4 Khoảng Trống Mạng Lưới An Toàn Xã Hội Tại Mỹ

LTS: Đại dịch COVID-19 đã kéo theo nhiều tai họa kinh khủng không những về nhân mạng, kinh tế mà còn về mặt an sinh xã hội, đặc biệt tại Hoa Kỳ. Phụ Tá Giáo Sư Paul Shafer chuyên về Luật Y Tế, Chính Sách và Quản Trị tại Đại Học Boston đã có bài nghiên cứu trên trang mạng www.theconversation.com hôm 22 tháng 5 năm 2020 về những khoảng trống của mạng lưới an toàn xã hội tại Mỹ để cho chúng ta thấy Hoa Kỳ cần làm điều gì để xây dựng và củng cố hệ thống an toàn xã hội để đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của người dân khi có khủng hoảng xảy ra. Việt Báo xin đăng bản dịch tiếng Việt của Thụy Âm đối với bài viết của GS Shafer để cống hiến cho độc giả tường lãm.

Hoa Kỳ đang trải qua sự xuống dốc kinh tế sâu nhất trong lịch sử hiện đại. Hàng chục triệu người Mỹ đã khai thất nghiệp khi vi khuẩn corona làm đóng các cơ sở kinh doanh và buộc các công ty phải sa thải nhân viên.





Người dân cần sự hỗ trợ để giúp họ vượt qua cơn khủng hoảng bằng một vài phương cách chính yếu -- tiền mặt để đáp ứng tức thì nhu cầu tài chánh, chăm sóc sức khỏe để bảo vệ khi họ bị bệnh và có nhà ở nếu họ không thể trả tiền thuê nhà. Dù các nỗ lực kích cầu liên bang lên tới 2 ngàn tỉ đô la – cho đến nay – thì một số người bị ảnh hưởng gần đây cũng sẽ rơi vào sự đổ vỡ.





Là học giả nghiên cứu cách người dân ghi danh vào các chương trình công cộng, tôi và đồng nghiệp Cecille Joan Avila, người nghiên cứu các chương trình xã hội liên quan đến sửc khỏe phụ nữ, đã nhìn thấy bằng cách nào các chính sách có thiện chí đôi khi có thể thất bại trong việc hỗ trợ những người cần giúp.





Chúng tôi đã tìm hiểu xâu xa sự khó khăn ra làm sao đối với người dân để điều hướng theo cách của họ vượt qua sự chắp vá của các biện pháp thuộc mạng lưới an toàn xã hội của Hoa Kỳ khi họ cố gắng sống còn trong thời đại dịch và kinh tế lao dốc. Sau đây là 4 khoảng trống mà chúng tôi đã tìm thấy.

1- Trễ nãi, miễn trừ đối với trợ giúp tài chánh



Quốc Hội đã thông qua các dự luật kích cầu cung cấp cho nhiều người Mỹ một ngân phiếu một lần với số tiền $1,200 cho mỗi người lớn và $500 cho mỗi trẻ em ăn theo với sự giúp đỡ tạm thời trong các phúc lợi thất nghiệp. Nhiều người đã nhận tiền trợ giúp chuyển thẳng vào trương mục ngân hàng của họ, nhưng hàng triệu người Mỹ có thu nhập thấp đã gặp nhiều khó khăn và trễ nãi việc nhận tiền. Có tới 20 triệu người có thể đã có tiền trợ giúp gửi tới những người giúp lập hồ sơ khai thuế là những người nhận lệ phí của tiền bồi hoàn bởi vì các thân chủ quá nghèo để trả tiền cho người giúp làm hồ sơ khai thuế trước. Có nhiều lý do khác đối với việc trì hoãn: nếu những người đã không khai thuế năm 2019, nếu địa chỉ của họ đã thay đổi gần đây hay nếu họ không có trương mục ngân hàng.





Không phải mọi người đều lợi lạc từ các biện pháp kích cầu. Giới trẻ từ 17 tuổi trở lên là những người có thể được cho là ăn theo sẽ không nhận được tiền, cũng như những người khai thuế chung với người phối ngẫu di dân không phải là công dân thì không nhận được tiền, ngay dù họ ở đây hợp pháp.

Những công nhân tại hơn một nửa tiểu bang ở Mỹ sẽ nhận, trung bình, phúc lợi thất nghiệp nhiều hơn lương bình thường của họ. Nhưng cũng có nhiều thách thức để nhận các phúc lợi thất nghiệp, khi các luật lệ khác nhau từ tiểu bang này sang tiểu bang khác và các cơ quan lao động đang gặp khó khăn để đáp ứng kịp hồ sơ thất nghiệp. Cũng có ngưỡng cho thu nhập tối thiểu để đủ điều kiện và giới hạn về bao lâu một người có thể nhận tiền thất nghiệp.

2- Thử nghiệm miễn phí nhưng chi phí điều trị thì sao?

Quốc hội bắt buộc bảo hiểm tư nhân không tính tiền thử nghiệm, nhưng không phải điều trị. Bị lây nhiễm? Chuẩn bị sẵn sàng khấu trừ của bạn. Nhiều người sẽ tin tưởng vào Medicaid, thường bao gồm các hóa đơn y tế hồi tố trong ba tháng trước khi nộp đơn nếu bạn đủ điều kiện, nhưng những người ở các tiểu bang có giới hạn rộng về bảo hiểm hồi tố có thể bị giữ lại túi. Và bất cứ ai trong quá trình nhận bảo hiểm Medicaid của họ được gia hạn đều có thể lo ngại, để nói rằng không có gì trong số gần 30 triệu người Mỹ không được bảo hiểm trước cuộc khủng hoảng.





Khoảng tài trợ 100 tỉ đô la sẽ giúp các bệnh viện trả cho chi phí điều trị người không có bảo hiểm sức khỏe bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Nhưng Đạo Luật CARES Act đã không nêu ra cụ thể nhanh cỡ nào và những khu vực nào thì tài trợ sẽ được phân phối, và những gì chúng có thể được sử dụng. Điều đó cần để phác h họa nhanh chóng, khi chi phí điều trị có thể lên tới $40,000 cho mỗi bệnh nhân.





Và không có khoản nào của việc tài trợ này giải quyết cho những người phát triển sự phức tạp lâu dài đòi hỏi sự chăm sóc tiếp tục.

3- Thất nghiệp và không có bảo hiểm sức khỏe



Mất việc làm và bảo hiểm sức khỏe được coi là một sự kiện đủ điều kiện để ghi danh bảo hiểm y tế thông qua HealthCare.gov hoặc thị trường dựa trên tiểu bang, nhưng điều đó giả định rằng mọi người biết rằng họ có thể. Chính quyền Trump đã tránh bất kỳ việc mở lại ghi danh rộng rãi, nhưng một số tiểu bang đã làm như vậy. Nhân viên bị thất nghiệp có thể có chọn lựa gia hạn bảo hiểm sức khỏe của công ty cũ của họ thông qua COBRA, nhưng điều này có khuynh hướng đắt hơn và không bền vững.





Hai nghiên cứu gần đây cho thấy gần 20 triệu người Mỹ có thể phải đối mặt với sự gián đoạn trong bảo hiểm y tế dựa vào công ty, với 11 triệu người mất bảo hiểm. Đối với những người mới không có bảo hiểm, sống trong một tiểu bang mở rộng Medicaid như New York hoặc California có thể có nghĩa là bạn ổn định. Nhưng ngay cả trước khi xảy ra đại dịch, đã có khoảng 2.3 triệu người sống ở các tiểu bang không có gia hạn như Texas hay Florida rơi vào khoảng trống bảo hiểm - kiếm quá nhiều tiền để đủ điều kiện nhận Medicaid và không đủ khả năng chi trả.

4- An toàn khỏi vị đuổi khỏi nhà, nhưng bao lâu?

Các lệnh ở trong nhà đã được chứng kiến như chìa khóa trong việc làm chậm lại sự lây lan, nhưng dựa trên giả định sai lầm rằng mọi người đều có nhà ở an toàn và ổn định. Một số người tìm kiếm việc thay thế nhà ở vừa túi tiền trong tháng 3 và tháng 4 đã tự thấy trong tình trạng lấp lửng, với tiến trình về thủ tục giấy tờ đột nhiên bị đình trệ. Đối với những người có nhà ở, tiền thuê chưa trả đã tăng 50% trong tháng 4 so với tháng 3. Nhiều thành phố lớn và tiểu bang đã tạm thời ngừng trục xuất và lệnh cấm trục xuất liên bang bao gồm khoảng một phần tư nhà cho thuê. Nhưng điều này chỉ dành cho việc không trả tiền, để lại kẽ hở cho chủ nhà tiếp tục theo đuổi việc trục xuất vì những lý do khác. Và tiền trợ giúp một lần đó sẽ không đủ trả ngay cả tiền thuê trung bình hàng tháng ở một số tiểu bang, đặc biệt là ở các vùng của California và khu vực tàu điện ngầm của Thành Phố New York. Như thế, điều gì sẽ xảy ra khi tiền trợ giúp đã được chi tiêu và lệnh cấm trục xuất được gỡ bỏ?

Giải pháp

Điều gì nếu các chương trình mạng lưới an toàn được tích hợp tốt hơn? Hãy tưởng tượng nếu nộp đơn xin thất nghiệp đã thúc đẩy bước tiếp theo – tiêu biểu một loạt các lựa chọn chương trình y tế được trợ cấp thông qua HealthCare.gov hoặc tự động ghi danh những người hội đủ điều kiện tham gia Medicaid. Nó có khả năng giảm bớt gánh nặng điều hành và giải quyết các lỗ hổng thông tin. Các tiểu bang có thể sử dụng một cơ chế như Express Lane Eligibility, cho phép các viên chức sử dụng thông tin được cung cấp từ một cơ quan tiểu bang để đưa ra quyết định đủ điều kiện cho Medicaid, mặc dù có những lý do tốt - chủ yếu là có thể giải quyết được - tại sao nhiều tiểu bang vẫn chưa có.





Mạng lưới an toàn xã hội của Hoa Kỳ là một sự chắp vá lỏng lẻo chưa được chuẩn bị để giải quyết một cuộc khủng hoảng như đại dịch, dựa vào các chương trình công cộng bị đứt đoạn và kỹ thuật cũ kỹ. Chính phủ liên bang đang dựa vào các biện pháp ngắn hạn hướng đến những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng, nhưng chúng tôi tin rằng họ sẽ làm rất ít để giải quyết hoàn cảnh của những người đã bị tổn thương về kinh tế và những người sẽ phải chịu đựng lâu dài sau đại dịch này.





Việc chuẩn bị đối với tai họa không chỉ Vệ Binh Quốc Gia, dụng cụ bảo vệ cá nhân và nước đóng chai nữa. Đại dịch này đã cho thấy rằng hiện nó cũng có khả năng làm cho người dân bấp bênh về kinh tế qua khủng hoảng tài chánh tiềm ẩn kéo dài và đột ngột.