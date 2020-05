Các Nhà Hàng Phục Vụ Khách Ngồi Ăn Tại Chỗ và Các Trung Tâm Thương Mại Sẽ Được Mở Cửa Trở Lại Vào Dịp Lễ Chiến Sĩ Trận Vong

Hôm nay, Quận Cam đã được sự chấp thuận của Tiểu Bang California cho phép mở cửa trở lại Thêm Giai Đoạn 2 các hoạt động theo phương thức cho phép mở của trở lại của Thống Đốc Gavin Newsom. Các cư dân Quận Cam có thể thưởng thức trở lại việc ăn uống bình thường tại các nhà hàng và đi mua sắm tại các trung tâm thương mại, bao lâu mà các biện pháp y tế công cộng được tuân thủ. Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quân Cam, Luật Sư Andrew Đỗ, Thuộc Địa Hạt 1, bao gồm các thành phố Garden Grove, Santa Ana, Westminster, Khu vực tự trị Midway City và một phần thành phố Fountain Valley, công bố bảng thông báo dưới đây:





Tôi rất hân hạnh loan báo ngay vào sáng sớm hôm nay, Quận Cam đã được bảo đảm sự chấp thuận từ Tiểu Bang California cho phép mở cửa trở lại thêm giai đoạn 2 các sinh hoạt theo đúng tiêu chuẩn cho phép mở cửa trở lại của Thống Đốc Gavin Newsom. Cư dân Quận Cam đã sinh hoạt một cách có trách nhiệm từ nhiều tháng qua, đã giúp giảm thiểu tình trạng lây lan của đại dịch như đã xảy ra tại nhiều nơi khác.



Chúng ta đã nhìn thấy con số lây nhiểm dịch Coronavirus thấp, và bởi vì chúng ta đã đạt được một bức tiến rõ rệt. Thống Đốc Newsom đã cho phép Quận Cam tái sinh hoạt trở lại, bao gồm việc ăn uống tại các nhà hàng và đi mua sắm tại các trung tâm thương mại, bao lâu mà các luật lệ an toàn y tế của tiểu bang được tuân thủ. Đây là một tiến độ cần thiết cho các doanh nghiệp và cư dân tại quận hạt chúng ta.



Một khi chúng ta bắt đầu thực hiện Giai Đoạn 2 mở cửa trở lại theo tiểu chuẩn của Thống Đốc, chúng ta cần phải cảnh giác. Tất cả những gì thành tựu của chúng ta có thể sẽ bị tan biến nhanh chóng. Tương lai, kẻ thù lớn nhất của chúng ta là sự tự mãn. Chúng ta phải tiếp tục đề cao cảnh giác bằng cách bảo vệ cho nhau.



Để bảo đảm cho chúng ta có đầy đủ mọi sự đề phòng trong thời gian mở cửa trở lại, Quận Cam sẽ gia tăng thêm khả năng thử nghiệm và theo dõi các trường hợp lây nhiễm, thi hành mạnh mẽ các biện pháp để bảo vệ thành phần cư dân dễ bị hiểm nguy vì đại dịch như tại các viện dưỡng lão, yểm trợ các bệnh viện và cơ sở y tế để bảo đảm những nơi này có khả năng đáp ứng, trong tương lai.



Tôi kêu gọi tất cả cư dân Quận Cam tiếp tục tuân hành các sự hướng dẫn mới nhất về việc cách ly an toàn, đeo khẫu trang, rửa tay thường xuyên, và tránh tụ tập đông đảo. Nến kinh tế của chúng ta phục hồi là nhờ vào việc chúng ta bảo vệ an toàn lẫn nhau.





Quận Cam, các thành phố, và các cơ sở doanh nghiệp sẽ cùng nhận được những chỉ dẫn thương mại liên hệ đặc biệt từng ngành nghề của Tiểu Bang. Quận hạt không cần thiết cứu xét lại từng kế hoạch ứng phó với Đại Dịch COVID-19 của mỗi doanh nghiệp cá nhân. Để biết thêm các thông tin mới nhất và những chỉ dẫn đặc biệt theo tùng ngành nghề, xin vào trang mạng https://occovid19.ochealthinfo.com/ và http://covid19.ca.gov/.





Giám Sát Viên Andrew Đỗ quản trị Địa Hạt 1 Quận Cam bao gồm các thành phố Garden Grove, Fountain Valley, Midway City, Santa Ana và Westminster. Là thế hệ di dân đầu tiên người Mỹ gốc Việt đầy hảnh diện, Luật Sư Andrew Đỗ đã phục vụ với tư cách phó biện lý Quận Cam, cựu nghị viên thành phố Garden Grove và thẩm phán chỉ định Quận Cam.