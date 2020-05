Tòa Thị Chánh Thành Phố Garden Grove Mở Cửa Lại Với Những Phục Vụ Được Điều Chỉnh

Bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 18 tháng Năm, 2020, Tòa thị chính Garden Grove, tại số 11222 Acacia Parkway, sẽ mở cửa phục vụ cộng đồng với một vài sửa đổi để phù hợp với hướng dẫn an toàn công cộng của Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe Quận Cam để tránh lây lan coronavirus. Việc mở cửa lại theo quy định của Thống đốc Gavin Newsom, vào Giai đoạn 2 trong quá trình phục hồi 4 giai đoạn của tiểu bang, cho phép các doanh nghiệp có rủi ro thấp (low-risk businesses) từ từ mở cửa phục vụ người dân.



Ông Tổng quản trị Thành phố Scott Stiles chia sẻ, "Chúng tôi đã lên kế hoạch mở lại City hall để phục vụ cộng đồng. Sự an toàn, sức khoẻ của nhân viên và công chúng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, và chúng tôi đã chuẩn bị các biện pháp bảo vệ sức khỏe quan trọng và tuân thủ theo các hướng dẫn do các cơ quan y tế của quận hạt và tiểu bang đặt ra.”



Các biện pháp bảo vệ mới tại chỗ bao gồm:



• Tấm chắn kiếng mica được lắp đặt tại mỗi quầy phục vụ công cộng để bảo vệ nhân viên và cư dân khi đến Thành phố

• Đánh dấu dưới sàn giữ khoảng cách xã hội 6-foot

• Bảng hiệu yêu cầu giữ an toàn và sức khỏe cộng đồng.

• Yêu cầu tất cả khách đến Tòa thị chính phải đeo khẩu trang trước khi vào cửa.

• Hạn chế số lượng khách đến Tòa thị chính.



Tòa thị chính mở cửa để phục vụ những ai đến để thanh toán hóa đơn nước, thuế kinh doanh hoặc xin giấy phép, các sự kiện và chỉ phục vụ nếu có hẹn trước. Tất cả các dịch vụ khác, bao gồm phục vụ trực tiếp in-person, đều theo lịch hẹn, trực tuyến hoặc bằng cách gọi cho các bộ phận sau:



Xây dựng và An toàn: (714) 741-5307

Thuế kinh doanh (Business Tax): (714) 741-5074

Code Enforcement: (714) 741-5350

Dịch vụ cộng đồng/ Công viên: (714) 741-5200

Ban Kỹ Sư (Engineering): (714) 741-5192

Housing: (714) 741-5150

Bộ phận Quy Hoạch (Planning Services): (714) 741-5312

Public Works /Dịch vụ nước: (714) 741-5375 / (714) 741-5395

Thắc mắc về hóa đơn nước: (714) 741-5078

Thanh toán hóa đơn nước: (888) 867-2992



Đối với tất cả các dịch vụ khác, vui lòng gọi (714) 741-5000 hoặc truy cập các trang web Thành phố tại ggcity.org

Bên Sở Cảnh sát Garden Grove, tại địa chỉ 11301 Acacia Parkway, cũng sẽ mở cửa vào Thứ Hai, 18 tháng Năm, 2020 theo hướng dẫn an toàn công cộng của Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe Quận Cam, bao gồm giới hạn số lượng khách tới bên trong. Các cuộc hẹn có thể được thực hiện bằng cách gọi số điện thoại không khẩn cấp của sở cảnh sát tại số (714) 741-5704.



Trung tâm dịch vụ thành phố Garden Grove (Garden Grove Municipal Service center), tại 13802 Newhope Street cũng sẽ mở cửa. Số điện thoại là (714) 741-5375.



Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web Thành phố tại ggcity.org hoặc trang coronavirus tại ggcity.org/coronavirus.