Ban Tổ Chức ‘Nailing It For America’ Chia Sẻ Tâm Thư Đến Thống Đốc Newsom Hôm Thứ Sáu, Kính Mời Ngài Đến Thăm Little Saigon

GARDEN GROVE, Calif. – Nhóm tổ chức thiện nguyện Nailing for America (với tên trước là Nailing It For Health Care Workers) xin phổ biến rộng rãi đến các đại diện báo đài trên toàn nước Mỹ:

Ban tổ chức và lãnh đạo của Nailing It For America xin gửi lời cảm tạ đến hàng ngàn người đã chung tay đóng góp cho chúng tôi trong việc giúp đỡ các chuyên viên y tế, nhân viên tuyến đầu, và những thành viên cộng đồng yếu thế trong suốt thảm họa dịch bệnh Corona

Chúng tôi muốn làm rõ thông điệp trong bức thư được gửi đến Văn Phòng Thống Đốc Gavin Newsom Thứ Sáu, Ngày 8 Tháng 5, 2020

Chúng tôi đồng lòng lên tiếng và hoạt động mạnh mẽ trong cộng đồng chỉ với mục tiêu : bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của nhân viên tuyến đầu. Không một tổ chức, một đơn vị hoặc một cá thể vô tình hay cố ý có thể sử dụng tên của Nailing It For America cho lợi ích riêng của họ.

Những việc chúng tôi đã và đang làm thật sự mang ý nghĩa quan trọng và cần thiết cho cộng đồng, cho tiểu bang và cho đất nước chúng ta giữa lúc cuộc khủng hoảng toàn cầu này. Nên bất cứ cá nhân nào với những hành động làm sao nhãng nỗ lực giúp đỡ những người anh hùng trong trận chiến chống lại COVID-19 đầy cam go này là một việc làm vô lương tâm.