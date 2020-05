Dân Biểu Harley Rouda tham gia buổi phát tặng thức ăn và trang bị bảo hộ y tế tại Alta Gardens Care Center

Vào lúc 11:30 trưa ngày Thứ Hai 18/05/2020, Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda (Địa hạt 48) đã tham gia cùng tổ chức Nail It For America trong buổi phát tặng thức ăn và trang bị bảo hộ y tế cho bác sĩ, y tá, nhân viên của Alta Gardens Care Center, một trung tâm điều dưỡng y tế chuyên phục vụ cho cộng đồng Việt Nam, cơ sở đặt tại 13075 Blackbird St., Garden Grove (đối diện bệnh viện Garden Grove).

Tổ chức Nail It For America cho biết đây là buổi phát tặng thứ 100 của tổ chức này dành cho những người đứng ở tuyến đầu của nước Mỹ trong nhiệm vụ chống trả đại dịch CoVID-19.

Trong buổi phát tặng, Nail It For America và Dân Biểu Rouda đã gởi đến bác sĩ, y tá, nhân viên của Alta Gardens Care Center những phần thức ăn của Lee’s Sandwiches, cùng nhiều loại trang bị bảo hộ y tế khác nhau. Ông đã gởi lời cảm ơn đến toàn thể nhân viên của trung tâm, cũng như những nhân viên y tế trên toàn nước Mỹ, những anh hùng đích thực trong thời gian qua.

Cũng nhân dịp này, Dân Biểu Rouda đã trao bằng khen cho Nail It For America vì những việc làm rất có ý nghĩa trong việc đền ơn đáp nghĩa đối với những người đứng ở tuyến đầu chống COVID-19. Đa số những thành viên của tổ chức này thuộc ngành nail, một ngành công nghiệp quan trọng của cộng đồng gốc Việt đang chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch cúm coronavirus gây ra. Có đến 80% các tiệm làm móng tay tại California là do người Việt làm chủ. Dân Biểu Rouda nhắc lại sự kiện mới đây ông đã cùng hai vị Dân Biểu Liên Bang khác là Alan Lowenthal và Lou Correa gởi thư đến Thống Đốc California Gavin Newsom, kêu gọi Thống Đốc cung cấp các hướng dẫn an toàn cho các tiệm làm móng tay và các tiệm chăm sóc cá nhân khác, nhằm giúp họ chuẩn bị để mở cửa trở lại tại California.

Trong phần trả lời phỏng vấn với giới truyền thông, Dân Biểu Rouda cho biết ủng hộ việc sắp xếp, tổ chức để cho ngành nail có thể từng bước đi vào hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất. Các chủ tiệm nail cần theo dõi các hướng dẫn cụ thể từ các cơ quan liên bang, tiểu bang, quận hạt để có thể mở cửa trở lại một cách an toàn, tránh việc lây nhiễm dịch bệnh có thể bùng phát trở lại. Dân Biểu Rouda cũng nhắc đến những nguồn trợ giúp tài chính của chính quyền các cấp, có thể giúp các doanh nghiệp nhỏ như ngành nail giảm nhẹ sự khó khăn hiện tại. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết những thông tin về nguồn trợ giúp này của các cơ quan chính phủ phải được phổ biến bằng nhiều ngôn ngữ ngoài tiếng Anh, trong đó có ngôn ngữ Việt. Điều này sẽ giúp đỡ nhiều cho những cư dân sử dụng chủ yếu là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. (VB)