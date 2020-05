Kế Hoạch HEART Plan Đã Mang Sự Sống Còn Đến Cho Các Doanh Nghiệp và Cư Dân Quận Cam Qua Ngân Khoản $101 Triệu Mỹ Kim Từ Đạo Luật CARE Act

Ngày hôm nay, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam và Giám Sát Viên Lisa Bartlett, Địa Hạt 5 đã tháo khoán kế hoạch HEART Plan trị giá $101 triệu Mỹ Kim khẩn thiết để trợ giúp các tiểu doanh nghiệp Quận Cam, các chương trình dịch vụ cộng đồng và cư dân. Kế hoạch này đã ủng hộ đề nghị của Giám Sát Viên Doug Chaffee trong phiên họp đặc biệt của HĐGS ngày 12 tháng 5 là Hội Đồng sẽ lưu ý một kế sách phân chia đồng đều ngân khoản này cho 5 địa hạt của Quận Cam.



Kế Hoạch HEART Plan đã theo đúng quy định của chính quyền Liên Bang và điều khoản của Đạo Luật CARE ACT. Kế Hoạch này sẽ cung ứng một phương cách rõ ràng và trách nhiệm để đáp ứng với những nhu cầu cấp thiết nhất mà Quận Cam đang phải đối đầu.

Nhằm giúp đỡ các tiểu doanh nghiệp hiện vẫn còn đang đóng cửa.

Chi phí yểm trợ cho các cộng đồng bị ảnh hưởng vì Đại Dịch COVID-19.

Trợ giúp các tổ chức thiện nguyện cung cấp dịch vụ trực tiếp cho các cư dân của Quận Cam.

Thanh khoản chi phí cho các thành phố liên quan tới Đại Dịch COVID-19 trong khu vực của Quận Cam.

Trợ giúp thực phẩm tạm thời cho dân số nằm trong thành phần chịu nhiều rủi ro và hiểm nguy nhất.



Mục tiêu đầu tiên của ngân khoản CARE Act là đáp ứng với những thách đố gây ra do Đại Dịch COVID-19 đối với lãnh vực y tế và an toàn công cộng . Phó Chủ Tịch Andrew Đỗ và Giám Sát Viên Bartlett đã ủng hộ mạnh mẽ sự phân tích của Tổng Quản Trị Quận Cam là ngân khoản $453 triệu Mỹ Kim trong tổng số $554 tiển do CARE Act phân phối cho Quận Cam cần thiết cho những việc làm để đối phó với Đại Dịch COVID-19.



Phó Chủ Tịch Andrew Đỗ và Giám Sát Viên Bartlett đề nghị sử dụng ngân khoản còn lại $101 triệu Mỹ kim của CARE Act nhằm vào các dịch vụ yểm trợ kinh tế. Đạo Luật CARE Act chú trọng đến nghĩa vụ của Quận Hạt là phải đối phó với vấn đề y tế và an toàn công cộng, ngoài ra những ngân khoản khác được dự trù sẽ đến từ Đạo Luật HEROES Act và những thay đổi của Ngân Sách Tiểu Bang sắp đến.



Kế Hoạch HEART Plan sẽ được đưa ra HĐGS biểu quyết vào ngày thứ Ba 19 tháng 5, tới đây.



***





