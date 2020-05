Lễ Mẹ 2020: Chớ Thăm Mẹ, Hãy Mời Mẹ Xem Video, Đọc Ca Dao...

Lễ Mẹ 2020: Chớ Thăm Mẹ, Hãy Mời Mẹ Xem Video Mẹ, Đọc Ca Dao...



QUẬN CAM, Calif. (VB) -- Ngày Lễ Mẹ năm nay là Chủ Nhật ngày 10 tháng 5 năm 2020, rơi đúng trong giai đoạn cách ly tại California giữa mùa dịch bệnh COVID-19.



Các giám đốc các Sở Y Tế Công Cộng các quận và thành phố tại tiểu bang California đều đưa ra lời kêu gọi nên tránh truyền thống thăm viếng mẹ trong Ngày Lễ Mẹ. Đặc biệt vì "món quà lớn nhất tặng mẹ trong mùa Lễ Mẹ năm nay là hãy tránh xa mẹ," theo lời Bác sĩ Grant Colfax, Giám đốc Sở Y Tế Công Cộng San Francisco.



BS Grant Colfax nguyên trước đây là chuyên gia trong ban cố vấn Bạch Ốc cho Tổng Thống Omaba về ngăn ngừa HIV.



Lời khuyên nên tránh xa mẹ là vì thống kê cho biết: gần 50% người chết khi nhiễm bệnh COVID-19 là người cao niên đang sống trong các nhà dưỡng lão (nursing homes) hay nhà chăm sóc người già (care homes), và các nhân viên trong các nhà này.



Tiểu bang California hôm Thứ Bảy cho biết có 2,678 ngươi chết vì coronavirus, tăng 93 người so với một ngày hôm trước, tức là tăng 3.6%.



Hiện California có 64,561 người nhiễm bệnh, tăng 2,049 trường hợp so với một ngày hôm trước, tăng 3.3%



Hiện thời chỉ mới có 912,570 trường hợp xét nghiệm tại California (có báo cáo lên Bộ Y Tế California), theo lời các viên chức bộ California Department of Public Health hôm Thứ Bảy.

Thống Đốc Gavin Newsom đưa ra mục tiêu xét nghiệm 60,000 cư dân mỗi ngày.



Thê thảm nhất là quận Los Angeles County chỉ có 1/4 cư dân toàn California, nhưng là 48% trường hợp bệnh này --- tới 31,197 bệnh nhân. Các quận Nam California đều thê thảm.



Thứ nhì là quận Riverside County, với 4,992 bệnh nhân.



Nhiều thứ ba là quận San Diego County, với 4,776 bệnh nhân.



Thứ tư là Quận Cam (Orange County), với 3,380 bệnh nhân.



Nhiều thứ 5 là quận San Bernardino, với 2,902 bệnh nhân.



Nghĩa là, vậy chung quanh Little Saigon là các ổ dịch, từ nhiều nhất là Los Angeles, cho tới 4 phía hàng xóm đều thê thảm.



Do vậy, Lễ Mẹ 2020 không nên tới thăm mẹ, đó là món quà lớn nhất năm nay.



Bù lại, bạn nên điện thoại, đọc ca dao Việt Nam về mẹ, hay là cho mới mẹ vào YouTube xem video về Ngày Lễ Mẹ.



Một video song ngữ Anh-Việt mới nhất và rất công phu về Ngày Lễ Mẹ mới lên mạng mấy ngày qua là của các bạn Wisdom Today:



Xin mời xem:

Mother's Day - Ngày Lễ Mẹ

https://youtu.be/Sr4_GUppYtc



.

Không có lời nào ngợi ca cho đủ tình mẹ thương con. Do vậy, ông bà mình để lại những dòng ca dao tuyệt vời về mẹ, trích như sau.

.

Đói lòng ăn trái ổi non

Nhịn cơm nuôi mẹ cho tròn nghĩa xưa

*

Lên chùa thấy Phật muốn tu

Về nhà thấy mẹ công phu chưa đền

*

Vẳng nghe chim vịt kêu chiều

Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau

*

Mẹ già ở túp lều tranh

Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con

*

Mẹ già như trái chín cây

Gió đưa mẹ rụng biết ngày nào đây?

*

Mẹ già như chuối ba hương

Như xôi nếp một, như đường mía lau

*

Đêm đêm thắp ngọn đèn trời

Cầu cho cha mẹ sống đời với con

*

Ơn cha núi chất trời Tây

Láng lai nghĩa mẹ nước đầy biển Đông

*

Chiều chiều lại nhớ chiều chiều

Nhớ cha, nhớ mẹ chín chiều ruột đau

*

Thương mẹ nhớ cha như kim châm vào dạ

Nghĩ đến chừng nào, lụy hạ tuôn rơi

*

Thuyền không bánh lái thuyền quày

Con không cha mẹ, ai bày con nên

*

Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời

Cầu mong cha mẹ sống đời với con

*

Gió thúc cội thung nhánh tùng khua rúc rắc

Nhớ cha mẹ già ruột thắt gan teo

*

Nước chảy ra thương cha nhớ mẹ

Nước chảy vào thương mẹ nhớ cha

*

Ai bưng bầu rượu đến đó phải chịu khó bưng về

Em đang ở hầu thầy mẹ cho trọn bề hiếu trung

*

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

*

Tu đâu cho bằng tu nhà,

Thờ cha kính mẹ mới là chân tu.

*

Đêm khuya trăng rụng xuống cầu,

Cảm thương cha mẹ dãi dầu ruột đau.

*

Biển Đông còn lúc đầy vơi,

Chớ lòng cha mẹ suốt đời tràn dâng.

*

Trong khi đó, một ca khúc thương nhớ mẹ, do nhạc sĩ Trần Chí Phúc sáng tác, phổ thơ Phan Tấn Hải, cũng có thể là một món quà độc đáo tặng mẹ trong mùa Lễ Mẹ này, qua video:

Trần Chí Phúc hát Rồi Mẹ Như Sương (trích Hoa Bay Khắp Trời):

https://youtu.be/Mhr5nsUxkyU



*

Và bạn có thể đọc cho mẹ nghe tiếp những lời ca dao truyền thống về mẹ, như sau:

.

Đêm đêm khấn nguyện Phật Trời,

Cầu cho cha mẹ sống đời với con.

*

Ngó lên trời thấy cặp cu đang đá,

Ngó ra ngoài biển, thấy cặp cá đang đua.

Đi về lập miếu thờ vua,

Lập trang thờ mẹ, lập chùa thờ cha.

*

Ai về tôi gởi buồng cau,

Buồng trước kính mẹ, buồng sau kính thầy.

Ai về tôi gởi đôi giày,

Phòng khi mưa gió để thầy mẹ đi.

*

Ơn hoài thai, to như bể!

Công dưỡng dục, lớn tựa sông!

Em nguyện ở vậy không chồng,

Lo nuôi cha mẹ, hết lòng làm con.

*

Ai rằng công mẹ như non,

Thật ra công mẹ lại còn lớn hơn.

*

Lòng mẹ như bát nước đầy,

Mai này khôn lớn, ơn này tính sao.

*

Nhớ ơn chín chữ cù lao,

Ba năm bú mớm biết bao thân tình.

*

Con ho lòng mẹ tan tành,

Con sốt lòng mẹ như bình nước sôi.

*

Nuôi con chẳng quản chi thân,

Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn.

*

Bồng cho con bú một hồi,

Mẹ đã hết sữa, con vòi con la.

*

Nuôi con buôn tảo bán tần,

Chỉ mong con lớn nên thân với đời.

Những khi trái nắng trở trời,

Con đau là mẹ đứng ngồi không yên.

Trọn đời vất vả triền miên,

Chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con.

*

Chiều chiều ra đứng ngõ sau,

Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều.

*

Giữa đêm ra đứng giữa trời,

Cầm tờ giấy bạch chờ lời mẹ răn.

*

Trải bao gian khổ không sờn,

Muôn đời con vẫn nhớ ơn mẹ hiền.

*

Đói lòng ăn đọt chà là,

Nhịn cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng.

*

Đói lòng ăn trái ổi non,

Nhịn cơm cho mẹ, cho tròn nghĩa xưa.

*

Dấn mình gánh nước làm thuê,

Miễn nuôi được mẹ quản gì là thân.

*

Vô Chùa thấy Phật muốn tu,

Về nhà thấy mẹ, công phu chưa đành.

*

Nuôi con chẳng quản chi thân,

Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn,

Lấý gì đền nghĩa khó khăn,

Lên non xắn đá, xây lăng phụng thờ.

*

Đây bát cơm đầy nặng ước mong,

Mẹ ôi, đây ngọc với dây lòng.

Đây tình con nặng trong tha thiết,

Ơn nghĩa sanh thành, chưa trả xong.

*

Đi đâu bỏ mẹ ở nhà,

Gối nghiêng ai sửa, chén trà ai dâng.

*

Mẹ anh lội bụi lội bờ

Sao anh áo lụa quần tơ ngày ngày

Mẹ anh bụng đói thân gầy

Sao anh vui thú mâm đầy cỗ cao

Mẹ anh như tép lao xao

Sao anh lấp lánh như sao trên trời

Mẹ anh quần quật một đời

Sao anh ngoảnh mặt anh cười cợt hoa

*

Mẹ cha là biển là Trời

Làm con sao dám cãi lời mẹ cha

*

Mẹ còn chẳng biết là may

Mẹ mất mới tiếc những ngày làm con

*

Mẹ còn là cả trời hoa

Cha còn là cả một tòa kim cương

*

Mẹ già hết gạo treo niêu

Mà anh khăn đỏ khăn điều vắt vai

*

Mẹ già như ánh trăng khuya

Dịu dàng soi tỏ bước đi con hiền...

*

Lời cuối nơi đây, xin trân trọng chúc tất cả các bà mẹ trên đời này đều được các con biết ơn, và chúc tất cả mọi người trên đời đều có cơ duyên phụng dưỡng ba mẹ.