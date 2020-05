Nhà Đồng Sáng Lập ‘Nailing It For America’ Phát Biểu Tại Sự Kiện Kinh Doanh Nhà Trắng Đã Làm Nổi Bật Các Phản Ứng Chống Dịch COVID-19 Của Little Saigon

GARDEN GROVE, Calif. – Ông Tâm Nguyễn, chủ tịch truờng Thẩm Mỹ Advance và là nhà đồng sáng lập “Nailing It For America” nói về việc nổ lực hết mình để đáp trả lại phát ngôn của thống đốc Gavin Newsom, và nhằm bảo vệ công nhân và các thành viên cộng đồng trong đại dịch COVID-19.

Lễ kỷ niệm “Tháng Di Sản của Người Mỹ gốc Á Châu và các đảo Thái Bình Dương” do Tổ Chức “Sáng Kiến Nhà Trắng của người Mỹ gốc Á Châu và các đảo Thái Bình Dương” tổ chức vào tháng Năm hàng năm đã đuợc định dạng lại thành sự kiện ảo do đại dịch COVID-19.

Trong bài phát biểu của ông Tâm Nguyễn qua hội nghị trực tuyến và qua điện thoại vào buổi trưa Thứ Năm, ngày 14, Tháng Năm tại California , hàng ngàn thuơng gia đã lắng nghe bài phát biểu về phản ứng của Nailing It For America về nhận xét của thống đốc California rằng Tiệm Nail là nguồn gốc lây lan COVID-19 trong cộng đồng.

“Chúng tôi đang làm việc bên lập pháp để phản ứng lời nhận xét của thống đốc Newsom trong tuần qua,” ông Tâm nói về sự kiện cấp cao của các quan chức cao cấp của chính quyền tổng thống Donald Trump, bao gồm cả bộ trưởng thương mại Wilbur Ross. “Chúng tôi đã tiến hành một cuộc họp báo trước Trường thẩm Mỹ Advance với hơn 25 kênh thông tin truyền thông về tin nóng này. Chúng tôi đã làm nhiều người ngạc nhiên vì họ nghĩ sẽ có một trận chiến xảy ra. Thay vào đó, công chúng đã chứng kiến cách ứng xử thận trọng và có trách nhiệm của Nailing It For America khi bày tỏ mong muốn làm việc với thống đốc và các quan chức chính phủ khác để làm mọi thứ có thể để bảo vệ các chủ tiệm làm móng, nhân viên, khách hàng và tất cả người dân California an toàn hơn nữa trong chiến dịch mới, gọi là "Ngành Nail vì Sự An Toàn cho Tất Cả Nguời Dân California.”

Hạ nghị sĩ Harley Rouda, CA-48, người đại diện khu vực quốc hội bao gồm Garden Grove, Westminster, Fountain Valley và Midway City đã khen ngợi Tâm Nguyễn và tất cả các thành viên của hoạt động thiện nguyện Nailing It for America. “Cách ứng phó của Cộng Đồng Little Saigon với đại dịch corona chính là ví dụ tiêu biểu cho tất cả chúng ta,” ông Rouda nói. “Với Những cố gắng không ngừng nghỉ của họ đã giúp quyên góp thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) và mang đến 32000 phần ăn đến hàng ngàn người Mỹ với nhu cầu cấp thiết, chính là một điều rất đáng biểu dương. Tôi mong muốn được hợp tác với Nailing It For America để đảm bảo các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong cộng đồng Little Saigon được trao một bước tiến công bằng ở cấp địa phương, tiểu bang và liên bang.”

Nói về chủ đề hợp tác, ông Tâm nói về quan hệ đối tác của mình với các nhà đồng sáng lập khác của tổ chức tình nguyện: Christie Nguyen, Ha Duong, Johnny Ngo và Ted Nguyen – trong việc cung cấp gần 1.000.000 thiết bị bảo hộ cá nhân trị giá khoảng $30.000.000 và cung cấp 32.000 bữa ăn từ nhà hàng cho các nhân viên tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Ông Tâm thậm chí còn bảo đảm một cam kết từ một diễn giả quan trọng trong sự kiện kinh doanh uy tín. Ông Duke Phạm của Tô Pho'nomenal ở Seattle, Wash, hứa sẽ là một phần của "Nailing It For America" ("Ngành Nail vì Nuớc Mỹ") bằng việc quyên góp thêm 1.975 bữa ăn từ các nhà hàng trên 10 tiểu bang. Giống như ông Tâm, ông Duke cũng đến Hoa Kỳ vào năm 1975 sau chiến tranh Việt Nam.



Vui lòng xem bản đầy đủ của bài phát biểu của ông Tâm Nguyễn với các quan chức Nhà Trắng và các lãnh đạo kinh doanh từ khắp nơi trên nuớc Mỹ:

****

“TRÁI TIM VÀ TÂM HỒN”

Bài phát biểu của Tâm Nguyễn trong sự kiện kinh doanh Nhà Trắng ngày 14 tháng 5, 2020

Kỷ niệm Tháng Di Sản Châu Á Thái Bình Dương

Gởi đến tất cả các bạn Mỹ của tôi xem bài này, cùng với các chị em và anh em của chúng tôi là những người nhập cư hoặc tị nạn, tôi muốn chúc bạn tất cả một tháng Di Sản Mỹ của Châu Á Thái Bình Dương hạnh phúc!



Sự trãi nghiệm của người Việt trên đất Mỹ không lâu như các dân tộc khác, tuy nhiên chúng ta cũng đã thích ứng, sôi nổi đầy khí lực và thậm chí có quyền lực như họ. Sau cuộc chiến tranh ở Việt Nam, cả hai nước đã vĩnh viễn ban giao vì cùng chia sẻ sự tranh đấu, sự mất mát ... và trong nhiều trường hợp, chia sẻ những thành công.



Đối với người Mỹ gốc Việt, chúng tôi bắt đầu đến Hoa Kỳ sau khi Sài Gòn thất thủ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đó là một ngày khắc vào trái tim và ý thức của tất cả người Mỹ về người Việt hiền luơng. Chúng ta bây giờ có hơn 2.200.000 người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ, và có 300.000 người tại nơi tôi đang sống ở trung tâm của quận Cam, California gọi là Little Saigon.

Hầu hết mọi người ở cộng đồng này gắn tôi với Trường Thẩm Mỹ Advance. Trong lịch sử 33 năm qua, trường chúng tôi đã có hơn 40.000 sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình khác nhau. Các nhà đào tạo nghề của chúng tôi nói tiếng Anh, Farsi, Tây Ban Nha và tiếng Việt. Tôi tự hào nói rằng đại đa số các học viên tốt nghiệp từ truờng của chúng tôi đã tạo dựng nghề thành công mỹ mãn trong ngành thẩm mỹ. Có rất nhiều người thành chủ doanh nghiệp.

Mặc cho bố mẹ phản đối quyết lịêt, tôi hành động theo trái tim và trở lại vận hành truờng Thẩm Mỹ của gia đình. Sau khi lấy bằng cử nhân sinh học từ UC Irvine, tôi tốt nghiệp ngành Y năm 2000, thực hiện ước mơ của gia đình là đứa con đầu tiên của họ thành một bác sĩ. Thay vào đó, tôi làm họ sốc khi tôi thực hiện một quyết định then chốt là làm những gì trái tim hối thúc tôi làm - đó là tiếp tục kế thừa doanh nghiệp gia đình, nhưng đưa nó vào kỷ nguyên hiện đại và đạo tạo nhiều thợ lành nghề hơn nữa để giúp cải tiến ngành công nghệ làm đẹp tổng thể.

Tôi theo gương của em gái tôi và ghi danh vào Cal State Fullerton, nơi Linh lấy được bằng kinh doanh của mình. Một thời gian ngắn sau khi nhận bằng MBA, tôi cùng với Linh tham gia quản lý Trường. Với bằng kinh doanh và định huớng chiến lược, chúng tôi đã quản lý và đổi tên trường Thẩm Mỹ Tâm, niềm tự hào của bố mẹ, thành Trường Thẩm Mỹ Advance.

Xếp hạng cao trong số các trường làm đẹp lớn nhất ở miền Nam California, Trường Thẩm Mỹ Advance có hai cơ sở đào tạo học viên thành nhân viên chăm sóc móng, nhân viên chăm sóc da mặt, nhà tạo mẫu tóc và nhân viên xoa bóp trị liệu. Nhưng ngay sau khi đại dịch Covid-19 bắt đầu lây lan, và California đã trở thành tiểu bang đầu tiên trong cả nước ban hành lệnh cần thiết phải ở-tại nhà trên toàn tiểu bang.

Khi ngành chăm sóc móng tay chịu những tác động tàn phá, tôi tin tưởng trái tim tôi một lần nữa. Tôi liên kết với các chuyên gia khác trong quận Cam. Đó là: Christie Nguyễn, Hà Dương, Johnny Ngô và Ted Nguyễn – và thành lập “Nailing It For Health Care Workers” (Ngành Nail vì Các Nhân Viên Y Tế) vào cuối tháng 3 và vào giữa tháng 4. Chúng tôi đã huy động hơn 120.000 mặt nạ y tế, 300.000 găng tay và hàng chục ngàn thiết bị bảo hộ cá nhân và phân phát đến 150 địa điểm khắp quận Cam. Sự khởi xuớng này nhanh chóng mở rộng trên toàn quốc với tên mới của nó, “Nailing It For America.”

Cùng nhau với sự bền bỉ và quyết tâm, chúng tôi huy động quyên góp trong ngành Nail và rất nhiều người khác để tặng hơn 1.200.000 mặt nạ y tế, găng tay và thiết bị bảo hộ cá nhân khác cho các nhân viên tuyến đầu ở hầu hết các tiểu bang. Chúng tôi ước tính giá trị thị trường của thiết bị bảo hộ cá nhân chủ yếu được làm ở Mỹ là khoảng $30.000.000.

Tổ chức-tình nguyện cũng đã cung cấp 32.000 bữa ăn từ nhà hàng cho nhân viên y tế và nhân viên tuyến đầu chống dịch Covid-19. Chỉ trong ba tuần, nhóm đã quyên góp hơn $150.000 cho các nhân viên đuơng đầu chống dịch COVID-19. Việc làm ý nghĩa và có giá trị của Nailing It For America đã phủ đầy trên các trang báo và các phương tiện truyền thông địa phuơng, quốc gia và quốc tế. Nó được cơn lốc của các phuơng thức truyền thông tin tức hàng ngày đưa tin. Và chúng tôi rất biết ơn khi có các đối tác Love 2 Yeu và Orange County United Way.



Bây giờ chúng tôi đang làm việc phía lập pháp để đáp trả lời nhận xét của thống đốc Newsom trong tuần trước rằng Tiệm nail là nguồn gốc lây lan COVID-19 trong cộng đồng. Sáng hôm sau, chúng tôi đã tiến hành một cuộc họp báo trước Trường thẩm Mỹ Advance với hơn 25 kênh truyền thông về tin nóng này. Chúng tôi đã làm nhiều người ngạc nhiên vì họ nghĩ sẽ có một trận chiến xảy ra.

Thay vào đó, công chúng đã chứng kiến cách ứng xử thận trọng và có trách nhiệm của Nailing It For America khi bày tỏ mong muốn làm việc với thống đốc và các quan chức chính phủ khác để làm mọi thứ có thể để bảo vệ các chủ tiệm làm móng, nhân viên, khách hàng và tất cả người dân California an toàn hơn nữa trong chiến dịch mới, gọi là “Ngành Nail vì Sự An Toàn cho Tất Cả Nguời Dân California.”

Tôi chỉ mới 1 tuổi khi cha mẹ tôi làm người tị nạn khi Sài Gòn thất thủ. Chúng tôi là nhóm nhỏ trong số 125.000 người tị nạn đến Mỹ ngay sau chiến tranh Việt Nam. Chúng tôi đã học được cách huy động như một lời cảm ơn cộng đồng nhờ phần lớn thông qua con đường rộng xóa bởi người Mỹ gốc Trung Quốc, người Mỹ gốc Nhật bản, người Mỹ gốc Phi-lip-pin, Thái Bình Dương Islanders, người Mỹ gốc Phi, Latinos và nhiều hơn nữa trước chúng ta.

Tôi biết ơn sự hy sinh và can đảm của các bạn trong việc giúp đỡ để cải tiến sự tự do và công lý cho tất cả chúng ta trên mảnh đất vĩ đại này. Để kết luận, tôi đặc biệt muốn cảm ơn cha mẹ tôi vì sự hy sinh của họ và mạo hiểm tất cả để cho tôi và em gái của tôi là Linh, một cuộc sống tốt hơn ở Mỹ.

Tên của chúng tôi trong tiếng Việt: Tâm có nghĩa là trái tim. Linh có nghĩa là Linh hồn / Tâm hồn.

Đó là sự liên kết “trái tim và linh hồn / tâm hồn” mà chúng tôi cùng với nhau-sẽ chiến đấu chống COVID-19 và trở nên mạnh mẽ hơn như là một cộng đồng và như là một quốc gia. Cảm ơn bạn!