Trump Đe Dọa Đóng Cửa Các Cơ Quan Truyền Thông Xã Hội Sau Khi Twitter Gài Thông Điệp Cảnh Báo Kiểm Tra Thực Hư Vào Những Cú Tweet Sai Sự Thật Của Ông.

Tổng thống Trump tại buổi họp báo gần đây.



Tổng thống Donald Trump hôm nay đã đe dọa đóng cửa các cơ quan truyền thông xã hội, ông cho rằng họ đã kiểm duyệt tiếng nói bảo thủ sau khi Twitter hôm thứ ba đã gài thông điệp kiểm tra tin thực hư vào một số tin tweet của ông. "Đảng Cộng hòa cảm thấy rằng các cơ quan truyền thông xã hội hoàn toàn dấu nhẹm tiếng nói bảo thủ", Trump tweet hôm thứ Tư. "Chúng tôi sẽ áp dụng điều luật nghiêm chỉnh , hoặc đóng cửa các cơ quan này, trước khi cho phép những điều này có thể xảy ra. Chúng tôi đã thấy rõ những gì họ đã cố gắng làm và đã thất bại vào năm 2016." Twitter từ lâu đã bị chỉ trích vì cho phép tổng thống truyền bá các thuyết âm mưu và bôi nhọ chống lại các đối thủ mặc dù các chính sách Twitter nêu rõ việc chống lại sự truyền bá thông tin sai lệch. Gần đây nhất, rất nhiều lời kêu gọi từ quần chúng đề nghị Twitter có hành động cụ thể để ngăn ngừa việc tổng thống Trump đã dành nhiều giờ để tung ra một thuyết âm mưu vô căn cứ với cáo buộc rằng nhà truyền thống MSNBC Joe Scarborough có liên quan đến cái chết của một nhân viên, Lori Klausutis, trong thời gian ông đang phục vụ ở cương vị một nghị sĩ Hoa Kỳ. Twitter đã từ chối hành động chống lại tổng thống vì những thông điệp về Scarborough, nhưng vào thứ ba, lần đầu tiên, Twitter đã gắn thông điệp kiểm tra tin thực hư vào một số tweet của Tổng Thống. Tổng thống đã viết hai tweet khẳng định rằng: "KHÔNG CÓ CÁCH NÀO (HOÀN TOÀN SỐ KHÔNG!) để việc bỏ phiếu qua bưu điện có thể là bất cứ điều gì khác hơn ngoài một sự lừa đảo trắng trợn." Twitter đã gắn vào mỗi thông điệp tweet này một dấu chấm than màu xanh và thông điệp cảnh báo, và liên kết đến đường dẫn các bài viết trên tờ Washington Post, CNN và các cơ quan truyền thông khác với những thông tin liên quan đến khẳng định này của tổng thống. Trump đã tăng gấp đôi khẳng định gian lận cử tri của mình trong một tweet tiếp theo vào thứ Tư.

"Chúng ta không cho phép một phiên bản tinh vi hơn của điều đó xảy ra một lần nữa", Trump viết. "Giống như chúng ta không thể để các Lá Phiếu Bầu Cử Qua Bưu Điện có quy mô lớn bắt rể từ đất nước chúng ta. Bất cứ ai gian lận nhiều nhất sẽ giành chiến thắng. Tương tự như vậy, Truyền Thông Xã Hội. Dọn sạch hành động của các người, NGAY BÂY GIỜ !!!! "





Ông Carl Tobias, một giáo sư luật tại Đại học Richmond, Virginia nói rằng Trump khó có thể thực hiện được sự đe dọa của ông đối với các công ty truyền thông xã hội này.





"Tôi nghĩ rằng đây chủ yếu là hăm dọa. Có những bước Ông ấy có thể tiến hành, nhưng rất chậm chạp, cồng kềnh và không hiệu quả, mặc dù ông ấy có một con bò tót khổng lồ của chính quyền tổng thống sau lưng mình để thuyết phục các cử tri, rằng ông ấy đúng và xứng đáng được bầu làm tổng thống sắp tới, "Ông giải thích với tạp chí Business Insider qua điện thư.





"He could issue executive orders or try to persuade federal agencies to regulate or take action against Twitter or convince Congress to legislate, but none will be fast or help him before November," he expalined. "Reelection might help him achieve some of what he wants in the longer term as agencies and Congress are investigating big tech and may consider legislation but nothing will pass soon."

"Ông ấy có thể sử dụng quyền tổng thống ra lệnh hoặc cố gắng thuyết phục các cơ quan liên bang điều chỉnh hoặc có hành động chống lại Twitter hoặc thuyết phục Quốc hội lập pháp, nhưng không ai nhanh chóng hoặc giúp anh ta trước tháng 11", ông nói. "Cuộc tái bầu cử có thể giúp ông ấy đạt được một số điều ông ấy muốn trong thời gian dài hơn khi các cơ quan và Quốc hội đang điều tra ngành kỹ nghệ lớn này và có thể xem xét ứng hành luật pháp nhưng sẽ không có gì sớm được thông qua."





Trump từ lâu đã cáo buộc các công ty truyền thông xã hội thiên vị chống lại những người bảo thủ. Vào tháng 6 năm 2019, ông đã mời một số nhà khiêu khích và các nhà lý luận âm mưu cực hữu, một số người trong số họ đã từng phát biểu những lời lẽ kỳ thị, chia rẽ đã bị các công ty truyền thông xã hội gỡ xuống, đến Tòa Bạch Ốc cho một hội nghị thượng đỉnh truyền thông xã hội.





Ông cũng được biết đến là một người đã dùng mạng truyền thống xã hội Twitter như nhân tố chính trong cuộc bầu cử vào Tòa Bạch Ốc, nhận xét rằng điều này cho phép ông giao tiếp trực tiếp với cử tri, không bị lọc bởi các tổ chức truyền thông mà ông cáo buộc là thiên vị đảng phái.