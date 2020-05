Hạ Viện Đã Thông Qua Dự Luật Tài Trợ Thêm 3,000 Tỉ MK; New York Gia Hạn Lệnh Ở Trong Nhà Tới 13 Tháng 6

Thống Đốc New York Andrew Cuomo đã tuyên bố rằng lệnh ở trong nhà của tiểu bang, hết hạn hôm Thứ Sáu, 15 tháng 5, được gia hạn tới ngày 13 tháng 6.

“Cả các trường hợp liên quan đi lại và truyền nhiễm do tiếp xúc cộng đồng của COVID-19 đã được công bố chính thức tại Tiểu Bang New York và được dự kiến sẽ tiếp tục,” theo sắc lệnh hành pháp của thống đốc cho biết trong việc tiếp tục chính sách “Tiểu Bang New York Ngừng” mà đã có hiệu lực trong tháng 3.

“Tất cả các cơ chế thi hành bởi chính quyền tiểu bang và địa phương sẽ tiếp tục áp dụng hoàn toàn và có hiệu lực cho đến ngày 13 tháng 6, ngoại trừ sau này được gia hạn hay thay đổi bởi Sắc Lệnh Hành Pháp tương lai,” theo ông Cuomo cho biết hôm ký ban hành lệnh vào Thứ Năm.

Cuomo nói rằng Miền Trung New York đã trở thành khu vực thứ 5 trong 10 khu vực kinh tế đủ điều kiện cho giai đoạn một của tái mở cửa một khi lệnh ngừng trên toàn tiểu bang hết hạn vào nửa đêm Thứ Sáu.

Trong khi đó một tiệm nail salon tại tiểu bang Oklahoma có một nhân viên bị lây vi khuẩn corona sau khi tái mở cửa đã phải đóng cửa trở lại, theo Business Insider cho biết hôm 15 tháng 5.

Tiệm Nailspot đã mở cửa lần đầu trong tuần lễ ngày 5 tháng 5. Chỉ một tuần sau, cửa tiệm tại đông bắc Oklahoma này đã đóng cửa trở lại sau khi một nhân viên đã bị lây nhiễm vi khuẩn corona.

“Chúng tôi đã nhận một thử nghiệm dương tính COVID-19 từ một thành viên điều hành có mặt trong tiệm từ ngày 5 tới 7 tháng 5,” theo Bartlesville thông báo hôm 13 tháng 5 trên Facebook. “Nếu vị nào tới tiệm trong những ngày này thì có thể bị lây bệnh.”

Không rõ nơi nào mà nhân viên của tiệm đã tiếp xúc để bị lây vi khuẩn corona, gây bệnh hô hấp được biết COVID-19.

Oklahoma là một trong những tiểu bang đầu tiên bắt đầu tái mở cửa kinh tế trong thời đại dịch, với Thống Đốc Kevin Stitt, Cộng Hòa, cho phép các tiệm nail salon, spas, và những người chăm sóc thú cưng phục vụ từ ngày 24 tháng 4.

Nhà hàng, nơi tập thể dục và rạp chiếu phim đã mở cửa vào ngày 1 tháng 5 tại Oklahoma.

Tại California, ngược lại, chính quyền đã từ chối cho phép tái mở cửa các tiệm nail salon.

Tại California tính tới Thứ Sáu đã có 74,936 trường hợp bị lây, với 3,108 người thiệt mạng.

Tại Quận Cam thuộc miền Nam California có 4,125 trường hợp bị lây, với 84 người thiệt mạng.

Tại Hoa Kỳ đã có gần 1 triệu rưỡi người bị lây, với 88,199 người thiệt mạng.

Trên toàn cầu có hơn 4 triệu rưỡi trường hợp bị lây, với trên 300,000 người thiệt mạng.

Trong khi đó Đảng Dân Chủ đã thông qua gói cứu trợ vi khuẩn corona của Hạ Viện trị giá 3 nghìn tỷ đô la đã cho thấy một số bộ phận trong hàng ngũ của họ ngay cả khi đảng Cộng Hòa bỏ phiếu áp đảo chống lại nó trong mối đe dọa phủ quyết từ Bạch Ốc.

14 đảng viên Dân Chủ Hạ Viện phản đối dự luật, hầu hết trong số họ là những người ôn hòa đại diện cho các quận nghiêng về CH. Một đảng viên Cộng Hòa, sắp nghỉ hưu Peter King của New York, đã bỏ phiếu cho dự luật này, thông qua với tỉ lệ phiếu 208 trên 199.

Dự luật, sẽ rót hàng tỷ đô la đến các chính quyền tiểu bang và địa phương bị thiếu hụt tài chính và cung cấp một vòng thanh toán trực tiếp thứ hai cho hàng triệu người Mỹ, đã được các Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa tại Thượng viện chỉ trích và tuyên bố "cho nó chết khi đến nơi" bởi Tổng thống Donald Trump.