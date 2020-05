Chiến Dịch "Lời Khuyên Từ Những Người Từng Hút Thuốc" Của CDC Trở Lại Với Những Mẫu Chuyện Có Nhiều Tác Động Để Giúp Người Việt Nam Hút Thuốc Lá Bỏ Thuốc

Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) vừa phát hành một loạt quảng cáo thẳng thắn để khởi đầu năm thứ chín của chiến dịch (Tips®) Lời Khuyên Từ Những Người Từng Hút Thuốc. Chiến dịch Tips dựa vào những câu chuyện có thật của những người đang sống với những hậu quả nghiêm trọng lâu dài đến sức khoẻ do hút thuốc lá và do hít phải khói thuốc từ người khác hút.

Quảng cáo sẽ bắt đầu từ ngày 27 tháng Tư cho đến ngày 11 tháng Mười trên các hệ thống đài truyền hình toàn quốc, các phát thanh trực tuyến, và trên mạng. Các quảng cáo Tips mới nhất sẽ tiếp tục chia sẻ những câu chuyện riêng của những người đang bị bệnh liên quan đến hút thuốc lá. Thêm vào đó, quảng cáo mới sẽ kể những câu chuyện của các thành viên trong gia đình mà phải chăm sóc cho người thân bị bệnh do hút thuốc lá. Chăm sóc cho một người thân bị bệnh liên quan đến hút thuốc lá có thể ảnh hưởng nhiều phương diện trong đời sống của người chăm sóc, bao gồm khả năng để làm việc hoặc việc giữ gìn sức khoẻ về tinh thần và thể xác.

Tiến sĩ Corinne Graffunder, giám đốc Văn phòng phụ trách về Hút thuốc và Sức khoẻ của Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) phát biểu: "Những người tham gia vào các quảng cáo mới này đại diện cho tiếng nói của những người Mỹ gốc Á-châu mỗi một ngày đang bị những bệnh mãn tính liên quan đến hút thuốc lá. Bằng cách can đảm chia sẻ những câu chuyện cá nhân của mình, họ cũng thúc đẩy người Mỹ gốc Á-châu trong việc quyết định liên quan đến tính mạng mà bỏ hút thuốc."

Tiến sĩ Shu-Hong Zhu, Giáo-sư Y học Gia đình và Sức khoẻ Cộng đồng tại Đại học California San Diego chia sẻ: "Chiến dịch Tips của Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) có hiệu quả trong việc gây sự chú ý đến những tác hại của việc hút thuốc và kết nối mọi người với các nguồn trợ giúp để bỏ thuốc lá. Là một người đã từng làm việc và nghiên cứu sức khoẻ cộng đồng về việc bỏ thuốc lá trong nhiều năm, tôi biết rất rõ về những tai hại khủng khiếp của việc hút thuốc lá. Asian Smokers’ Quitline (ASQ) tận tâm giúp các cộng đồng người Trung Hoa, Đại Hàn và Việt Nam tại Hoa Kỳ hiểu được hậu quả thật sự và chết người bởi hút thuốc lá, và hỗ trợ cho họ trong quá trình cai thuốc. Hãy gọi ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt tại 1.800.778.8440 hoặc ghi danh trên mạng tại www.asq-viet.org để nhận trợ giúp miễn phí. Những người hút thuốc có thể nhận được hai tuần miếng dán nicotine miễn phí."

Ngoài những tai hại đến sinh mạng của mọi người, việc hút thuốc lá cũng có ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế Hoa Kỳ. Một năm, việc hút thuốc làm hao tốn hơn 300 tỷ đô la, trong đó bao gồm gần 170 tỷ đô la là chi phí về y tế trực tiếp cho người lớn và hơn 156 tỷ đô la tổn thất do giảm năng suất. Chiến dịch Tips cũng là một sự đối phó quan trọng những quảng cáo và cổ động về thuốc lá mà hàng tỷ đô la đã đổ vào mỗi năm.

Tại Hoa Kỳ, hút thuốc vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong mà có thể ngăn ngừa được. Mỗi năm, hút thuốc lá gây tử vong cho khoảng 480,000 người Mỹ và có 16 triệu người tại Hoa Kỳ hiện đang bị những bệnh lý do hút thuốc lá. Gần 70% người hút thuốc nói rằng họ muốn bỏ thuốc. Chiến dịch này khuyến khích những người Việt Nam hút thuốc lá gọi ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt tại 1.800.778.8440 hoặc ghi danh trên mạng tại www.asq-viet.org để được giúp bỏ hút thuốc miễn phí. ASQ cũng giúp những người đã bỏ thuốc lá nhưng vẫn còn vất vả để duy trì việc bỏ thuốc. Những người không hút thuốc cũng có thể gọi ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt tại 1.800.778.8440 để tìm hiểu cách giúp người thân bỏ thuốc lá.

Chi Tiết về ASQ

Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt là một dịch vụ của Asian Smokers’ Quitline (ASQ) được tài trợ bởi Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC). ASQ cung cấp các dịch vụ cai thuốc lá dựa trên nghiên cứu, hoàn toàn MIỄN PHÍ, bằng tiếng Quảng Đông, Phổ Thông, Đại Hàn và Việt Nam, cho cộng đồng Á Châu tại Hoa Kỳ. Người hút thuốc hội đủ điều kiện có thể nhận được hai tuần miếng dán nicotine miễn phí. Nghiên cứu cho thấy những người hút thuốc mà ghi danh vào dịch vụ của chương trình ASQ tăng cơ hội gấp đôi để cai thuốc lá thành công.

Giờ làm việc của ASQ: Thứ Hai đến thứ Sáu, 7 giờ sáng đến 9 giờ tối giờ miền Tây Hoa Kỳ (10 giờ sáng đến 12 giờ đêm giờ miền Đông Hoa Kỳ)

