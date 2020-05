Dân Biểu Harley Rouda thăm SBTN trao bằng tưởng lục chương trình ca nhạc “Sing For Our Heroes”

Vào trưa Thứ Ba 18/05/2020, Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda (Địa hạt 48) đã có buổi ghé thăm văn phòng Đài Truyền Hình SBTN, trao bằng tưởng lục cho SBTN, tổ chức Rise và hơn 70 ca nhạc sĩ gốc Việt đã tham gia cho chương trình ca nhạc online “Sing For Our Heroes”.

Theo tin tức từ SBTN, buổi ca nhạc “Sing For Our Heroes” đã gây quĩ được tổng cộng $200,390. Số tiền này đã được dùng để mua trang bị bảo hộ y tế cho bác sĩ, y tá, nhân viên các bệnh viện tại nhiều tiểu bang: California, Texas, New York, Massachusetts…

Đón tiếp Dân Biểu Rouda có Tổng Giám Đốc Trúc Hồ và phu nhân Diệu Quyên, Luật Sư Đỗ Phủ, Tổng Biên Tập Tường Thắng của SBTN, chị Trinity đại diện Rise, ca nhạc sĩ Việt Khang đại diện cho các ca nhạc sĩ tham gia chương trình Sing For Our Heroes. Dân Biểu Rouda được giới thiệu Việt Khang cũng đã từng là một trong những tù nhân lương tâm Việt Nam nổi tiếng nhất, phải ở tù CSVN 4 năm chỉ vì hai bài hát yêu nước, và sau cùng đã được can thiệp để sang tị nạn tại Hoa Kỳ. Ông Rouda nói rằng thật là tốt đẹp khi sau cùng Việt Khang cũng đã sang được bến bờ tự do Hoa Kỳ. Hiện nay Dân Biểu Rouda cũng đang đồng bảo trợ cho tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển vẫn còn bị giam cầm tại Việt Nam.

Dân Biểu Harley Rouda cũng được giới thiệu rằng SBTN đã từng thực hiện nhiều chương trình ca nhạc gây quĩ tương tự, để giúp đỡ cho các nạn nhân thiên tai, nhân tai khắp thế giới: nạn nhân bão lụt Katrina Hoa Kỳ, nạn nhân bão lụt Haiyan Phi Luật Tân, nạn nhân động đất Nepal, nạn nhân thảm họa Formosa Việt Nam… Khi trao 2 bằng tưởng lục cho SBTN và Rise, Dân Biểu Harley Rouda đã nói rằng ông có cảm tưởng như mình cũng là một “celebrity” khi đứng tại SBTN. Ông rất vinh dự được công nhận những đóng góp của SBTN và anh chị em ca nhạc sĩ gốc Việt, không những chỉ dành cho cộng đồng người dân Hoa Kỳ, mà còn lan tỏa ra nhiều nơi gặp hoạn nạn trên thế giới.

Để đáp lại, Luật Sư Đỗ Phủ đã đại diện SBTN để gởi tặng cho ông Rouda DVD “Forsaken Soldiers” (Những Người Lính Bị Bỏ Rơi) có phần phụ đề Anh Ngữ, để ông Rouda có thể hiểu hơn về thân phận người lính Việt Nam Cộng Hòa. Dân Biểu Rouda cũng đã từng vinh danh nhạc sĩ Trúc Hồ đã chủ trương thực hiện DVD này trong dịp kỷ niệm 45 năm Tháng Tư Đen vừa qua. (VB)