Tưởng Niệm Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong 2020 Tại Nam California

Westminster (Thanh Huy) - - Theo truyền thống hằng năm vào ngày Thứ Hai cuối cùng của tháng Năm hàng năm là ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong để vinh danh và tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh vì lý tưởng tự do, dân chủ.



Nhưng năm nay, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, tỷ lệ mhưng người mắc bệnh cũng như số tử vong chưa giảm, nên những buổi lễ lớn đành phải hũy bỏ.



Riêng tại Nam California vào lúc 10 giờ sáng Thư Hai ngày 25 tháng 5 năm 2020, tại Đài Tưởng Niệm 81 tử sĩ Tiểu Đoàn 7 Nhãy Dù do ông Hoàng Tấn Kỳ Chi Hội Trưởng cùng một số các chiến hữu trong Chi Hội Gia Đình Mũ Đõ Nam California đã long trọng tổ chức buổi lễ đặc vòng hoa tưởng niệm, trong dịp nầy O ng Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Thành Phố Westminster cùng phu nhân cũng đã đến đặc vòng hoa tưởng niệm, sau nghi thức niệm hương, mọi người cùng lần lượt đốt nhang, sau đó tất cả cùng sắp thành hàng ngang sau tượng đài để thực hiện nghi thức chào tay trước khi giải tán.



Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Đài Tưởng Niệm những vị Tướng đã vị quốc vong thân, Đài Tưởng Niệm những chiến sĩ Hoàng Sa cũng đã có một số các chiến hữu và đồng hương tự động đem hoa quả đến đặt trước tượng đài, đốt nhang tưởng niệm.



Như mọiï người đã biết, ngày Memorial Day ở Mỹ là ngày lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong, một ngày lễ truyền thống và lịch sử của liên bang Mỹ, cử hành trên tòan quốc vào ngày Thứ Hai cuối cùng của tháng 5 hằng năm để tưởng niệm, nhớ ơn những người con yêu của Tổ Quốc đã vì nước hy sinh.



Theo nghi thức quốc kỳ Mỹ được treo rũ cho đến sau 12 giờ, giờ địa phương, người Mỹ đi viếng nghĩa trang tử sĩ và các tượng đài tử sĩ Mỹ, cắm hoa, cắm cờ để tưởng niệm. Ngày lễ Chiến sĩ Trận Vong về thời tiết được người Mỹ xem là ngày bắt đầu mùa hè.



Đối với người Mỹ gốc Việt, bản tính dân tộc là trọng tình, trọng nghĩa, ơn đền nghĩa trả. Nên vào Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong, người Mỹ gốc Việt chẳng những tưởng niệm quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa vì dân chiến đấu, để bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa mà còn tưởng niệm quân nhân đồng minh Mỹ, 58,159 tử trận và 1719 mất tích trong Chiến Tranh VN mà Mỹ đồng minh của VNCH đưa cả nửa triệu quân qua giúp VNCH bảo vệ tự do dân chủ trước làn sóng xâm lăng của CS Bắc Việt.



Ngày nầy cũng là dịp để nói lên lòng biết ơn, trả ơn của người quân dân cán chính VNCH và đồng hương ở hải ngoại đối với chính phủ Hoa Kỳ.