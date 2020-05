Nổ Súng Tại Căn Căn Hải Quân Texas Có Liên Hệ Khủng Bố, Tay Súng Đã Bị Bắn Chết

Vụ nổ súng hôm Thứ Năm, 21 tháng 5 tại Căn Cứ Naval Air Station Corpus Christi tại Texas có liên hệ tới khủng bố, theo các viên chức FBI cho biết, theo CNN tường trình.

Các viên chức trước đó nói rằng tay sung là “độc lập,” nhưng có thể có người thứ hai vẫn còn tại đào, theo viên chức FBI Leah Greeves cho biết trong cuộc họp báo ngắn gọn. Nhân viên này đã không cung cấp thêm thông tin.

Tay súng đã bị giết chết, theo Greeves cho hay.

Một thành viên của lực lượng an ninh hải quân bị thương trong vụ nổ súng, theo Hải Quân Hoa Kỳ cho biết trong tuyên bố lúc đầu. Người thủy thủ bị thương đang trong “tình trạng tốt.”

Căn cứ đã bị phong tỏa sau khi lực lượng an ninh đáp ứng các báo cáo về một tay súng đang hoạt động vào lúc 6 giờ 15 phút sáng, giờ địa phương, theo Hải Quân cho hay.

Nghi can đã cố chạy thoát qua hàng rào an ninh bằng xe hơi, theo viên chức quốc phòng Hoa Kỳ thông thạo với báo cáo ban đầu nói với CNN.

An ninh đã đặt vật cản để chận chiếc xe. Nghi can bỏ xe chạy và nổ súng, theo viên chức cho biết, và lực lượng an ninh hải quân đã bắn trả.

FBI đang điều tra, theo tweet từ văn phòng ở Houston cho biết.