Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal đệ trình dự luật tạm ngưng các nỗ lực của chính quyền Hoa Kỳ nhằm trục xuất người Việt tị nạn tại Mỹ

HOA THỊNH ĐỐN (ngày 29 tháng 5, năm 2020) – Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal (CA-47), ngày hôm qua đã cùng với 8 vị Dân Biểu Hạ Viện Quốc Hội đệ trình một dự luật có tên là “Honor Our Commitment Act”, tạm dịch là Đạo Luật Tôn Trọng Lời Cam Kết Của Chúng Ta, nhằm giữ nguyên các quyền được bảo vệ hiện có của người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ. Đạo luật này nếu được thông qua sẽ trì hoãn 24 tháng đối với các trường hợp của những người Việt có lệnh bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Dự luật này dựa trên tinh thần của Bản Ghi Nhớ Mỹ-Việt (U.S.-Vietnam Memorandum of Understanding hay là MOU), được Hoa Kỳ và Việt Nam ký kết đồng ý sẽ không trục xuất về Việt Nam những người Việt đến định cư tại Mỹ trước năm 1995 và sau cuộc chiến Việt Nam.





“Nỗ lực theo đuổi việc trục xuất hàng ngàn người gốc tỵ nạn từ Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác của chính quyền Tổng Thống Trump là một việc làm sai trái về mặt đạo đức và đi ngược lại với những sự cam kết của chúng ta đối với những người tỵ nạn này,” Dân Biểu Lowenthal đã phát biểu như sau. “Các chính quyền trước đây thuộc cả hai đảng đều tôn trọng sự cam kết của Hoa Kỳ bảo vệ những người tỵ nạn này, bao gồm những người tỵ nạn từ thời cuộc chiến Việt Nam và đã sinh sống tại Mỹ trong nhiều thập niên sau đó. Thỏa hiệp ký kết giữa Hoa Kỳ và Việt Nam chỉ cho phép trục xuất những người Việt đến Mỹ định cư sau năm 1995, là năm Mỹ chính thức công nhận chính quyền Việt Nam. Tôi hãnh diện đệ trình dự luật này nhằm trì hoãn ít nhất 24 tháng đối với việc bắt giam hoặc trục xuất một số người Việt định cư tại Mỹ trước năm 1995.”



Dự luật nêu rõ Bản Ghi Nhớ được ký kết giữa Hoa Kỳ và Việt Nam vào năm 2008 dưới thời Tổng Thống George W. Bush, trong đó không có sự đồng thuận của hai bên về việc trục xuất những người Việt đến định cư tại Mỹ trước ngày 12 tháng 7, năm 1995 vì lý do khác biệt trong lập trường pháp lý trước đây của hai nước.





Năm 2019 vừa qua, chính quyền Tổng Thống Trump đã bắt đầu đàm phán lại Bản Ghi Nhớ 2008 (Vietnam-U.S. MOU) nhằm gia tăng các trường hợp người định cư có thể bị trục xuất, bao gồm những người thường trú nhân (có thẻ xanh) đã phạm phải một số tội nhẹ và những người đã định cư Hoa Kỳ từ lúc còn nhỏ sau cuộc chiến Việt Nam.



“Trục xuất những người Việt này trở về với cộng sản Việt Nam sẽ nguy hại đến sự tự do và an toàn của họ và mang đến nhiều trường hợp chia cách người thân và gia đình, ảnh hưởng lớn đến cộng đồng người Việt tỵ nạn.” Dân Biểu Alan Lowenthal đã nói thêm.



Dự luật này được đồng bảo trợ bởi các Dân Biểu Hoa Kỳ như Gerald E. Connolly, Lou Correa, Hank Johnson, Ro Khanna, Barbara Lee, Eleanor Holmes Norton, Harley Rouda, và Juan Vargas.



Để đọc nguyên văn của dự luật, vui lòng bấm vào đường link này.



