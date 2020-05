Hơn 10,000 Thợ Chế Tạo Giày Thể Thao Của Hãng Đài Loan Tại Bình Dương Đình Công Sang Ngày Thứ Ba

BÌNH DƯƠNG, VN – Hơn 10,000 công nhân tại công ty Chí Hùng của chủ Đài Loan chế tạo giày thể thảo tại thị xã Tân Uyên, thỉnh Bình Dương đã đình công sang ngày thứ 3, với 4 người bị bắt và một người bị thương, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 28 tháng 5 năm 2020. Bản tin RFA cho biết chi tiết về việc này như sau.

Cuộc đình công của hơn 10 ngàn công nhân công ty Chí Hùng của Đài Loan, chuyên sản xuất giày thể thao xuất khẩu cho hãng Adidas ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho đến hôm 28 tháng 5 năm 2020 đã kéo dài sang ngày thứ ba.

Theo công nhân cho biết, có ít nhất một công nhân nữ đang mang thai bị dân quân tự vệ chích điện ngất xỉu trong khi xô đẩy và 4 người khác bị công an bắt giữ.

Phóng viên Đài Á Châu Tự Do gọi điện trực tiếp cho Trung tá Hà Tấn Phú, Trưởng Công an thị xã Tân Uyên để hỏi về vụ việc, tuy nhiên ông này từ chối trả lời và đột ngột ngắt máy.

"Cái này Công an đang làm, tôi không biết anh là ai để trả lời cái này."

Một công nhân có mặt tại hiện trường cho biết lý do của cuộc biểu tình này như sau:

"Trong dịch này thì các công ty kế bên người ta cũng nói là nếu không có đơn hàng thì sẽ cho phép công nhân nghỉ.

Nếu nghỉ thì người ta sẽ hỗ trợ cho mỗi người là 170.000 (đồng) mà công ty mình chỉ có có hỗ trợ tháng 6 thôi còn tháng 7 tháng 8 thì công ty kêu là hoãn hợp đồng, không hỗ trợ cho công nhân viên nữa.

Cho nên công nhân ở đây cho biết nếu như mà hoãn hợp đồng, không có thông báo người ta không xin được chỗ khác.

Bây giờ ở nhà thì thông báo không biết là bao giờ mới có đơn hàng để đi làm lại."

Nữ công nhân xin được giấu tên vì lý do an toàn cho biết thêm, công ty có công đoàn tuy nhiên đại diện công đoàn không có động thái nào xuống chỗ đình công để giải thích lý do hay bảo vệ công nhân.

Ông Nguyễn Đình Khánh, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương nói với Đài RFA:

"Tôi đang họp. Bây giờ trưởng các ban với Liên đoàn lao động tỉnh đang phối hợp với Sở lao động và Ủy ban của thị xã Tân Uyên người ta đang giải quyết với công ty ở dưới.

Ở công ty đó có công đoàn mà thì phải có người của Liên đoàn lao động tỉnh xuống chứ, với lại của thị xã Tân Uyên nữa. Tất cả ban ngành người ta có đủ ở dưới, nhé anh."

Cuối giờ chiều ngày 28 tháng 5, một văn bản thông báo có chữ ký và đóng dấu của Phó Tổng Giám đốc Liu Yu Feng và Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Ngọc Hà của công ty Chí Hùng nêu rõ:

"Hiện tại, Công ty vẫn đang hoạt động sản xuất bình thường, mong toàn thể công nhân viên yên tâm tham gia sản xuất.

Công nhân viên đến Công ty có quẹt thẻ lên xuống ca, bên cạnh đó phải kèm theo danh sách điểm danh CNV có tham gia sản xuất thì mới chấm công tính lương.

Với tình hình chung của đại dịch COVID-19, công ty sẽ cố gắng và nỗ lực tìm đơn hàng để ổn định việc làm cho toàn thể công nhân viên."