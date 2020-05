Lễ Kỷ Niệm Ảo Nhưng Mối Hiểm Họa Do Bóng Tráng Kim Gây Ra Vẫn Rất Là Thật

Từ gặp mặt trực tiếp chuyển sang gặp trên màn hình, các buổi lễ kỷ niệm, từ Ngày Lễ Mẹ đến tiệc trước khi tốt nghiệp và sinh nhật vẫn tiếp tục diễn ra trong đại dịch COVID-19.





Mặc dù các buổi lễ được thực hiện trên màn hình, và mặc dù số vụ mất điện và hiểm họa tới an toàn điện gây ra vì bóng tráng kim bay vướng vào có ít hơn, nhưng đáng tiếc, vẫn gây trở ngại.





Tuy nhiên, các buổi lễ tốt nghiệp, sắp diễn ra với chúng ta và trong các ngày hội tháng Năm và tháng Sáu, con số bóng bay tráng kim được thả, bay lơ lửng hàng dặm và hàng tuần trước khi vướng vào và phá hủy các đường dây và thiết bị điện luôn ở mức đỉnh điểm.





Southern California Edison — có khoảng gần ba vụ mất điện mỗi ngày vì bóng bay, bao gồm 1,022 vụ xảy ra năm ngoái — đã chứng kiến con số gia tăng tới gần bốn vụ mất điện một ngày vào tháng Năm (686) và gần năm vụ một ngày vào tháng Sáu (836) trong năm năm vừa qua, bao gồm 128 vụ trong tháng Năm và 152 vụ trong tháng Sáu, vào năm ngoái. So với con số vào khoảng một vụ một ngày (28 vụ) trong tháng có con số thấp nhất là tháng Mười Hai.





Mặc dù những hạn chế của California vì đại dịch COVID-19 đã giúp giảm đáng kể số vụ mất điện vì bóng bay trong tháng Tư từ 115 vụ năm ngoái xuống còn 50 năm nay, nhưng vẫn cần có những cảnh báo nghiêm khắc về việc thả bóng bay trong Tháng An Toàn Điện Quốc Gia.





Ông Andrew Martinez, phó chủ tịch về An Toàn, An Ninh và Phát Triển Kinh Doanh của SCE nói rằng: “Không nên có thêm một vụ thả bóng tráng kim gây nguy hiểm cho an toàn công cộng và có thể gây ra mất điện nào. Không ai được thả bóng ra ngoài và phải buộc bóng vào vật nặng theo luật của tiểu bang để tránh sơ ý làm bóng bay đi mất.”





Để bóng bay do sơ ý hoặc cố ý, đều có mối đe dọa lớn hơn đến an toàn công cộng, xảy ra khi bóng bay chạm vào thiết bị điện hoặc làm đứt dây điện — như 98 lần xảy ra trong năm ngoái — có thể dẫn tới cháy rừng, thương tích nghiêm trọng và thiệt hại tài sản.





Chẳng hạn, một buổi chiều mới đây ở Lancaster, bóng tráng kim đã rơi vào thiết bị điện trên cao, làm hơn 2,000 khách hàng bị mất điện. Tuy lần mất điện này chỉ xảy ra trong chốc lát đối với đa số khách hàng, nhưng 346 khách hàng cuối cùng đã bị mất điện trong gần sáu giờ, và phải sửa chữa thiết bị hư hỏng do tiếp xúc với bóng bay.







Ông Scott Brown, một viên chức Quản Lý Cứu Hỏa của SCE đã có 14 năm làm nhân viên sửa chữa cấp cứu cho công ty tiện ích này, nói rằng, chúng tôi không hề phóng đại về những hiểm họa nghiêm trọng gây ra khi bong bóng bị mắc vào đường dây điện.





Ông Brown, người đã từng gỡ rất nhiều bóng từ các đường dây điện trong thời gian làm nhân viên sửa chữa nói thêm: “Chúng tôi cố gắng hết sức để giảm thiểu những vụ mất điện này, nhưng chúng tôi không thể đến gần để gỡ bóng ra từ đường dây điện 16,000-volt trên cao vì mối hiểm họa này là quá lớn. Cho nên, điều rất quan trọng là giữ chắc bóng tráng kim, buộc chặt và giữ ở trong nhà nếu có thể được.”





SCE nhắc nhở khách hàng luôn tránh xa và gọi 911 khi thấy dây diện rơi xuống đất, tiếp tục chiến dịch quảng cáo về an toàn và cung cấp kiến thức cho khách hàng về các hiểm họa khi thả bóng ra ngoài và ủng hộ luật buộc bóng an toàn chống lại việc thả bóng bay.





Ông Martinez nói rằng: “Những vụ mất điện này là có thể tránh được. Quan ngại trên hết là an toàn, chúng tôi chỉ muốn khách hàng hiểu các nguy cơ và có trách nhiệm với bóng tráng kim.”





Lời Khuyên về An Toàn Bóng Tráng Kim