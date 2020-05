Vũ Hán - Tàu Cộng Làm Ác Gặp Ác

Mở bài

Mỗi ngày tôi nhận được khoảng 20 email do bạn bè chuyển tới. Nội dung chủ yếu là xoáy vào đại dịch Coronavirus-Vũ Hán. Một email đặc biệt do chị Tống Mỹ Loan, Nantes, Pháp, với tựa đề Vũ Hán đang ở tình trạng bị đe dọa như ngàn cân treo sợi tóc, do đập Tam Hiệp bị vỡ.

Vũ Hán phát tán ra Coronavirus-Vũ Hán, gây kinh hoàng trên 212 quốc gia và dùng lãnh thổ với 4,519, 986 ca nhiễm, số tử vong 316, 026 người (14-5-2020). Đồng thời Vũ Hán đang bị đe dọa bởi một tai họa kinh hoàng, là vỡ đập Tam Hiệp.

Vũ khi nước của Trung Cộng là mối đe dọa của chính họ. Trung Cộng dùng nguồn nước làm năng lượng chạy máy phát điện, và làm vũ khí khống chế các quốc gia Đông Nam Á, nhưng bị trời hại, vũ khí nầy hiện là mối đe dọa 6 tỉnh lớn có thể bị san bằng thành bình địa dưới mặt nước khi đập Tam Hiệp bị vỡ.

Đúng là trời bất dung gian đảng. Làm ác gặp ác.

Đập thủy điện Tam Hiệp

Trung Quốc gọi đập Tam Hiệp là kỳ quan kiến trúc vĩ đại nhất kể từ khi xây dựng Vạn Lý Trường Thành. (Ảnh Reuters)



Đập thủy điện Tam Hiệp (Three Gorges Dam) được xây chặn ngang sông Dương Tử (Yangtze River), còn gọi là Trường Giang. Tam Hiệp là đập thủy điện lớn nhất thế giới. Con đập được chính thức xây dựng vào tháng 11 năm 1997 và hoàn thành đưa vào xử dụng ngày 4-7-2012. Đập cung cấp năng lượng để chạy 32 máy phát điện (Turbine) sản xuất nguồn điện 22,500 Megawatts (MW). Chi phí xây dựng 75 tỷ USD. Trên 2 triệu người phải di chuyển ra khỏi khu vực để lấy đất xây hồ chứa nước cho con đập.

Hồ chứa nước của đập Tam Hiệp

Hồ chứa nước dài 2,355m, cao 185m, chứa 116,000 m3 nước. Mực nước ở đập Tam Hiệp cao 185m so với mặt nước biển, và cao hơn hạ nguồn sông Dương Tử 100m. Đặc tính của nước là từ trên cao chảy xuống thấp, nước sông Dương Tử chảy ra biển.

Công trình xây đập



Xử dụng 27.2 triệu khối bê tông. 463,000 tấn thép (Đủ xây 63 tháp Eiffel). Đào 102.6 triệu mét khối (M3) đất. Thành vách của đập cao 181m so với nền đá ở đáy hồ.

3. Nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp

3.1. Sự biến dạng của đập Tam Hiệp











Ngày 1-7-2019, một học giả tên Lãnh Sơn đưa ra hai tấm hình, một tấm cho thấy đập là một con đường thẳng, so với tấm hình kia thì thấy con đập biến dạng rõ rệt. Thêm vào đó hai bên bờ sông Dương Tử bị lở sạt.

Ông nầy cho biết, một khi đập vỡ thì một nửa Trung Quốc sẽ rơi vào cảnh khốn khổ. Một phần ba (1/3) diện tích của vùng thịnh vượng nhất, bao gồm Vũ Hán, (11 triệu dân), Nam Kinh, Thượng Hải, bị thiệt hại nặng nề. Vũ Hán là thành phố nằm sát con đập Tam Hiệp nên lãnh đủ cơn thịnh nộ của sóng thần gồm 116,000 mét khối nước của hồ. Trung Cộng khó tránh được cơn đại hồng thủy nầy.

3.2. Thiệt hại kinh hoàng của vỡ đập





Ảnh nhìn từ Google Maps cho thấy đập Tam Hiệp uốn cong bất thường





Dự tính có hàng ngàn thành phố lớn nhỏ bị chìm trong nước từ 5 đến 10m. Các công ty, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, du lịch bị tàn phá và theo dòng nước bị cuốn trôi tất cả ra biển Hoa Đông.

Thiếu điện, khoa học, kinh doanh, công nghệ tan tành. Ngoài việc con đập bị biến dạng, các chuyên gia cho rằng đập Tam Hiệp chỉ bị vỡ khi bị tấn công mạnh mẽ hoặc bị động đất.

Đập Tam Hiệp vỡ thì 6 tỉnh miền Bắc Trung Quốc trở thành bình địa dưới biển nước.

Chính quyền đã nhiều lần trấn an và cho biết tin tức đó vô căn cứ. Tờ Beijing News thừa nhận: “Đập Tam Hiệp có biến dạng, nhưng đó là trạng thái bình thường, vô hại. Những tin tức về vỡ đập là giả mạo”.

Ngày 11-11-2019, tin vỡ đập Tam Hiệp do biến dạng và sạt lở nên chính quyền đã di tản 100,000 dân ra khỏi khu vực. Nguồn tin không được nhà nước kiểm chứng.

Đập thủy điện của Trung Quốc bị đe dọa bởi những trận động đất

Thảm họa của động đất ở Trung Quốc

1). Động đất năm 1976 tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc.

Động đất đo được 7.8 độ Richter. Gây thương vong lớn nhất trong thế kỷ 20. Thiệt mạng 655,000, bị thương nặng 164,000 và thiệt hại trên 10 tỷ nhân dân tệ.

2). Những trận động đất ở tỉnh Tứ Xuyên

Tứ Xuyên là tỉnh hứng nhiều trận động đất, gây thiệt hại nhất ở thế kỷ 20, với 300 trận từ 3 độ Richter trở lên.

a. Động đất năm 2008 đo được 7.8 độ Richter, gây thiệt mạng 69,000 người. Bị thương nặng 292,481. 18,000 mất tích.

b. Động đất ở Tứ Xuyên ngày 2-2-2020. Cường độ 5.1 độ Richter, kéo dài 10 phút trong thời gian dịch cúm Coronavirus-Vũ Hán đang hoành hành tại Trung Quốc. Họa vô đơn chí, tai họa không đến một mình. Ác giả ác báo. Làm ác gặp ác.

Hệ thống bảo vệ đập Tam Hiệp

Ông Hoàng Vạn Lý (Huang Wanli), một chuyên gia thủy lợi nổi tiếng của Trung Quốc cho biết: “Nếu nước ngoài tấn công thì đập Tam Hiệp là mục tiêu hàng đầu”.

Đập Tam Hiệp, Bắc Kinh và Thượng Hải, là ba vị trí chiến lược quan trọng nhất, liên kết chặt chẽ với nhau trong việc phòng thủ. Khi một trong ba vị trí nầy bị tấn công, thì toàn bộ lực lượng vũ trang của Trung Quốc phản công, nhắm vào những địa điểm phát xuất vũ khí tấn công. Do đó, một quốc gia đơn độc sẽ không dám tấn công vào một trong ba vị trí nêu trên. Nói rõ ra là không dám tấn công đập Tam Hiệp

Tuy nhiên, chỉ cần một quả mìn 2 kg cũng có thể làm đập tan vỡ, vì thế việc bảo vệ hồ chứa nước của đập Tam Hiệp được thực hiện rất nghiêm nhặt. Ông Hoàng Vạn Lý cho biết: “Một ngày nào đó, con đập không chịu nổi sức ép của nước trong hồ đưa đến vỡ đập” Quả mìn 2kg phá vỡ đập trong tình trạng đó.

Bảo vệ chân hồ

Lực lượng cảnh sát cơ động, trang bị vũ khí nặng, thiết bị dò mìn, tháo gỡ mìn, đồng thời súng cao xạ phòng không cũng được bố trí.

Hệ thống cảnh báo sớm

Một hệ thống radar do Trung Quốc chế tạo đặc biệt cho việc bảo vệ đập Tam Hiệp. Hệ thống radar nầy có khả năng hoạt động trong khu vực có bán kính 70km. Được xem như cây dù trong việc bảo vệ con đập.

Hệ thống phòng thủ từ xa

Hai sư đoàn máy bay chiến đấu loại tiêm kích (Không chiến) lớp J-11, thế hệ 4.5, tương đương với máy bay Hoa Kỳ, F-16 và F/A-18. Hai sư đoàn nầy được bố trí ở hai tỉnh Trùng Khánh và Côn Minh, tạo thành một màng lưới bảo vệ con đập. Thêm vào đó, cũng còn có những giàn phóng tên lửa đạn đạo (Cruise missile) và hành trình (Ballistic missile) tầm ngắn góp phần bảo vệ đập.

Ngoài Trùng Khánh và Côn Minh, Trung Quốc còn một màng lưới bảo vệ xa ở 3 tỉnh Giang Tây, Quý Châu và An Huy.

Một Thiếu tướng Trung Cộng, ông Trương Triệu Trung nói rằng: “Trung Quốc có vũ khí hạt nhân nên có khả năng tấn công trả đủa các nước ngoài bằng vũ khí hạt nhân. Tên lửa Tomahawk của Mỹ tấn công Tam Hiệp như con muổi đốt vào Inox”.





Bom MOP B-2 Spirit Stealth Bomber





Các nhà phân tích cho rằng chỉ có bom siêu nặng MOP (Massive Ordnance Penetration) của Mỹ mới phá được đập nầy.

Bom siêu nặng MOP, mẹ của các loại bom, dài 6.2m. Đường kính 0.8m, nặng 13,608kg. Đầu nổ 2,404kg, xuyên phá 61m.

Phi cơ ném bom chiến lược tàng hình B-2 chỉ mang được 1 quả mà thôi.





6. Việt Nam hết đánh võ mồm đến đánh giặc giấy

6.1. Đánh võ mồm

Khẩu chiến là do cái miệng của bà phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thực hiện bằng những lời “phản đối”. Phản đối tất cả những gì mà bọn Trung Cộng thực hiện trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Phản đối thì đúng, nhưng không làm gì cả, ngoài cái miệng.

Một ngàn lẻ một (1001) phản đối, phản đối xong xem như đã lên tiếng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Chấm hết.

Phản đối suốt 21 năm, đó là phản đối việc Trung Cộng cấm đánh bắt cá 3 tháng mùa hè, để thủy sản sanh đẻ. Trung Cộng bắt đầu ra lịnh cấm từ năm 1999 đến nay (2020) là 21 năm.

Phản đối xong thì chờ sang năm tới sẽ phản đối tiếp.

Lại tiếp tục đấu võ mồm.

Ngày 11-5-2020, báo Người Việt đưa tin, Việt Nam bác bỏ lịnh cấm đánh bắt cá của Trung Cộng. Phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng lên tiếng: “Việt Nam bác bỏ quyết định đơn phương của Trung Quốc. Lịnh cấm không có giá trị”.

Vừa qua, ngày 3-4-2020, hai tàu của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Cộng đánh chìm và sau đó đem trả 8 ngư dân cho Việt Nam.

Tiếp tục khẩu chiến. Phát ngôn viên Tàu Cộng Zhao Lijian (Triệu Lập Kiên) đấu khẩu: “Việt Nam không có quyền bình luận về lịnh cấm đánh bắt cá mùa Hè của Trung Quốc trên vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc”.

Hải quân Việt Nam ở đâu khi ngư dân gặp nạn?

Ngư dân than phiền, mỗi khi thấy tàu Trung Quốc xuất hiện từ xa, ngư dân gọi, báo cáo cho Hải Quân nhưng không thấy trả lời. Đến khi bị tàu TQ tấn công, đánh đập, cướp phá xong, khi vào bờ thì mới thấy tàu HQ/VN ở đó.

Trên Facebook của mình, HQ/VN trả lời: “Nhiều bạn hỏi khi đó chúng tôi ở đâu. Chúng tôi chỉ im lặng, không biết trả lời thế nào, vì chúng tôi cũng đang ở trên biển mà biển nước ta rất rộng. Hải Quân và Cảnh Sát Biển dù đã nổ lực tuần tra cũng khó lòng bao quát được hết”. Cũng có thể là ngư dân VN ở Trường Sa mà Hải Quân VN tuần tra ở vùng biển Indonesia.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khuyến cáo, tàu gỗ bị đâm chìm thì chúng ta mua tàu vỏ sắt, bị đâm thì chỉ móp méo chút đỉnh, nhưng chúng ta còn cái mạng sống để quyết tâm bám biển.

1). Những phản đối Trung Cộng ở Hoàng Sa

Từ ông trán sói đến bà đồng tính, phản đối bọn Trung Cộng ở Hoàng Sa về những vụ việc cụ thể như sau:

Trung Cộng lập thành phố Tam Sa ở đảo Phú Lâm. Tổ chức du lịch đến Tam Sa. Xây nhà chiếu phim. Đưa máy bay chiến đấu đến Hoàng Sa, tập trận ở đảo nầy…

2). Những phản đối Trung Cộng ở Trường Sa.

Cái lưỡi không xương của bà phát ngôn viên phản đối Trung Cộng ở Trường Sa, qua những vụ việc như sau:

Trung Cộng xây đảo nhân tạo. Có 6 cái đảo nhân tạo thì phản đối cả chục lần, phản đối từ nạo vét, cơi nới, bồi đắp… cho đến khi hoàn thành đảo nhân tạo. Việc lập đường bay ở Đá Chữ Thập. Xây nhà máy điện hạt nhân. Lập giàn radar. Thực hiện khinh khí cầu để quan sát toàn bộ hoạt động của Việt Nam. Quân sự hóa các đảo. Những hành động gây phức tạp tình hình, tạo bất ổn đe dọa hòa bình. Cấm ngư dân Việt Nam đánh cá trong vùng biển hình lưỡi bò…Phản đối tất cả những vụ việc nêu trên.

Và mới đây, ngày 14-5-2020, bà Lê Thị Thu Hằng lên tiếng phản đối Trung Cộng về việc đưa máy bay cảnh báo sớm KJ-500, KQ-200 và trực thăng Z-8 đến Đá Chữ Thập

Tóm lại, Việt Nam đã thực hiện một ngàn lẻ một (1001) phản đối trước việc Trung Cộng cướp biển đảo của mình.

Bọn Trung Cộng biết rằng đó là phản đối lấy lệ, để cho người dân Việt Nam biết rằng Đảng CSVN cũng lên tiếng bảo vệ lãnh thổ của quốc gia bằng miệng.

Phản đối cứ phản đối, cướp biển đảo cứ tiến hành từng bước theo “chiến thuật tằm ăn dâu”. “Chó sủa mặc chó, đoàn lữ hành cứ đi”. (The dogs bark, but the caravan goes on).

6.2. Đánh giặc giấy

Ngoài việc đấu võ mồm ra, còn có trận giặc giấy, tức là đấu nhau bằng công hàm, bằng giấy.

Ngày 30-3-2020, Việt Nam gởi công hàm số 25/HC 2020 đến Ủy Ban Ranh Giới Thềm Lục Địa LHQ, nhấn mạnh, Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý, khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Công hàm trên của Việt Nam phản đối công hàm của Trung Quốc đề ngày 23-3-2020, Trung Quốc tuyên bố rằng họ có chủ quyền lịch sử của Tây Sa (Hoàng Sa) và Nam Sa (Trường Sa). Chủ quyền cả về đáy biển, lòng đất và cả trên không nữa.

Ngày 10-4-2020, Việt Nam gởi thêm hai công hàm đến Ủy Ban Ranh Giới Thềm Lục Địa LHQ, để khẳng định chủ quyền Trường Sa đối với công hàm của Malaysia và Philippines.

Thật ra, những công hàm nầy chỉ là thủ tục bình thường về ngoại giao. Ví dụ như quốc gia A tố cáo quốc gia B về vụ việc gì đó, nếu B không trả lời thì được xem như đồng ý.

Hơn nữa, Ủy Ban Ranh Giới Thềm Lục Địa LHQ không có quyền hạn để xét xử, họ chỉ nhận đơn rồi cho vào hồ sơ lưu trữ. Thế là xong.

7. Trung Cộng thành lập hai huyện Tây Sa và Nam Sa

Ngày 18-4-2020 Trung Cộng tuyên bố đã lập hai đơn vị hành chánh cấp huyện là huyện Tây Sa (Xisha district) ở Hoàng Sa và Nam Sa (Nansha district) thuộc Trường Sa. Tàu Cộng cho đó là thành tích mang tính lịch sử vì đã thu hồi lại những đảo bị Việt Nam chiếm giữ. “Sát Việt khấu vi Nam Sa chi chiến tế kỳ”. (Tức là giết bọn giặc cỏ Việt Nam để làm lễ tế cờ trong trong cuộc chiến thu hồi Nam Sa).

Trung Cộng từng bước chiếm lãnh thổ Việt Nam bằng mọi cách. Tìm nhân sự Hán nô.

Thứ nhất là sử dụng những tên tay sai bán nước cắt đất dâng biển cho họ. Cụ thể là dùng truyền nhân của Lê Chiêu Thống là Lê Đức Anh bán nước bằng một màn kịch đánh cuội gọi là “Trận hải chiến Trường Sa năm 1988”. Hải chiến ra trận cấm nổ súng. Lê Đức Anh chỉ là một tên phu cạo mủ dốt nát ở đồn điền Lộc Ninh nên hành động bán nước lộ liễu bằng việc ra trận bảo vệ đất nước với lịnh cấm nổ súng. Rồi lại khai man lý lịch là được kết nạp vào Đảng.

Thứ hai là dùng tên tay sai nham hiểm đầy mưu ma chước quỷ, gian trá, quỷ quyệt, bán nước bằng những bước rất tinh vi, người dân khó phát hiện. Đó là Nguyễn Phú Trọng.

Trọng đã dâng khu Vân Đồn cho quan thầy khựa, rồi dùng luật để hợp thức hóa, nhưng bị trời hại, vì người dân đã biết âm mưu nầy, nên biểu tình phản đối. Dự luật đấu thầu không thành luật, cuộc đấu thầu không tổ chức được, nhưng quan thầy Tàu khựa tự cho mình trúng thầu và đã hoàn tất lô thầu ở đặc khu Vân Đồn.

Ngoài việc cắt đất dâng biển, Nguyễn Phú Trong còn hủy bỏ văn hóa Việt Nam, đó là cho hai tên Hán ngụy Bùi Hiền và Hồ Ngọc Đại thực hiện.





Hai tên Hán ngụy Bùi Hiền và Hồ Ngọc Đại

Hai tên Hán gian nầy đưa ra cách đánh vần mới, chữ viết mới gọi là « Công nghệ giáo dục ». Trước năm học 2018-2019, nhà nước cho in 3 triệu cuốn sách dạy đánh vần và chữ viết lớp 1, cụ thể như sau :





Luật giáo dục . Luật Záo Zụk





Điều 7. Ngôn ngữ dùng trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác; dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số; dạy ngoại ngữ.





Điều 7 trong câu trên được viết như sau:





Diều 7. Qôn qữ zùq coq n’à cườq và kơ sở záo zụk xák; zạy và họk tiếq nói, cữ viết kủa zân tộk wiểu số; zạy qoại qữ.





* Ngôn ngữ : Qôn pữ * Tiếng nói : Tiếq nói * Giáo dục : Záo zụt

Trục trặc : Cụk cặk * Anh chức: An’ cứk * Phục chức : Fụk cứk





Kiều thăm mộ Đạm Tiên - Kiều qăm mộ Đạm Tiên

Trăm năm trong cõi người ta – Căm năm cow kõi wười ta

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau – Cữ tài cữ mệnh xéo là ghét nhau

Trải qua một cuộc bể dâu – Cải kua một kuộk bể zâu

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng – Nhữw điều côw qấy mà đau dớn lòw.

Theo chương trình, học sinh lớp 3 sẽ được dạy chữ Hán.









Tội phản quốc của Nguyễn Phú Trọng ràng ràng như thế mà người dân vẫn còn vô cảm không có phản ứng nào cả. Chỉ có một số ít trí thức và tướng lãnh nghỉ hưu lên tiếng lèo tèo, rời rạc, bị gió thổi bay đi.

Nếu ông Trọng còn chút ít liêm sỉ thì nên tự kiểm điểm hành vi bán nước của mình đối với tổ quốc và dân tộc.

Ngoài Vân Đồn ra, Nguyễn Phú Trọng còn dâng cảng Hải Phòng cho bọn quan thầy khựa của ông ta, dưới danh nghĩa là đặt cảng Hải Phòng vào mắc xích đầu tiên của chiến lược “Một vành đai. Một con đường” (Nhất đới. Nhất lộ) của Tập Cận Bình. Cụ thể là cho Trung Cộng sử dụng cảng Hải Phòng để tiếp tế cho các tỉnh phía nam của họ.

Ông Trọng đã thành công trong những việc bán nước, là từng bước Hán hóa người Việt Nam, đó là dùng mưu chước cho cả nước dùng tiền Trung Cộng là nhân dân tệ một cách bán chính thức. Công văn cho 7 tỉnh biên giới được dùng tiền Tàu trong việc mua bán. Trên thực tế, 7 tỉnh biên giới không có khả năng sản xuất những mặt hàng mà con buôn Tàu cần mua, thế là những mặt hàng của các nhà sản trên cả nước được đem ra bán ở 7 tỉnh biên giới. Mua bán bằng nhân dân tệ, vì Việt Nam được xem như đã lệ thuộc vào nước mẹ rồi.

Một âm mưu gian trá nữa là xóa bỏ biên giới Việt-Trung, người Tàu tự do đi lại vào Việt Nam, lập những khu phố Tàu trên đất nước nầy để Việt Nam trở thành một khu tự trị của sắc tộc Việt Nam thuộc Bắc Kinh, theo thỉnh cầu của Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng hồi năm 1990 tại Thành Đô. Hiện nay, người Tàu nắm giữ 162,000 hecta (1 hecta (ha) đất =1 mẫu=10,000m2.), trong đó có những nơi trọng yếu, thuộc biên giới và ven biển. Đó là những vị trí làm bàn đạp cho quân Trung Cộng đặt chân vào chiếm Việt Nam khi Hán ngụy phản chủ.

8. Trung Cộng đòi Việt Nam phải rút quân ra khỏi Trường Sa

Ngày 17-4-2020, ngay sau khi tuyên bố thành lập hai huyện Tây Sa và Nam Sa trực thuộc thành phố Tam Sa ở đảo Phú Lâm ( Hoàng Sa). Bắc Kinh gởi công hàm lên LHQ, khẳng định họ có”quyền chủ quyền” và “quyền tài phán” trên vùng biển hình lưỡi bò bao trùm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Căn cứ vào chủ quyền “trời cho” đó, Trung Cộng buộc Việt Nam phải rút quân ra khỏi Trường Sa.

Nhà cầm quyền Việt Nam ra công bố, đòi Trung Cộng rút lại quyết định đó.

Để đáp lại, Trung Cộng đưa công hàm ngày 14-9-1958 do Phạm Văn Đồng ký, gởi cho Thủ tướng Chu Ân Lai, công nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ của Trung Quốc. Việt Cộng cứng họng.

Đương nhiên là Nguyễn Phú Trọng không thể rút quân ra khỏi Trường Sa, và cũng đương nhiên là Tập Cận Bình cũng không từ bỏ Biển Đông.

Vậy bà con thử đoán xem vụ việc nầy được giải quyết như thế nào?

Bổn cũ soạn lại. Mưu cao của ông Trọng cộng với mu thâm của bà chủ tịch quốc hội, một đạo luật công nhận Việt Trung sẽ hợp tác khai thác chung ở vùng biển Trường Sa, do Việt Nam quản lý. Thế là các loại tàu bè của Trung Cộng được tự do, thoải mái đi lại trên các vùng biển của Việt Nam. Các cơ sở phục vụ đời sống cho công nhân dầu khí, như nhà ở, bịnh xá, nhà kho, bến cảng…được xây dựng trên bờ đất nước Việt Nam. Việc dò tìm dầu khí không có giới hạn thời gian, có thể vài ba năm, cả chục năm…Kết quả là có cả mấy chục ngàn con lai Tàu được sanh ta tại Việt Nam. Chỉ một tỉnh Lâm Đồng mà đã có hơn 3,000 con nít Việt-Trung rồi, mà quê cha đất tổ của họ là một cường quốc trên thế giới. Trung Quốc.

Về các đảo do Việt Nam quản lý ở Trường Sa, thì do 50 ngàn tàu của dân quân biển Trung Cộng bao vây, quấy phá, tạo căng thẳng tình hình…Trong khi đó Tàu Cộng trong nước Việt Nam cũng gây căng thẳng bằng mọi cách. Trước sau gì Việt Nam cũng hoàn toàn chính thức thuộc về tay Trung Cộng. Rõ ràng là đảng CSVN tiếp tục truyền thống bán nước. Không thể chối cãi được.

Hội nghị Trung ương 12 từ ngày 11 đến 14-5-2020 đang tìm người thừa kế Lê Đức Anh, Nguyễn Phú Trọng, mà sứ quán Trung Cộng gợi ý.

8.1. Những đảo do Việt Nam quản lý ở Trường Sa

Việt Nam quản lý 7 đảo, 16 bãi đá chìm và 3 bãi đá ngầm. Quân số của Việt Nam ở Trường Sa là khoảng 2 ngàn người.

Đảo Song Tử Tây (Southwest Cay), Đảo Trường Sa Lớn (Spratly Island), lớn thứ tư trong quẩn đảo Trường Sa. Đảo An Bang (Amboyna Cay), Bãi Đá Ngầm (Barque Canada Reef). Ngoài ra còn các đảo như sau: Trường Sa Đông, Nam Yết, Sơn Ca, Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông, Bãi đá Tốc Tan, Thuyền Chài, Đá Cô Lin, Đá Núi Le, Đá Lát, Đá Đông, Đá Len Đao. Đá Núi Thi, Đá Tiên Nữ…

8.2. Trung Cộng quản lý 9 bãi đá chìm





Đa số những đảo nầy do Việt Cộng Lê Đức Anh dâng nạp cho Tàu Cộng trong trận gọi là “Hải chiến Trường Sa ngày 14-3-1988” đặc biệt là lịnh “ra trận cấm nổ súng”. Trung Cộng đang kiểm soát các thực thể như sau:

Đá Châu Viên (Cuarteron Reef), Đá Chữ Thập (Fiery Reef), Đá Gaven (Gaven Reef), Đá Gạc Ma (John South Reef), Đá Vành Khăn (Mischief Reef), Đá Subi, Đá Ba Đầu (Whitson Reef), Đá Huy Cơ (Hughes Reef). Trung Cộng chiếm từ tay Philippines Đá Bãi Cạn (Scarboroug). Trung Cộng đã xây những bãi đá chìm nầy thành đảo nhân tạo.





Chung quy cũng bởi thằng Anh

Tiếp tay bán nước rạng danh bác Hồ

Hồ rằng thằng đó xứng danh

Toàn dân phải để hai ngày quốc tang.





9. Vũ khí nước của Trung Cộng





Trung Cộng lợi dụng ưu thế là chiếm thượng nguồn của hai con sông Dương Tử và Mekong, vừa dùng năng lượng nước để chạy máy phát điện, vừa dùng nước làm vũ khí khống chế các quốc gia hạ nguồn. Ngày 28-10-2019, tờ báo Nhật Nikkei Asian Rewiew, giáo sư Ấn Độ Brahma Chellaney đã vạch mặt thủ đoạn của Trung Cộng qua bài: “Trung Quốc biến nguồn nước thành vũ khí, gây thêm hạn hán ở châu Á - China is weaponizing water and worsening droughts in Asia”.





9.1. Sông Mekong





1). Nguồn gốc

Sông Mekong bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng, dưới chân dãy núi Himalaya (Hy Mã Lạp Sơn)

Dãy Himalaya nằm giữa biên giới 5 nước là Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Nepal và Bhutan, có trên 100 ngọn núi cao trên 7,000 mét, trong đó ngọn Everest cao nhất thế giới là 8,848 mét. Một tảng băng khổng lồ bao phủ quanh năm trên hàng trăm ngọn núi đó. Khi nhiệt độ tăng, hoặc mùa mưa, một số băng tan chảy thành nước, theo hàng ngàn khe núi từ trên đỉnh chảy xuống chân núi.

Chân núi phía Trung Quốc là một cao nguyên cao trên 4,000 mét thuộc tỉnh Thanh Hải và cao nguyên Tây Tạng.





Hồ khổng lồ trên cao nguyên Tây Tạng *Mekong màu xanh trên bản đồ



Nước từ các đỉnh núi chảy xuống, tích tụ vào một cái hồ khổng lồ trên cao nguyên. Đặc tính của nước là chảy từ trên cao xuống chỗ thấp. Do đó, nguồn nước nầy chảy qua cao nguyên Tây Tạng, xuống tỉnh Vân Nam, qua Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, qua đồng bằng Nam Bộ rồi chảy ra Biển Đông . Đó là sông Mekong.

Chiều dài sông Mekong từ 4,200 Km.

Phần Mekong trong lãnh thổ Trung Quốc được gọi là sông Lan Thương, phần ở Lào và Thái Lan được gọi là Mènam Khong, người Campuchia gọi là Mékongk hay Tông-lê Thơm và Việt Nam gọi là sông Cửu Long vì nó chảy ra Biển Đông bằng 9 cửa sông.

Từ thủ đô Phnom Penh, Campuchia, sông Mekong chia làm hai nhánh chảy vào Việt Nam, là Sông Tiền và Sông Hậu, đổ nước ra biển bằng 9 cửa sông, ví như 9 con rồng nên gọi là Cửu Long

Sông Cửu Long chảy ra biển bằng 9 cửa: Cửa Đại, cửa Tiểu, cửa Hàm Luông, cửa Cổ Chiên, cửa Cung Hầu, cửa Ba Lai, cửa Định An, cửa Tranh Đề và cửa Ba Thắc (Bassac). Khoảng thập niên 1970, cửa Ba Thắc bị đất bồi lấp lại, nên Cửu Long còn 8 cửa chảy ra biển.





2). Những con đập thủy điện của Trung Quốc trên sông Mekong

a. Đập Nọa Trát Độ (Nouzhdu Dam)

Con đập nầy nằm ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Cao 261m. Hồ chứa dung tích 21,749 tỷ mét khối (M3) nước.





b. Đập Cảnh Hồng thuộc tỉnh Vân Nam, cao 108m, diện tích hồ 510m2, chứa 249 triệu mét khối (M3) nước.





c. Đập Tiểu Loan (Xiaowan Dam)

Đập cao 292m. Dung lượng 15 tỷ m3 nước. Chi phí xây dựng nhà máy thủy điện Tiểu Loan 3.9 tỷ USD.





d. Đập Mạn Loan (Manwan Dam)





Đập cao 132m, dài 418m. Sức chứa 1.006 triệu m3.





9.2. Trung Cộng kiểm soát nguồn nước trên sông Mekong





Căn cứ vào bốn con đập khổng lồ nầy, Trung Cộng có khả năng kiểm soát nguồn nước bằng cách giữ nước lại các hồ, hoặc xả nước từ các hồ xuống hạ nguồn sông Mekong. Giữ nước tại các hồ tạo ra khô hạn, xả nước tạo ra lũ lụt.





Trung Quốc giữ nước ở thượng nguồn sông Mekong





Tổ chức Eyes on Earth chuyên nghiên cứu về nước do Hoa Kỳ tài trợ, đã kết luận, việc lưu trữ và không xả nước từ các con đập thượng nguồn sông Mekong, đưa đến việc hạn hán ở các quốc gia hạ nguồn, trong đó có Việt Nam.

Do đó, trong hai thập kỷ qua, Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Lào và Myanmar phải chịu đựng những đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong lịch sử.

Ngăn chặn nguồn nước ở thượng nguồn tạo ra thiệt hại kép. Ruộng đồng khô, đất nứt nẻ, lúa chết…Nước biển tràn vào làm chết hoa màu và các loại gia súc, gia cầm.









Hạn hán kéo dài, các dòng sông cạn kiệt khiến cho nước biển tràn vào. Ở Bến Tre, ao hồ, sông rạch bị nhiễm mặn vì nước biển tràn vào nội địa 80km.

Nước mặn cũng làm thiệt hại mọi thứ. Các trại nuôi tôm, “ngao sò ốc hến” gì cũng chết hết. Người dân thiếu nước ngọt để uống và nước sinh hoạt đời sống. Đó là thiệt hại kép.





Trung Quốc xả nước thượng nguồn gây lũ lụt nghiêm trọng





Hồi tháng 10 năm 2019, đó là mùa mưa, nước sông Mekong dâng lên gần đầy ở đập Mạn Loan, vì sợ vỡ đập nên Trung Quốc tháo nước ra, kết quả là một trận lũ lụt kinh hồn bất ngờ đổ ập xuống Đồng bằng sông Cửu Long (ĐB/SCL). Làm chết lúa và các loại hoa màu khác. Gia cầm, gia súc như gà vịt, trâu bò chết vô số kể. Nhà cửa chôn vùi dưới mặt nước, thiệt hại kinh tế trầm trọng.





Những thảm cảnh của người dân ở miền Tây Nam bộ









Đốt lúa tế trời





Đốt lúa tế trời. Bà Đặng Thị Cúc có 5 công lúa (5,000m2), lúa vừa trổ bông thì nước mặn tràn vào làm lúa lép gần hết. Đốt lúa tế trời.

Rơi nước mắt bỏ 50 công lúa (1công=1,000m2). Chị Đặng Thị Út thấy ruộng khô, bom nước vào, không ngờ nước bị nhiễm mặn, lúa lép gần hết. Rơi nước mắt bỏ đi.

Ứa nước mắt bỏ hàng chục tấn hàu, tiền tỷ, đem đi tiêu hủy.





Bãi xác hàu ngày càng dày thêm đồng nghĩa với đói nghèo, nợ nần bủa vây người dân nơi đây.





Tôm cá chết vì ngập mặn





10. Tài nguyên của đồng bằng sông Cửu Long







Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) có những khoáng sản phục vụ xây dựng như cát, sỏi, đất sét để làm gạch ngói.

Về nông nghiệp. ĐBSCL là vựa lúa của nước Việt Nam. Những cánh đồng lúa bao la bát ngát ở các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Long An, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Tiền Giang. VN là nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ ba trên thế giới, sau Thái Lan và Hoa Kỳ.

Những loại cây như mía đường, dừa, xoài, sầu riêng, cam, quít, bưởi và nhiều loại cây ăn trái khác cũng là nguồn lợi đáng kể.

Chăn nuôi cũng phát triển như nuôi vịt, bò, trâu. Vịt được nuôi từng đàn lớn, nhiều nhất là ở Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng.

Kiên Giang là tỉnh săn bắt thủy sản nhiều nhất, 80,000 tấn/ năm. Nghề nuôi tôm xuầt khẩu cũng phát triển mạnh.

Hình ảnh tài nguyên chỉ là quá khứ, trước vũ khí nước của Trung Cộng.

11. Kết luận

Vũ Hán đã phát tán một thứ virus nguy hiểm nhất, gây kinh hoàng cả thế giớ, vì bịnh mà chưa có thuốc chữa trị. Đã có hơn 4 triệu người bị nhiễm bịnh trên 212 quốc gia và vùng lãnh thổ, với số tử vong là 316,026 người (15-5-2020).

Vũ Hán là nguồn gốc gây kinh hoàng trên thế giới, đồng thời, Vũ Hán cũng đang bị đe dọa một cách khủng khiếp, đó là bị chôn vùi toàn bộ dưới biển nước khi đập Tam Hiệp bị vỡ.

Trung Cộng dùng vũ khí nước của sông Mekong để khống chế các quốc gia hạ nguồn, mà Việt Nam bị nặng nhất vì sông Cửu Long tách ra làm hai, là sông Tiền và sông Hậu tỏa ra 9 cửa đổ nước ra biển. Xem như sông Cửu Long bao trùm cả ĐB/SCL cho nên vùng đất miền Tây Nam bộ bị tác động nhiều nhất đối với vũ khí nước của Trung Cộng trên sông Mekong.

Tài nguyên sông Cửu Long không còn phong phú như trước kia nữa. Vũ khí nước là một trong những mưu đồ mà Trung Cộng sử dụng để khống chế những tên đầy tớ có mưu đồ tạo phản.

Trúc Giang

Minnesota ngày 19-5-2020