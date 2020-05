Cư Dân Quận Cam Thất Nghiệp Có Thể Xin Trợ Cấp $800; Cư Dân Thành Phố Santa Ana Có Thể Xin Trợ Cấp Trả Tiền Nhà Tới $1,500, Hạn Chót Nạp Đơn Là 5 Giờ Chiều Thứ Sáu, 22 Tháng 5

Các cư dân Quận Cam là những người bị mất việc làm vì đại dịch có thể xin giúp đỡ và trợ cấp $800 như một phần của chương trình lực lượng lao động được tiểu bang tài trợ, theo bản tin hôm 18 tháng 5 của báo OC Register cho biết.

Chương trình The Orange County Workforce Innovation Opportunity Act được thiết đặt để giúp những người tìm việc làm nâng cao năng khiếu, có được việc làm, cải thiện việc giữ việc làm và tăng lương.

Quận công bố tài trợ $900,000 từ Bộ Nhân Dụng California để hỗ trợ 1,500 cư dân Quận Cam là những người bị ảnh hưởng tài chánh bởi COVID-19.

Những người tham gia có thể xin tài trợ $800 cho các chi tiêu quan trọng như tiền nhà, tiền điện nước, tiền chăm sóc con em và chi phí đi lại.

Những người bị ảnh hưởng có thể nạp đơn xin tại OC One-Stop Centers tại thành phố Irvine và Garden Grove.

Muốn biết thêm thông tin về việc này có thể vào trang mạng www.oconestop.com hay gọi điện thoại tới Trung Tâm the Economic and Business Recovery Call Center ở số điện thoại: 714-480-6500.

Trong khi đó nếu là cư dân tại thành phố Santa Ana thuộc Quận Cam thì có thể xin trợ cấp tới $1,500, theo bản tin của trang mạng www.nbclosangeles.com cho biết hôm 18 tháng 5.

Nếu cư dân Santa Ana không thể trả tiền nhà sau ngày 19 tháng 3 năm 2020, thì họ có thể xin tài trợ $1,500.

Thành phố Santa Ana đã chấp thuận quỹ trợ giúp $500,000 cho các cư dân là những người không thể trả tiền nhà vì đại dịch vi khuẩn corona, và thành phố sẽ tặng các cư dân được chọn là những người xin $1,500, theo thành phố này thông báo cho biết hôm Thứ Hai, 18 tháng 5.

Quỹ này đã được chấp thuận vào ngày 21 tháng 4.

Cư dân Santa Ana là những người gặp khó khăn trong việc trả tiền nhà vì đại dịch thì có thể nạp đơn ngay từ hôm nay, 18 tháng 5 cho đến 5 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 22 tháng 5, với các điều kiện sau đây:

1- Phải là cư dân của thành phố Santa Ana với giấy thuê nhà hiện tại hay giấy thuê nhà tùy thuộc với địa chỉ trong thành phố.

2- Phải hội đủ điều kiện mức thu nhập thấp theo biểu đồ sau đây:

Người nạp đơn phải xuất trình các giấy tờ chứng minh không có đủ khả năng để trả tiền nhà vì đại dịch, được chứng nhận trong một lá thư từ chủ nhà của bạn.

Sau đây là mẫu đơn do thành phố cung cấp, độc giả có thể vào trang mạng để lấy xuống.

SAMPLE LETTER TO YOUR LANDLORD

[Insert Date]

[Insert Landlord or Apartment Company's Name]

[Your Address]

[City, State, ZIP Code]

Re: Notice of Inability to Pay Rent

Dear____________,

I [Insert Tenant’s Full Name] am a tenant at [Insert Home Address]. Please let this letter serve as formal notice that I am unable to pay rent for the month of [Insert Month] due to impacts related to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

I am not able to pay rent at this time because

[Describe the reason you cannot pay: For example,

I am no longer working because I was laid off.

I am no longer working because I have to take care of children.

I am no longer working because I am sick or I am taking care of a family member who is sick.]

Pursuant to the Executive Order issued by the City of Santa Ana on March 19, 2020, the City established a moratorium on residential and commercial evictions of tenants unable to pay rent or mortgages due to financial impacts caused by COVID-19. As a result, you may not evict me based on an allegation for nonpayment of rent because my inability to pay rent is due to circumstances related to the COVID-19 emergency.

I have documentation or other verifiable information confirming my current inability to pay rent. The City’s Executive Order provides that I have up to six months to pay back rent and I will endeavor to make my rents current as soon as I am able to do so.

Thank you for your understanding and cooperation during these difficult times.

Sincerely,

[Insert your name]

Lúc đi xin thì nhớ mang theo những giấy tờ sau đây:

1- Giấy copy của Giấy Photo ID cho mỗi người lớn trong gia đình.

2- Giấy copy của lá thư bạn gửi cho chủ nhà và được chủ nhà chứng thực là bạn không có khả năng trả tiền nhà.

3- Giấy copy giấy thuê nhà. Những giấy tờ sau đây cũng có thể được chấp nhận thay thế giấy thuê nhà: Receipts trả tiền nhà thường kỳ cho chủ nhà hay cho người đứng tên thuê nhà (gồm money orders, bank statements cho thấy rút tiền thường kỳ, cancelled checks, hay Venmo statement) và ít nhất một trong các giấy tờ sau: a letter, utility stat ement, bill, ID or tuyên bố viết tay cho bất cứ người nào chủ chốt trong gia đình mà có địa chỉ đang ở.

Sau đây là trang mạng vào để nạp đơn:

https://portal.neighborlysoftware.com/santaanaca/participant/Login

Cư dân cũng có thể nạp đơn ở trang mạng này trước 5 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 22 tháng 5:

https://www.santa-ana.org/covid19/rental-relief