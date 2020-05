“10 Không” và “4 Không Bao Giờ”

Trần Văn Giang mời quý vị đọc qua một ít triết lý vun vặt của đời sống thật do kinh nghiệm bản thân chứ bỉ nhân không hề dám có ý định dạy đời gì cả, trong lúc lịnh “Stay-At-Home” rất chán nản, mà vẫn còn hiệu lực dài dài.

TVG

*

A-10 Không

1 Không: Không nhìn lại quá khứ ngoại trừ mình có một ý định riêng chính đáng!

2 Không: Không nên xem thời gian là ngưồn tài nguyên vô tận (unlimited supply). Cái gì có thể làm bây giờ thì làm ngay… Đỡ tốn thời giờ vì trì hoãn.

3 Không: Không nói nhiều hơn những chuyện cần thiết phải nói. Lắm khi chỉ một lời ngắn thôi là đủ rồi; mà tiết kiệm được bao nhiêu lời phải dùng để giải thích (What I mean is…) sau này.

4 Không: Không đổ thừa (blame anybody) cho bất cứ ai lỗi lầm do chính mình làm.

5 Không: Không lập gia đình (cưới vợ hay lấy chồng) khi còn đang đi học. Rất khó bắt đầu cuộc đời với gánh nặng sớm về gia đình. Đó là chưa kể đến chuyện người chủ đầu tiên định mướn mình làm việc thấy rằng mình đã có quyết định sai lầm (không khôn ngoan) đầu tiên…

6 Không: Không làm hay quyết định chuyện gì lúc đang giận dữ… bởi vì mình sẽ làm sai hay quyết định sai. Hậu quả vô lường sẽ kéo dài mãi về sau.

7 Không: Không làm chuyện gì trái lương tâm (conscience); ngay cả khi “Bác và Đảng” và “Lú Thả Tổ” muốn như vậy?!

8 Không: Không tiếp tục làm hay theo đuổi công việc mình không thích (no joy to continue). Không thích thì phải ngừng ngay.



9 Không: Không giả vờ, vờ vĩn (pretending) đóng vai trò không phải là mình (to be something that you are not!)

10 Không: Không tỏ vẻ hối hận về lỗi lầm của mình bằng một lời bào chữa (“excuse”) – Chỉ cần nói câu “Tôi xin lỗi…” là đủ mà không có câu như “nhưng mà…” tiếp sau đó.

B-4 Không Bao Giờ” (Never)

“Không Bao Giờ” 1: Không bao giờ nghĩ là mình biết hết mọi chuyện (know all). Mặc dù nói như vậy làm cho mình có vẻ “ngon lành” hay quan trọng đôi chút. Cứ can đảm nói “Tôi cũng không rõ!” sẽ tiết kiệm nhiều chuyện nhức đầu dở khóc dở cười sau này.

“Không Bao Giờ” 2: Không bao giờ nuốt trọn nguyên miếng một lần (swallowing anything whole). Mình không biết rõ là trong đó có phần nào dở (hay hư) phần nào không thể ăn được.

“Không Bao Giờ” 3: Không bao giờ tranh luận với người ngu (idiots). Tranh luận như vậy sẽ kéo mình xuống ngang hàng với họ; chỉ làm mình ngu thêm.

“Không Bao Giờ” 4: Không nghe lời khuyên (advices) của ngưới khác… bởi vì họ không ở trong (hay có ) những khó khăn y như mình.

C-Phần Bonus

Phần “Không / Không Bao Giờ” này tuy chỉ là “Bonus” thôi nhưng mà đúng cho mọi hoàn cảnh:

“Không bao giờ uống thúc ngủ (sleeping pill) và thuốc xổ (laxative) cùng một lúc…”

Bàn phím có thể mòn. Con chuột có thể hỏng… nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi. Không tin cứ việc thử một lần cho biết…

Thân,

Trần Văn Giang

Orange County - Ngày 18 tháng 5 năm 2020