

Đặc biệt trong lễ tuyên thệ vào ngày 20/05/2020, Nữ Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn lần đầu tiên trong lịch sử bang giao đã nhận được lời chúc mừng của Ngoại trưởng Mỹ Pompeo.

Phải chăng Chánh phủ TT Trump & PTT Pence học được bài học VN của ông bà chúng ta qua chiến lược “Gậy ông đập lưng ông” hay nói thẳng ra là “Giáo Tàu đâm Chệt” để trị được bản chất hung hăng của Trung Cộng ?

III/ Tại sao Mỹ trừng phạt tổ chức y tế quốc tế WHO ?

Bên cạnh đó, chính phủ Mỹ cũng giải quyết rốt ráo chuyện tổ chức y tế quốc tế WHO trong quá khứ luôn làm “tay sai” cho Trung Cộng. Điển hình nhứt là toa rập với Trung Cộng che dấu hầu như toàn bộ xuất phát & tầm nguy hiểm của đại dịch và phản đối chuyện phong tỏa biên giới để cho dân chúng từ Trung Cộng có thể được tự do đi khắp nơi. Chính vì vậy đã khiến nạn đại dịch Virus Vũ Hán đã truyền nhiễm khắp thế giới. Cho nên cũng trong dịp họp báo hôm thứ sáu 29/05/2020 này, TT Trump đã lên tiếng kết án Bắc Kinh thao túng Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO và do vậy Mỹ quyết định chấm dứt liên hệ & đóng góp tiền bạc cho tổ chức này. Đây là một đòn “độc” sẽ khiến cho tổ chức này sẽ lâm vào khủng hoảng mất uy tín và thiếu tài trợ để hoạt động trong tương lai.

IV/ Kết luận

Kính nghiệm trong quá khứ cho thấy Ban tham mưu TT Trump & PTT Pence đã có sẵn phương thức “đánh & trị” Trung Cộng. Điển hình nhứt là dùng thuế quan để “đánh” suy yếu kinh tế xuất cảng của Bắc Kinh. Mỹ đã khôn ngoan đi từng bước nhỏ “khích tướng” khởi đầu chỉ đánh 34 tỷ đô la thuế quan mà thôi và sau khi Trung Cộng trả đùa thì họ tăng dần đến mức khủng khiếp tới 550 tỷ đô la. Lý do dễ hiểu là nếu làm mạnh ngay liền thì gây dư luận hoang mang khiến thị trường chứng khoán có thể sụp đỗ và cuối cùng làm dân chúng Mỹ bất mãn sẽ phản đối.

Như vậy Mỹ trong thời gian tới sẽ từng bước một được đưa ra biện pháp “trị” thích ứng để trừng phạt Trung Cộng và chính quyền tay sai Hồng Kông. Như vậy thị trường chứng khoán không lâm vào khủng hoảng và nhờ đó liên danh TT Trump & PTT Pence có thêm cơ hội tái đắc cử vào tháng 11 tới. Chuyện này đã thấy rõ rệt qua diễn tiến vào hôm thứ sáu 29/05/2020. Khi bắt đầu khai chợ thì đa số dư luận nghĩ rằng TT Trump sẽ đưa ngay ra quyết định trừng phạt cứng rắn, nên chỉ số Dow Jones và giá dầu thô xuống mạnh mẽ. Nhưng sau đó thấy TT Trump chưa đưa ra biện pháp trừng phạt dứt khoát thì thị trường chứng khoán lên ngược thắng trở lại. Giá dầu thô tăng mạnh đạt kỷ lục trong gần 3 tháng qua với 35,35 đô la cho 1 barrel và tính ra trong nội tháng 5 này đã đạt kỹ lục trong lịch sử Mỹ với gia tăng đến 88% . Như vậy lãnh vực dầu xăng mới có cơ hội sống lại và nền kinh tế có thể phục hồi nhanh chóng để Mỹ đủ sức mạnh đối phó với Trung Cộng.

Bài học TT Reagan muốn “diệt” siêu cường Liên Xô đã phải cần đến 2 nhiệm kỳ TT. Biết đâu cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay có thể sẽ vô cùng quan trọng không những cho Mỹ mà còn cho Trung Cộng, Việt Nam và nhân loại.





Trần Nguyên / Người Xứ Bưởi

Tháng 05, 2020