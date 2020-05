VN: Không Những Chủ Nhà Xuất Bản Mà Cả Khách Hàng Mua, Đọc Sách Cũng Bị Ngược Đãi

Tại Saigon (TP Ho Chi Minh) cảnh sát bắt giữ và đối xử tàn tệ hai nhân viên làm việc cho nhà xuất bản Tự do (Liberal Publishing House).

Con gái của một trong hai người nói trên, ông Thủy Tuất, người giao sách của nhà xuất bản, đã bị bắt giữ. Kể từ đầu tháng 10 năm 2019, hàng chục người thường quan hệ với nhà xuất bản Tự do đã bị công an nhòm ngó, theo dõi. Họ là những người hoặc đang và đã làm việc cho nhà xuất bản hoặc bị cho là đã mua hoặc đọc sách của nhà xuất bản.





Ngày 14/05/2020 trong một lá thư gửi nhà nước CSVN tổ chức ÂN XÁ QUỐC TẾ (Amnesty International - AI) yêu cầu:

• Trả tự do ngay lập tức cho con gái của Thủy Tuất và chấm dứt quấy rối, đe dọa ông Thủy Tuất và gia đình.

• Hãy ngừng ngay viêc đàn áp Nhà xuất bản Tự do và những thân hữu của nhà xuất bản; mở cuộc điều tra độc lập, kỹ lưỡng về các cuộc tra tấn và giam giữ tùy tiện những thân hữu của nhà xuất bản.

• Đảm bảo rằng Nhà xuất bản Tự do và các nhà xuất bản độc lập khác được thực hiện quyền tự do ngôn luận và thông tin của mình mà không sợ bị nhà nước sách nhiễu.

https://www.amnesty.de/ mitmachen/urgent-action/ verleger-haft-misshandelt (tiếng Đức)

https://www.amnesty.org/en/ documents/asa41/2325/2020/en/ (tiếng Anh)

https://www.amnesty.org/en/ documents/asa41/2325/2020/fr/ (tiếng Pháp)

https://www.facebook.com/ NhaxuatbanTuDo/posts/ 1183269955385277?__tn__=-R (tiếng Việt)

Chúng tôi xin gửi kèm thư của Amnesty International (tiếng Đức, Anh, Pháp, Việt) phát động kêu gọi người Việt và cộng đồng quốc tế gửi thư cho nhà nước CSVN chấm dứt đàn áp quyền tự do thông tin, ngôn luận.

Các bạn có thể viết thư riêng theo ý mình hoặc theo mẫu của Ân xá Quốc tế (xem bản dịch tiếng Việt ở dưới) và gửi đến Văn phòng ông Nguyễn Xuân Phúc hoặc chỉ đơn giản phổ biến trong cộng đồng người Việt qua E-Mail hay Facebook.

Văn phòng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Số 1 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 10040

Fax: +84 80 44130

Email: vpcp@chinhphu.vn





Gửi Ngài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,

Tôi viết thư này để bày tỏ sự đặc biệt lo ngại trước việc đàn áp các thành viên của Nhà xuất bản Tự do và những người ủng hộ họ, một nhà xuất bản độc lập phát hành những quyển sách về chính sách công và chính trị tại Việt Nam.

Tôi hết sức đau lòng khi biết về hai thành viên của NXB đã bị giam giữ và tra tấn, và vào năm ngoái, nhiều người khác đã phải lẩn trốn để đảm bảo an toàn cho chính họ. Gần đây, vào ngày 8 tháng 5 năm 2020, lực lượng công an tại TP. Hồ Chí Minh đã bắt giữ Thủy Tuất, một người giao hàng của NXB Tự do khi anh đang giao sách cho độc giả. Suốt thời gian bị giam giữ, Thủy Tuất đã bị thẩm vấn và bị tra tấn một cách dã man, bao gồm bị đánh vào mặt, ngực, xương sườn và bụng bởi những công an từ 9 giờ sáng ngày thứ Sáu đến 3 giờ sáng ngày hôm sau. Khi thoát khỏi đồn công an, mặc dù mang trên mình những vết thương nghiêm trọng, nhưng Thủy Tuất đã phải ngay lập tức lẩn trốn vì lo sợ rằng lực lượng công an có thể bắt giữ anh lần nữa. Ngay sau đó, công an đã bắt cô con gái 24 tuổi của anh, họ từ chối thả con gái anh, trừ khi anh chịu tự mình quay lại đồn công an. Hiện tại cô vẫn đang bị canh giữ.

Đây không phải là một vụ việc cá biệt. Trước đó, công an TP. Hồ Chí Minh đã từng bị cáo buộc tùy tiện giam giữ và tra tấn một thành viên của NXB Tự do. Vào tháng 10 năm 2019, một thành viên khác đã bị buộc phải lẩn trốn sau khi bị công an quấy rối. Trên khắp cả nước, hàng trăm người cho biết họ đã phải trải qua các cuộc thẩm vấn chỉ vì mua sách của NXB Tự do kể từ tháng 10 năm 2019, nhiều người đã bị công an tìm đến nhà và tịch thu sách.

Cả Hiến pháp Việt Nam và luật nhân quyền quốc tế đều bảo đảm các quyền tự do ngôn luận, bao gồm quyền tiếp cận, truyền đạt thông tin và tư tưởng. Điều đó cũng bao gồm việc tiếp cận và đọc những cuốn sách được in bởi NXB Tự do. Tự do tiếp cận thông tin và tư tưởng đồng thời cũng là một phần quan trọng của quyền được học tập.

Do đó tôi khẩn thiết kêu gọi Ngài Thủ tướng:

• Ngay lập tức trả tự do cho con gái của anh Thủy Tuất, chấm dứt việc sách nhiễu và đe dọa chống lại anh Thủy Tuất và gia đình của anh;

• Ngay lập tức ngừng các chiến dịch đàn áp chống lại NXB Tự do và những người ủng hộ họ, tiến hành điều tra độc lập và kỹ lưỡng về các trường hợp bị giam giữ và tra tấn tùy tiện;

• Đảm bảo rằng NXB Tự do và các nhà xuất bản độc lập khác có thể được hưởng các quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin thông tin và xuất bản.

Trân trọng,